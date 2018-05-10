Картина делового дня: проверки бизнеса по-новому, компенсация за Крым и новая программа с МВФ

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 10 мая.

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Суд в Гааге впервые предписал России компенсировать убытки украинских инвесторов в Крыму. Международный арбитражный суд 2 мая вынес единогласное решение по делу, начатому по иску компании Эверест Истейт, главы правления Приватбанка и еще 17 других компаний. Детали решения пока не обнародованы.

Кабмин изменил подход к проверкам бизнеса. На заседании 10 мая правительство утвердило пакет решений, которые значительно упрощают условия ведения бизнеса. Одна из инициатив – введение риск-ориентированного подхода в деятельности инспекционных органов. Отныне инспекторы должны будут проверять компании с целью устранения правонарушений, а не наложения санкций. Также Кабмин утвердил Концепцию реформы института саморегулирования в Украине.

Украина заключит с Международным валютным фондом новую программу, сказал в интервью НВ министр финансов Александр Данилюк. "Некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать […] Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа", – сказал он. Однако перед тем, как начинать работу над новой программой, нужно еще выполнить действующую, и уже потом думать об условиях следующей, резонно заметил министр.

Польша возбудила дело в связи с реализацией Северного потока-2. Польский антимонопольный регулятор UOKiK начал расследование против Газпрома и пяти европейских компаний Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall, ответственных за финансирование обходного Украину российского газопровода.

Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации. В список вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, Центрэнерго, Одесский припортовый завод, Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат, Объединенная горно-химическая компания и Сумыхимпром. По словам и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, 18 объектов уже находятся в управлении Фонда госимущества.

ЕБРР назвал существенным риском для украинской экономики предстоящие выплаты по госдолгу в иностранной валюте. Банк отмечает относительно медленный рост экономики Украины, а также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

Компании и рынки

Ryanair собрался летать в еще пять аэропортов Украины, сообщил директор ирландского лоукостера Майкл О'Лири. По его словам, авиакомпания ведет переговоры с аэропортами в Харькове, Одессе, Днепре, Херсоне и Виннице. Открыть новые рейсы Ryanair может уже следующим летом.

Фармак планирует купить завод в одной из стран Евросоюза, сообщил и.о. исполнительного директора предприятия Владимир Костюк. Речь идет о приобретении производства, либо компании, которая владеет продуктовым портфелем. Фармак рассматривает фармпредприятия в Венгрии, Хорватии и Польше.

Российские банки и госкомпании могут национализировать в Украине. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Он вносит изменения в закон О санкциях.

Укрпочта стала больше зарабатывать на посылках, сообщили в компании. В 2017 году доходы от посылочного бизнеса выросли на 37%, количество доставок увеличилось до 21,1 млн посылок. В том числе объемы международных операций выросли на треть - до почти 6 млн кг экспортных и импортных отправлений.

Британская Meyer Bergman продает торговый центр Аладдин в Киеве, сообщила liga.net со ссылкой на информацию трех независимых источников на рынке. ТЦ арендной площадью 10,5 тыс. кв. м оценили в $22,5 млн. Британский инвестиционный фонд стал собственником центра в 2008 году. Тогда сумма сделки составила около $40 млн.

Vodafone купит активы европейского интернет-гиганта. Британский оператор связи достиг соглашения о приобретении европейских активов Liberty Global Plc за €18,4 млрд, включая долг компании в размере €7,6 млрд. Сделка охватывает активы в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии.

Акции Авдеевского коксохимического завода исключили из биржевого списка, сообщили в Украинской бирже. Решение об исключении акций крупнейшего украинского производителя кокса вступило в силу 10 мая.

Фонд госимущества приступает к борьбе с "черными" риелторами. С июня ведомство запустит Единую базу данных оценки недвижимости, сообщил и.о.главы Фонда Виталий Трубаров в эфире 5 канала. Цель использования новой системы – избежать сделок по заниженной цене с целью ухода от налогообложения. Дополнительные поступления в госбюджет оцениваются на уровне от 2 до 3 млрд грн.

Uber тестирует доставку еды дронами, сообщил гендиректор компании Дара Хосровшахи. Пилотный проект запущен в американском Сан-Диего. Планируется, что доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти минут до получаса.

Цифра дня

$77,78 за баррель

Составила цена на нефть марки Brent, обновив 3,5-летние максимумы.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о неудовлетворительном, по его мнению, качестве мобильной связи третьего поколения в Украине:

"Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути. Прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов… И пусть затем не обижаются. Мы будем говорить правду".

Владимир Гройсман о неэффективном управлении в госкомпаниях под "кураторством" Фонда госимущества:

"Ведь у вас есть целые департаменты, управляющие компаниями. Довели "до ручки" Сумыхимпром, довели Одесский припортовый завод (ОПЗ), ЗТМК. Я не понимаю, кто в Фонде будет за это нести персональную ответственность? Я хочу знать фамилии "серых кардиналов". Подчеркиваю: если руководство госкомпаний, которое назначает Фонд, будет себя так вести – закрыто, непублично и коррупционно, выброшу их всех с кабинетов".