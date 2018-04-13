Картина делового дня: прогноз для гривни, украинские санкции для России и блокировка Telegram

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 13 апреля.

Главное

Нацбанк объяснил высокий уровень инфляции в марте подорожанием продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе регулятора, цены могли вырасти еще больше, если бы не жесткая монетарная политика НБУ. В марте инфляция составила 13,2% в годовом измерении. В январе-марте – 3,5%.

Goldman Sachs сохранил прогноз курса гривни, говорится в аналитическом обзоре инвестбанка. Аналитики банка ожидают дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Украина продублирует санкции США против России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Детально этот вопрос будет рассматриваться на следующей неделе.

Глава Нацкомиссии по электроэнергетике и коммунальным услугам оказался недостаточно квалифицированным для работы на своей должности. Об этом говорится в решении конкурсной комиссии по отбору новых членов НКРЕКУ. Она не допустила нынешнего главу регулятора Дмитрия Вовка к участию в конкурсе, так как у него нет необходимого 5-летнего опыта для работы на этой должности.

Печерский суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества, говорится в определении суда. Суд также отменил запрет на отчуждение акций. Определение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия. Отметим, что запрет мешал передаче акций в государственную собственность.

Киевстар, Vodafone и lifecell получили новые лицензии на 4G, сообщили в компании. Теперь у “большой тройки” сотовых операторов есть все необходимые разрешения, чтобы предоставлять услуги связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц. Эти частоты необходимы для того, чтобы обеспечить покрытие на значительной территории страны. Операторы обещают, что это произойдет в июле этого года.

Компании и рынки

"Дочка" турецкой Onur Group отремонтирует проспект в Киеве, свидетельствуют данные системы ProZorro. Онур Конструкцион Интернешнл победила в тендере на капитальный ремонт проспекта Палладина стоимостью 418,5 млн грн. Компания должна закончить работы до 31 декабря 2019 года. В тендере также приняла участие компания Киевшляхбуд, однако ее предложение оказалось на 0,5 млн грн дороже.

Киевпастранс проиграл многомиллионное дело по троллейбусам, говорится в решении Киевского апелляционного хозяйственного суда. Суд обязал коммунальное предприятие выплатить 119,9 млн грн заводу Львовские автобусные заводы из-за долга за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году. Предметом иска стала задолженность в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционных потерь.

Беларусь нашла новый способ для поставок топлива в Украину. Киев будет осуществлять первую поставку дизельного топлива из Беларуси производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода водным путем, рассказал представитель Белорусского морского пароходства Сергей Зубко. Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью 750 т каждое, которые прибудут в Киев по Днепру.

Mercedes составит конкуренцию Tesla. Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG планирует представить люксовый седан S-класса с электродвигателем, который может составить конкуренцию Model S от Tesla, рассказал CEO Daimler Дитер Цетше. Модель должна войти в список из 10 электромобилей, которые компания пообещала выпустить к 2022 году.

Суд заблокировал Telegram в России. Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина разрешила начать блокировку немедленно – до вступления решения по иску в законную силу. Запрет связан с тем, что компания отказалась передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Цифра дня

8 млрд грн

Заработала система публичных электронных аукционов ProZorro.Продажи с ноября 2016 года.

Цитата дня

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко о варианте ускоренной амортизации украинской ГТС:

"Мы четко говорим Газпрому, если не будет транзита через Украину после 2020 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа сейчас таким образом, чтобы экономическое обесценивание украинской ГТС в случае отсутствия транзита было возмещено Нафтогазу сейчас"