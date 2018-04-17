Картина делового дня: прогноз МВФ для Украины, поставки сигарет в Гонконг и предложение строительства газового терминала

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 17 апреля.

Главное

МВФ ухудшил прогноз для Украины. Согласно обзору мировой экономики Международного валютного фонда, в следующем году украинский валовый внутренний продукт может вырасти лишь на 3,3%, хотя ранее прогнозировался рост в 4%. При этом сценарий на 2018 год остался неизменным – на уровне 3,2%. Кроме того, прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта – до 11%, а в 2019 году МВФ ожидает инфляцию в Украине на уровне 8%.

Банкам запретили устанавливать завышенную пеню по просроченным кредитам. Такое решение принял Верховный суд Украины. Согласно рассматриваемому делу, заемщик заключил с банком кредитный договор на сумму 807 тыс. грн. под 17,5% годовых. При этом, была предусмотрена пеня в 17% за каждый день просрочки платежа. По иску заемщика, этот пункт договора был признан судами недействительным, с чем согласился и Верховный суд. Судьи признали размер пени несправедливым и противоречащим принципам разумности и добросовестности.

Хорватия предложила Украине участвовать в строительстве газового терминала, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Так, Хорватия видит Украину в составе группы стран, для которых LNG-терминал на острове Крк может способствовать диверсификации газоснабжения.

Еврокомиссия предложила расширить формат газовых переговоров. Сейчас она рассматривает возможность изменения переговоров с трехсторонних – при участии Украины, России и Евросоюза, до четырехсторонних – с участием Германии, сообщил зампред Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. "Я вижу квадролог как политический импульс для переговоров с Украиной", – отметил он.

Компании и рынки

Нафтогаз уволил президента Укртрансгаза Мирослава Химко, сообщила Экономическая правда со ссылкой на анонимные источники. Химко продолжит работу в филиале Укртрансгаза – компании Оператор ГТС Украины – в статусе советника главы. Поводом для увольнения стали результаты аудита компании Ernst&Young, в котором исследовался контракт между Укртрансгазом и венгерской IP Systems на создание платформы суточной балансировки газа. После прошлогоднего увольнения с должности главы компании Игоря Прокопива Химко оставался последним весомым оппонентом команды главы Нафтогаза Андрея Коболева в Укртрансгазе.

Недвижимость украинского банка стоимостью $100 млн продадут через американскую площадку The Debt Exchange, сообщила пресс-служба компании. Портфель активов включает два офисных здания в Киеве общей площадью 19 тыс. кв. м, региональный торговый центр площадью 65 тыс. кв. м, а также жилую, офисную, промышленную недвижимость и земельные активы, расположенные, в основном, в Киеве и Днепре. DebtX работает по контракту с Фондом гарантирования вкладов физлиц Украины. Однако, стороны пока не сообщили, об активах какого банка идет речь.

Минюст возобновит работу антирейдерских штабов для аграриев, заявил министр юстиции Павел Петренко. Он пообещал сделать это “буквально послезавтра”, так как в регионах ситуация может обостриться в ближайшее время.

Крупный производитель кетчупа в Украине стал прибыльным. Согласно отчету, прибыль компании Чумак составила 29,8 млн грн в сравнении со 167,5 млн грн убытка годом ранее. Компания увеличила доход на 10% – до 1,2 млрд грн.

Philip Morris начала поставки в Гонконг украинских сигарет, сообщила директор по корпоративным связям компании в Грузии, Армении, Молдове и Украине Наталья Бондаренко. Сигареты, произведенные на табачной фабрике в Харьковской области, будут поставляться для зоны Duty Free.

Сеть магазинов Море пива проведет ребрендинг. Как сообщила в интервью Ассоциации ритейлеров Украины директор департамента стратегического маркетинга сети Виктория Гнаток, магазины будут носить название Hop Hey. Первые две торговые точки обновленного формата уже открыли в Днепре. Далее компания намерена переименовывать около 10 магазинов в месяц. Переформатирование всех торговых точек, которых на данный момент более 90 по всей Украине, займет 2 года.

Железнодорожный маршрут Баку-Харьков будет продлен до Киева, сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов. В первый рейс по новому маршруту поезд отправится из Баку 21 апреля, а из Киева – 23 апреля. На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке.

В Украине впервые продали имущество предприятия из-за зарплатных долгов, сообщили в пресс-службе системы электронных торгов СЕТАМ. Активы Черкасского Азота продали за 6,1 млн грн, так как компания задолжала 379 тыс. грн зарплаты, а общая сумма задолженности превышает 43 млн грн. Следующими предприятиями, которые планируют продать, станут Укрэкоресурсы, буровая компания Букрос и Запорожгражданпроект.

Цифра дня

153 млрд грн

Составила прибыль крупных и средних предприятий Украины в 2017 году, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Цитата дня

Экс-собственник Приватбанка Игорь Коломойский о договоренностях с президентом Петром Порошенко в интервью программе Схемы:

“Были разные прихоти между мной, президентом, еще людьми, которые присутствовали при этом. Но это уже материалы нескольких судебных процессов, связанных с получением политического убежища, то есть ими владеют уже мои адвокаты [...] Рукописи не горят, даже если они устные”.