Картина делового дня: шаг к увольнению Данилюка, новая глава Нацкомиссии по энергетике и риски для гривни

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 6 июня.

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Владимир Гройсман подписал представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка. Премьер-министр объяснил такой шаг тем, что Данилюк “позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров". Ранее между Гройсманом и Данилюком разгорелся конфликт на заседании правительства 23 мая, когда министр финансов безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Нацкомиссия по энергетике и тарифам избрала главой Оксану Кривенко, сообщила пресс-служба регулятора. Она стала первой женщиной, возглавившей НКРЭКУ. Кривенко работала с комиссии с 2001 года, до избрания главой в последнее время занимала должность заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

В Нацбанке рассказали о рисках для курса гривни. Это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу, сообщил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина. По его словам, Украине нужна "подушка безопасности" в виде программы с Международным валютным фондом. Это увеличит резервы, снизит стоимость долговых заимствований для правительства и поможет застраховаться от ухудшения условий торговли.

Кипрский суд разморозил активы Рината Ахметова по делу Укртелекома, сообщила пресс-служба СКМ. По данным компании, Окружной суд Никосии снял все ограничения на распоряжение активами группы. СКМ продолжит “активно защищаться от исков Raga Establishment и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях”.

Компании и рынки

Приватизацию Одесского припортового завода затянули долги, заявил глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в эфире Радио НВ. При этом, по его словам, важна не сумму задолженности, а то, кому предприятие задолжало. "Мы долгое время не знали, как выйти из этой ситуации, чтобы и политически сохранить лицо, и чтобы предприятие было продано на конкурентных началах, и не в одни руки”, – объяснил Трубаров.

МАУ запустила авиарейс в Торонто, сообщило агентство Интерфакс-Украина. Рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит 10 часов 15 минут в направлении Торонто, 9 часов 50 минут в обратном направлении. Стоимость перелета Киев - Торонто с учетом налогов и сборов – стартует от 8 767 грн при покупке билетов в обе стороны.

В Украине сократились продажи автобусов, сообщила профильная ассоциация AUTO-Consulting. Так, в мае этого года реализация новых автобусов упала на 55% и составила всего 50 единиц. В целом за 5 месяцев 2018 года сбыт этого вида транспорта сократился на 29% и едва превысил показатель 300 единиц.

Укрлэндфарминг на треть сократил доход, говорится в финотчете компании. По итогам 2017 года агрохолдинг получил $658 млн дохода, что на 31% меньше, чем годом ранее. При этом, чистый убыток компании в прошлом году сократился на 9,4% – до $158,6 млн. Агрохолдинг объяснил снижение результатов падением дохода в сегменте дистрибуции сельхозмашин и сельхозсырья на 45%.

771 компания годами не выплачивает заработную плату своим работникам, сообщила директор по коммуникациям сервиса мониторинга Opendatabot Дарья Даниленко. Это лишь 1% общего количества украинских компаний. Однако, в реестр поступает только информация о компаниях, в отношении которых открыто исполнительное производство. Наибольшим должником по зарплате является футбольный клуб Металлист, который должен 46 млн грн.

Международный расчетный депозитарий Clearstream готовится объявить сроки открытия доступа иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ. Окончательная дата станет известна в течение лета, отмечается в презентации, текстом которой располагает агентство Интерфакс-Украина. Предполагается создание так называемый "линк" с украинским рынком гособлигаций, то есть взаимные депозитарные счета между депозитранием Национального банка Украины и Clearstream. Другие детали в документе отсутствуют.

Экономисты и бизнесмены предупредили о кризисе в случае срыва программы с МВФ. Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса, единственным приемлемым вариантом его недопущения является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, ускорение реформ и борьба с коррупцией, говорится в открытом письме. У Украины остаются даже не месяцы, а несколько недель для правильного выбора варианта действий перед тем, как парламент уйдет на каникулы. Если не удастся найти $10 млрд для выплат внешнего долга в следующие два года, это повлечет катастрофическую девальвацию гривни с неизбежным стремительным обнищанием большинства граждан. Среди подписантов – Иван Миклош, Тимофей Милованов, Юрий Городниченко, Роман Шпек, Томаш Фиала и Сергей Черненко.

Кабмин разрешил ОСМД устанавливать счетчики без согласования с поставщиком комуслуг. Такое решение правительство утвердило на заседании 6 июня. Новые нормы позволят ускорить процесс учета комуслуг, что в будущем позволит экономить на водо- и теплоснабжении. "Мы переходим к коммерческому учету и обязали компании, которые поставляют воду или тепло, устанавливать счетчики. Но мы также даем право жителям сделать это самостоятельно, если они этого хотят", - заявил министр ЖКХ Геннадий Зубко.

Белоруснефть пробурила новую скважину для ДТЭК Нафтогаз на Семиренковском газоконденсатном месторождении, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга. Скважина стала первой из пула планируемых скважин, для бурения которых ДТЭК привлекла международного бурового оператора. Скважина относится к наклонно-направленному типу с глубиной по стволу 5,652 тыс. м и отходом от вертикали 700 м … Скважина введена в эксплуатацию с выcоким дебитом газа.

Цифра дня

$46,3 млрд

Составляет коммерческая стоимость пиратского программного обеспечения в мире в 2017 году, в том числе $108 млн – в Украине, согласно данным исследования BSA The Software Alliance.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о предложении Кабинета министров уволить Александра Данилюка с должности министра финансов:

"К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление".