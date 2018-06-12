Картина делового дня: приход H&M в Украину, новые условия денежных переводов и питание в поездах

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 12 июня.

Главное

В Нацбанке назвали причины роста цен в Украине. Базовая инфляция в мае замедлилась - до 9,3% в годовом измерении. Как отмечают в регуляторе, это связано с благоприятными погодными условиями, а также расширению предложения импортной продукции. Как уточнили в регуляторе, не так быстро, как в апреле, росли административно регулируемые цены из-за замедления роста цен на табачные изделия и умереннее, чем в прошлом году, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

H&M откроет первый магазин в Украине в августе, сообщили в пресс-службе ритейлера. Новый магазин откроют в киевском торговом центре Lavina Mall. H&M предложит как одежду, так и товары для дома.

Нацбанк изменил правила международных денежных переводов, свидетельствует постановление правления регулятора от 7 июня. Банкам и их клиентам предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки - создавать электронные копии этих документов для их подальшого хранения.

В Украине установили жесткие ограничения для беспилотников и дронов, говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины.Теперь полеты разрешены только днем, запрещается летать над обьектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией и другими военными и правоохранительными органами. Запрещается летать над дорогами госзначения, промзонами, электростанциями, морпортами, а также над СИЗО и колониями.

Компании и рынки

Сбербанк решил продать ТРЦ Магелан, сообщили в финучреждении. Российский банк в Украине перезаключил договора со всеми якорными арендаторами торгового центра - Ашан, Интертоп, Брокард, Будынок Играшок, и активно рассматривает предложения потенциальных инвесторов. На момент, когда ТРЦ принимался в собственность банка, его стоимость составляла $23,7 млн. Однако рыночная стоимость объекта на момент продажи может отличаться.

IKEA заявляет о незаконном использовании своей торговой марки в Украине, сообщил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем. По его словам, крупнейший в мире ритейлер товаров для дома обеспокоен соблюдением прав интеллектуальной собственности в Украине, так как много компаний работают под логотипом IKEA, не имея никакого отношения к шведскому ритейлеру.

Укрзализныця запустит питание в ночных поездах 18 июня, сообщили в компании. В поезде можно будет заказать обед или завтрак по телефону, через официанта-стюарта или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе.

Ernest Airlines станет чаще летать в Украину, свидетельсвует обновленная информация из системы бронирования авиаперевозчика. Итальянский лоукостер с 3 июля увеличит частоту полетов на линии Львов-Неаполь с трех до четырех рейсов в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться по вторникам.

США могут снять пошлины с украинской стали, сообщила замглавы Минэкономразвития, торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, США “довольно серьезно” рассматривают аргументы, поданные Украиной. Микольская подчеркнула, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина может стать одной из них.

Китай задумался об импорте украинской черешни, сообщили в пресс-службе Госпредпотребслужбы. В Украину прибыла миссия из Китая, которая должна сделать анализ фитосанитарного риска при экспорте черешни, а также отработать протокол фитосанитарных требований.

Киевстар выиграл суд у Антимонопольного комитета, сообщили источники liga.net. Хозяйственный суд Киева встал на сторону мобильного оператора в споре с АМКУ, который оштрафовал Киевстар на 54 тыс. грн за непредоставление информации об переговорах одного из клиентов компании. В АМКУ планируют обжаловать это решение в суде.

Agrofusion одолжил $17 млн в IFC, сообщили в Международной финансовой корпоррации. Долгострочный кредит крупнейшему в Украине производителю томатной пасты будет направлен для расширения компании в 2018-2019 годах и рефинансирования ее обязательств. Общая стоимость проекта оценивается в $30 млн. Это станет третьим проектом IFC с Agrofusion.

Норвежская Scatec Solar построит две солнечные электростанции в Украине, сообщили в пресс-службе компании. Их мощность составит 33 МВт и 50 МВт. Земельные участки планируется арендовать у муниципалитетов Черкасской области. Общая стоимость строительства составит €85 млн.

В Германии начали расследование дизельного скандала Audi. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении руководителя автомобильного концерна Руперта Штадлера, сообщили представители прокуратуры. Штадлера обвиняют в отношении к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Цифра дня

53,5 млрд грн

Налогов в госбюджет уплатил НАК Нафтогаз Украины за пять месяцев 2018 года, что составляет 18,4% общих доходов государственной казны.

Цитата дня

И.о. министра финансов Оксана Маркарова о переподчинении Государственной фискальной службы Кабмину:

"Мне даже не придется ее отматывать, потому что на сегодня ГФС находится в подчинении Минфина, и там она будет[...]Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов”.