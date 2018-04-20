Картина делового дня: рост украинской экономики, цены на газ от Нафтогаза и дроны Новой почты

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 20 апреля.

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Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2018-го года вырос на 2,3%, говорится в новом инфляционном отчете Нацбанка. Рост вызван, в первую очередь, увеличением доходов населения и, как следствие, более активным потребительским спросом, а также благодаря сохранению благоприятной внешней конъюнктуры для сбыта украинских товаров. Впрочем, он также объясняется чисто математическим эффектом из-за низкой базы сравнения – в прошлом году прирост ВВП резко уменьшился из-за блокады Донбасса.

Украина не будет вводить квоты в отношении импорта нефтепродуктов. Межведомственная комиссия по международной торговле не нашла оснований для возбуждения соответствующего специального расследования, инициатором которого выступила компания Укртатнафта. По мнению комиссии, внутреннее производство бензинов, автогаза и дизельного топлива не способно полностью удовлетворить спрос потребителей. К тому же, в Украине не наблюдается резкого и непредсказуемого роста импортных поставок. Накануне премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что правительство не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты.

Нафтогаз предложил устанавливать цены в зависимости от объема потребления. Об этом говорится в презентации компании, которая оказалась в распоряжении Українських новин. Для первой категории цена газа останется на текущем уровне – 6,96 грн за куб. м. Во вторую – те, у кого объем потребления, будет превышать социальную норму. Также Нафтогаз предлагает исключить из цепочки поставок газа населению облгазы осуществлять поставки по спецобязательствам самостоятельно.

Компании и рынки

Каждый третий банк нарушает нормативы Нацбанка, свидетельствуют данные регулятора. Три учреждения не выполняют требование достаточности капитала, еще три – краткосрочной ликвидности, 15 нарушают норматив максимального риска на одного контрагента, один – больших кредитных рисков, 19 – кредитования связанных лиц, 10 – валютной позиции. Некоторые учреждения нарушают сразу несколько нормативов. Например, банк Форвард сразу шесть, ВТБ Банк – четыре, Кредит Днепр – три. Все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банка.

Рост автопроизводства в Украине замедлился, сообщила ассоциация Укравтопром. Отечественные автопредприятия по итогам первого квартала 2018 года произвели 2,064 тыс. автотранспортных средств. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Месяцем ранее, по итогам января-февраля-2018, рост производства автотранспорта составлял 71% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам трех месяцев 2018 года выпуск легковых автомобилей увеличился на 57,7% - до 1,768 тыс. ед., выпуск автобусов – на 19%, до 201 ед. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 38% - до 95 ед.

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании за сговор при продаже шин Укрпочте. Как сообщила пресс-служба ведомства, три поставщика – Шинные Технологии, Интергума-2010 и Интершина УА – должны суммарно уплатить 6,4 млн грн за то, что скоординировали свои действия на тендере в 2015 году. В комитете заявили, что оштрафованные “исказили результаты торгов”, заменив риски, которые порождает конкуренция, на координацию своего поведения.

Укрнафта впервые за 12 лет выставила газ на биржу, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи. Это первые открытые торги природным газом компании с 2006 года. На продажу выставлены 4 млн куб. м газа, что составляет около 5% месячной добычи газа Укрнафтой. Стартовая цена составляет 8 800 грн/тыс. куб. м. С 2011 года Укрнафта основную часть ресурса направляет на подконтрольное группе Приват химическое предприятие Днепразот для переработки в аммиак. Остальной объем газа компании реализовывали партнеры по совместной деятельности, а сама Укрнафта со своим газом в рынок не выходила.

Минэкономики предлагает обнародовать статистику по транзакциям с недвижимостью для экономического анализа рынка, говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном на правительственном сайте. Данные должны будут отражать изменения за месяц, квартал и год, а также в зависимости от вида имущественного права. Минэкономики также хочет упразднить получение строительного адреса для начала строительства и позволить идентифицировать объект застройки кадастровым номером земельного участка.

Новая почта тестирует доставку беспилотниками, заявил соучредитель компании Вячеслав Климов. По его словам, у компании может появится инжиниринговая компания, которая будет заниматься такой доставкой.

Аэропорт Борисполь не планирует восстанавливать собственную службу такси, сообщил коммерческий директор Георгий Зубко. "Мы говорим об экономической целесообразности, открытом рынке. Мы сторонники реальных рыночных процессов, а не дотаций со стороны аэропорта. Нам точно есть куда тратить деньги. Пусть те, кто умеет делать бизнес-такси, умеет делать это хорошо, делают его для нас, а мы им поможем", - сказал он в интервью агентству

Интертоп нарастил онлайн-продажи в Украине на 64%. Об этом сообщил президент холдинга MTI Владимир Цой. Интернет-магазин в 2017 году также нарастил омниканальные продажи в 3,6 раза в сравнении с годом ранее. Компания планирует запустить круглосуточную доставку по всей Украине в этом году.

Цифра дня

$3,58 млн

Составили кассовые сборы 22 фильмов отечественного производства по итогам кинопроката в 2017 году, согласно данным компании Media Resources Management. Это 4,4% от общей суммы сборов в $81,2 млн в украинских кинотеатрах.

Цитата дня

Глава европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен назвал условие дальнейшего сотрудничества с Украиной:

"Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом, и мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений, касающихся цен на энергоресурсы".