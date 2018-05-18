Картина делового дня: проигрыш Украины в споре с Россией, многомиллиардные долги предприятий и приход крупнейшего турецкого бренда

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 18 мая.

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Украина впервые проиграла России спор в рамках Всемирной торговой организации, сообщила Европейская правда со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского происхождения. По данным издания, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения. Его официальная публикация ожидается в течение ближайших недель.

Государство сохранит 51% акций Турбоатома в своей собственности, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Правительство намерено продать 20-25% компании "международному партнеру с мировым именем и безупречной репутацией". Пакет акций может быть выставлен на публичные торги. Таким образом Турбоатом останется государственной компанией даже после приватизации, отметил Гройсман.

Количество работников с зарплатой более 10 тыс. грн увеличилось, свидетельствуют данные Госстата Украины по итогам марта 2018 года. На сегодня в стране такую зарплату получают 21,3% штатных сотрудников, тогда как год назад их доля была вдвое меньшей – 12,6%. При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%. Наибольший процент сотрудников с зарплатами выше 10-15 тыс. грн зафиксирован в фармацевтической отрасли, металлургии и энергетике.

Компании и рынки

Россия уступила США мировое лидерство по объему добычи нефти. Такие данные по итогам марта 2018 года обнародовала организация JODI. Добыча нефти в Штатах в марте составила в среднем 10,425 млн баррелей в сутки, тогда как в России – 10,298 млн баррелей в сутки. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия с объемом добычи 9,9 млн баррелей в сутки. Добыча в РФ, по данным организации, не изменилась в сравнении с февралем, в США – увеличилась на 1,6%, а в Саудовской Аравии – сократилась на 0,3%.

Новым маршрутом реверса газа в Украину заинтересовались 11 компаний, сообщили в Укртрансгазе. Возможность транспортировки газа по Трансбалканскому трубопроводу из Румынии в Украину рассматривают как украинские газотрейдеры, так и европейские. Заявки поданы на общий объем около 10 млрд. куб. м. в год, что вдвое превышает предложенные мощности газопровода. Транспортировка станет возможной с 2020 года, когда истечет срок действия транзитного контракта с российским Газпромом. Операторы ГТС Румынии и Украины уже договорились обеспечить возможность двустороннего потока газа на границе.

В Украину зашел крупнейший турецкий бренд одежды Koton. Первый магазин открывается 19 мая в ТРЦ Lavina Mall в Киеве, его общая площадь составит 1,5 тыс. кв.м. Koton - крупнейший ритейлер Турции, производит и продает мужскую и женскую одежду для молодежи. Основан в 1988 году, первый магазин за границей был открыт в 1996 году в Мюнхене. Сейчас Koton насчитывает 506 магазинов. Украину в компании рассматривают как один из стратегических рынков за счет потребительских предпочтений населения.

Агрохолдинг Мрия планирует запустить крахмальный завод и увеличить площади под культурой более чем в три раза в 2019 году. Завод в Тернопольской области построен еще несколько лет назад, но не запущен в работу. Мощность переработки составляет 600 тонн картофеля в сутки. Мрия намерена увеличить площадь под картофелем с 630 га до 2 тыс. га, сделав акцент на крахмальных сортах. Но даже в этом случае завод будет недозагружен, поэтому агрохолдинг рассматривает вариант привлечения дополнительного картофеля с рынка.

Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение на полеты, сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик должен был еще в апреле получить сертификат эксплуатанта, который дает право на выполнение рейсов. Выдача разрешения затянулась из-за технической проверки самолетов. На первом этапе компания будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP, используя два 189-местных Boeing 737-800, которые ранее эксплуатировались в Malaysia Airlines. Позже SkyUp откроет внутренние перелеты.

Цифра дня

56 млрд грн

Долгов по кредитам, взятых под госгарантии, не вернули украинские предприятия государству.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о состоянии дел на государственных шахтах:

"К сожалению, на государственных угольных предприятиях все еще процветает коррупция. Поэтому я поставил задачу министру удалить всех "смотрящих" из шахт. Они паразитируют на предприятиях".