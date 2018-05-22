Картина делового дня: упрощение ввоза импортных автомобилей, продажа госбанка и приход мирового оператора отелей

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 22 мая.

Главное

Верховная Рада вернула возмещение НДС при экспорте масличных. Соответствующий законопроект №7403-д поддержали 249 народных депутатов. Он дополняет переходные положения Налогового кодекса. Согласно изменениям, освобождение от налогообложения НДС не будет применяться к предприятиям-производителям соевых бобов (с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года), а также рапса (с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года).

Европейский суд признал незаконным мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине. Такое постановление утвердил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу граждан Зеленчук и Цыцюра против Украины. Жители Тернополя и Ивано-Франковска обжаловали нарушение их имущественных прав в качестве владельцев таких участков. ЕСПЧ счел, что абсолютный запрет на покупку и продажу сельскохозяйственных земель является нарушением прав человека. "Правительство должно принять более сбалансированный закон", — говорится в сообщении суда. При этом, решение ЕСПЧ не является требованием к Украине немедленно ввести неограниченный рынок земли.

Глава Нацбанка назвал благоприятной ситуацию на валютном рынке. Яков Смолий заявил, что укрепление курса гривни третий месяц подряд свидетельствует о том, что на рынке "доминируют благоприятные факторы", под влиянием которых на межбанке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее". Благодаря избыточному предложению валюты Нацбанк за это время смог пополнить международные резервы на $1,2 млрд без давления на курс гривни, подчеркнул глава регулятора.

Президент одобрил упрощение ввоза и регистрации автомобилей. Петр Порошенко 21 мая подписал закон, который предусматривает отмену проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Ранее нужно было дважды проверять сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам: на таможне при таможенном оформлении и в сервисных центрах МВД при госрегистрации автомобилей. Теперь такой сертификат нужно будет предоставлять только на внутренней таможне.

Оператор газотранспортной системы Украины сменил тип акционерного общества с публичного на частнуе. Решение 21 мая утвердил единственный акционер Укртрансгаза - государственный Нафтогаз Украины, сообщило издание ЭП со ссылкой на копию документа. Регистрация нового устава Укртрансгаза должна произойти в недельный срок. По данным издания, изменении формы собственности не связано с намерениями приватизации Укртрансгаза. Разница между публичным и частным обществом заключается в размещении акций: акции ЧАО, в отличие от ПАО, не могут покупаться и/или продаваться на фондовой бирже.

Компании и рынки

Альфа-Банк продал два бизнес-центра в Киеве, сообщили источники liga.net. БЦ Ренессанс купил владелец мебельной группы Merx Вадим Григорьев, а часть БЦ Торонто-Киев — крупнейший производитель товарного бетона группа Ковальская. Суммы сделок не раскрываются.

В Украину зашел крупный мировой оператор отелей. Гостиничная сеть Marriott International открыла гостиницу Aloft Kiev. Это первый объект компании в Украине. Номерной фонд гостиницы составляет 310 номеров разных категорий, общая площадь объекта – более 18 тыс. кв. м. Его инфраструктура также включает три конференц-зала, ресторан в формате Grab&Go.

Укрспирт намерен развивать сеть фирменных магазинов, сообщил и.о. директора госпредприятия Юрий Лучечко. По его словам, это будут фирменные магазины с водкой Укрспирта и партнеров, которым компания поставляет спирт. Первый магазин должен появится в Киеве уже в этом году.

Мироновский хлебопродукт увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, сообщил холдинг на сайте Лондонской фондовой биржи. Крупнейший производитель курятины в Украине за первый квартал этого года получил $90 млн чистой прибыли. Операционная прибыль МХП сократилась на 16% — до $62 млн, EBITDA — на 4%, до $89 млн.

Поезд из Киева в аэропорт Борисполь будет стоить 80 грн, рассказал и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов. Такую цену билетов на скоростной поезд он пояснил тем, что компания на этом маршруте считает своими конкурентами автобусы и такси. Кравцов добавил, что на начальных этапах по указанному маршруту будут курсировать 26 пар поездов.

В России прекратят производство Lada Priora и Kalina. АвтоВАЗ решил снять с конвейера автомобили, говорится в письме, которое производитель распространил среди своих дилеров. Также АвтоВАЗ прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле.

Главную фондовую биржу США впервые за 226 лет возглавит женщина. Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group, заявил представитель Intercontinental Exchange Inc. Каннингем начала свою работу в бирже еще в 1994 году в качестве интерна. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с 2017 года также возглавляет женщина - Адена Фридман.

Yanair начала летать из Одессы в Краков, передает ЦТС. Перелет был осуществлен на Boeing 737-301 с регистрационным номером UR-COG. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. С 15 июля авиакомпания добавит третью частоту — вечерний рейс по воскресеньям.

IFC может купить государственный Укргазбанка, заявила первый замминистра финансов Оксана Маркарова. По ее словам, международная структура может войти в капитал банка уже до конца 2018 года. Макарова напомнила, что задача министерства сократить свое присутствие в банковском секторе до 25% в пятилетней перспективе.

Цифра дня

3,8 млрд

Пассажиров планирует перевезти Укрзализныця по маршруту Киев — аэропорт Борисполь.

Цитата дня

И.о. главы Укрспирт Юрий Лучечко о конкурсе на должность руководителя госпредприятия:

”Конкурс — это наша маленькая спиртовая "бондиана". Он идет уже четвертый год! Для меня не самоцель стать руководителем - фактически я им является, и приставка "и.о." не ограничивает меня в принятии управленческих решений.”