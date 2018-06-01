Картина делового дня: срыв транша МВФ, арест счетов Укрспирта и кассовые операции по-новому

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 1 июня.

Главное

МВФ предупредил о риске срыва транша. Глава миссии Фонда в Украине Рон ван Руден 29 мая направил письмо в адрес украинского правительства, сообщила liga.net со ссылкой на документ, продемонстрированный источником в Кабмине. МВФ якобы недоволен последними решениями правительства об ограничении полномочий Минфина и переподчинения Государственной фискальной службы. В Фонде отметили, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша.

Минфин запустит мобильное приложение для уплаты налогов, сообщил министр финансов Александр Данилюк. Данная инициатива проводится в рамках работы над упрощением процесса уплаты налогов. Мобильное приложение будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика. Других подробностей министр пока не сообщил.

Бизнесу упростят регистрацию кассовых аппаратов, сообщил министр финансов Александр Данилюк. Для регистрации понадобится лишь подать соответствующее заявление. Также появится возможность использовать различные гаджеты в качестве кассовых аппаратов. Данное решение Кабмин может утвердить уже на ближайшем заседании.

Нафтогаз задумался о повышении транзитного тарифа для Газпрома, сообщило российское издание Коммерсантъ, ссылаясь на собственные источники. По их данным, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко направил условия зампреду правления Газпрома Александру Медведеву. Украинский госхолдинг готов сохранить ставку транзита на 2020–2028 годы примерно на нынешнем уровне – около $2,7 млрд в год без топливной составляющей (рост примерно на 3%). Но для этого Газпром должен согласиться прокачивать по 110 млрд кубометров в год, а также на повышение тарифа на треть уже в 2018–2019 годах — совокупно на $2,3 млрд. В противном случае Нафтогаз намерен взыскать с Газпрома в арбитраже компенсацию обесценения своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд. Однако, Газпром с этим не согласен.

Компании и рынки

В порту Южный построят три терминала за $198 млн, сообщил директор компании Техагро Вячеслав Бояльский. Это будут контейнерный, зерновой и терминал для сыпучих и генеральных грузов. Первым станет зерновой терминал, который начнут строить в 2020 году, а сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Контейнерный терминал будет иметь пропускную способность 2 млн тонн и займет площадь 22 гектара. На терминале для сыпучих и генеральных грузов планируется переваливать 2-2,5 млн тонн грузов в год.

Счета Укрспирта арестовали, сообщили в пресс-службе госпредприятия. Арест был произведен в рамках принудительного исполнения Госисполнительной службой по решению от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму почти 187 млн грн. При этом, сам Укрспирт заявил, что на 31 мая не имеет никакой задолженности по налогам, сборам, платежам.

ДТЭК Рината Ахметова открыл восемь электрозаправок в Киеве, сообщила пресс-служба энергетической компании. Станции скоростных зарядок под брендом Strum мощностью 50 кВТ пока работают в тестовом режиме. До конца июля планируют увеличить их количество до десяти, а также установить станции на трассах, соединяющих Киев с крупнейшими городами Украины.

В Украине стали меньше покупать новые автомобили, сообщает AUTO-Consulting. В мае этого года было продано 6 494 новых легковых автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в апреле. В сравнении с маем прошлого года рост оказался минимальным – 0,17%. Самыми популярными марками за этот месяц были Toyota, Renault и Hyundai. При этом резко упали продажи у Volkswagen. Причиной оказался скандал с сертификацией.

Нацбанк оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн, сообщил регулятор. Санкции связаны с нарушением финучреждением требований законодательства финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Датский инвестор построит в Житомирской области норковую ферму, передает пресс-служба облгосадминистрации. Согласно инвестиционному проекту, ферма будет располагаться в Коростышевском районе. Сумма инвестиций для строительства составляет €800 тыс.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича аварийно остановил конвертер, сообщил генеральный директор предприятия Тарас Шевченко. По его словам, комбинат допустил значительное загрязнение окружающей среды из-за аварийной ситуации. Во время плавки в конвертере произошла разгерметизация котла-утилизатора, в результате чего произошло задымление. Сейчас конвертер ремонтируют, работы должны быть завершены до конца суток.

Львов получит €35 млн на завод по переработке мусора. Пакет финансирования включает €20 млн кредита от ЕБРР, инвестиционный грант до €10 млн от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды, а также €5 млн льготного кредита от Фонда чистых технологий, сообщило агентство Интерфакс-Украина. Средства будут направлены на реконструкцию Грибовичской свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов. Завод планируют построить в течение двух лет.

Укрпочта поднялась на 33 место в рейтинге мировых почтовых операторов, сообщает пресс-служба госкомпании. По данным Всемирного почтового союза, показатели Укрпочты за прошлый год улучшились на 2,38 балла – до 60,4 баллов, что позволило компании подняться в рейтинге на 7 позиций. В частности, Укрпочта обошла компании России и Норвегии. Всего в рейтинге 173 почтовых операторов.

Украина за 6 лет сократила импорт клубники на 88%, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса. Объем импорта за 2017-й составил всего 153 т против 1,3 тыс. т в 2012 году. При этом, экспорт клубники за этот период вырос на 90% – с 184 т до 1,8 тыс. т соответственно.

Цифра дня

2,5 млрд грн

Составила задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае этого года по данным Госстата.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о конфликте с министром финансов Александром Данилюком и его обращении к послам G7:

"[Александр Данилюк - ред.] извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал ... Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным".