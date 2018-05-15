Картина делового дня: победа Приватбанка, переговоры о ценах на газ и площадка для Hyperloop в Днепре

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 15 мая.

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Приватбанк выиграл суд по процедуре bail-in на 19 млрд грн. Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу компании Пром Гарант Плюс к банку о возврате средств, которые были списаны в ходе национализации, сообщила пресс-служба Приватбанка в комментарии FinClub. Учредителями Пром Гарант Плюс являются три виргинские и две белизские компании. При этом, 4 из указанных 5 компаний фигурируют в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 млрд грн рефинансирования с Приватбанка. По данным прокуратуры, эти компании, будучи подконтрольными бывшим должностным лицам банка, выступали учредителями фирм, которым банк до национализации выдавал сомнительные кредиты.

Украина подготовила для МВФ несколько вариантов изменения цены на газ для населения, заявил министр Кабмина Александр Саенко в интервью порталу Обозреватель. При этом, чиновник уточнил, что речь не идет о снижении конечной цены на газ. Правительство ожидает, что позиция МВФ по этому вопросу "будет более гибкой" после того, как Украина успешно решит вопрос создания Антикоррупционного суда, добавил министр.

В General Electric подтвердили, что планируют собирать локомотивы в Кременчуге. Сейчас американская компания видит площадкой для локализации производства своих тепловозов в Украине Крюковский вагоностроительный завод, заявил гендиректор GE в Украине Вячеслав Феклин в интервью ЦТС. Локализация сборки тепловозов в Украине должна начаться с 10% и постепенно вырасти до 40%. Напомним, что в феврале этого года Укрзализныця подписала с GE соглашение на $1 млрд. Производство дизельных локомотивов запущено с начала 2018-го в США, первые поставки запланированы на осень.

В Украине снизился уровень безработицы, сообщила Государственная служба статистики. В апреле этого года уровень безработицы в стране опустился на 0,2 процентных пункта – до 1,2%. На 1 мая 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 326,8 тыс. безработных. Месяц назад таких было 366,9 тыс. Количество вакансий в апреле составило 83,8 тыс., то есть 4 человека на 1 вакансию.

В Днепре определились с местом для строительства Hyperloop, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По итогам заседания центра транспортных инноваций HypeUA было решено провести строительство тестовой площадки в рамках развития индустриального парка Innovation Forpost на Слобожанском проспекте Днепра. "Нами уже установлены хорошие контакты с компанией Virgin Hyperloop One и компанией DP World, которая занимается финансированием грузового направления этого проекта. Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины", – отметил министр.

Компании и рынки

В Украине не хотят покупать российские банки, сообщила заместитель председателя правления Нацбанка Катерина Рожкова. В регуляторе считают сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны. По словам Рожковой, международные финансовые институции не проявляют к этим банкам какого-либо интереса, поскольку они находятся под санкциями.

Pegasus Airlines временно переводит стамбульские рейсы из Запорожья в Харьков, сообщили в авиакомпании. Такое решение турецкий лоукостер принял в связи с ремонтом запорожского аэродрома. Компания отмечает, что возврат неиспользованных билетов возможен без штрафов. Также можно без штрафа перевыписать билеты в течение одной недели до или после даты отмененных запорожских рейсов.

Украина может возобновить экспорт яиц в Израиль, сообщила Госпотребслужба. Ведомство утверждает, что израильские эксперты по оценке системы госконтроля за производством этого продукта завершили свою проверочную миссию в Украине. Позже они подготовят официальный отчет с предложениями о возможностях экспорта.

Укрнафта получила 1,3 млрд грн чистой прибыли в первом квартале этого года. Это на 1675% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании. Чистый доход увеличился на 26% – до 8,2 млрд грн. Среднесуточная добыча нефти с конденсатом упала на 3,6%, газа – на 16,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Овостар нарастил чистую в 1,7 раза в первом квартале 2018 года. Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина, производитель яиц получил $7,3 млн чистой прибыли. Выручка компании увеличилась до $33,9 млн. Экспортные продажи за отчетный период удвоились и достигли $14,4 млн. Доля экспорта в общей выручке составила 43%.

Аэропорт Киев нарастил пассажиропоток на 53%, сообщили на Facebook-странице аэропорта. Было обслужено 183,8 тыс. пассажиров, на международных рейсах – 176,7 тыс., на внутренних – 7,1 тыс. Наиболее популярными международными направлениями были Минск, Дубай, Варшава, Анкара, Рим, Будапешт, Мемминген. Среди внутренних наибольшей популярностью пользовались авиарейсы в Одессу, Запорожье и Львов.

Cereal Ukraine сократила прибыль в 2 раза. Согласно сообщению холдинговой компании Cereal planet PLС на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, передают Українські новини, чистая прибыль компании составила €51 тыс. Выручка крупного производителя круп сократилась на 9,1% – до €3,4 млн.

Британский бизнесмен зарегистрировал в Украине новую банковскую группу, сообщили в Нацбанке. Регулятор признал банковскую группу GML Banking Group, в состав которой входят киевский Коммерческий индустриальный банк и факторинговая компания Премьера. Контролером GML Banking Group является британский бизнесмен Стефан Пол Пинтер.

Нацбанк вложит 5 млрд в Ощадбанк, сообщила журналистам заместитель главы регулятора Катерина Рожкова. По ее словам, решение о докапитализации банка связано с необходимостью доформирования резервов Ощадбанка. При этом НБУ не видит необходимости в докапитализации других государственных банков.

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Украина не импортирует газ из России по контракту с Газпромом.

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Президент России Владимир Путин оценил дорожное покрытие моста в аннексированный Крым:

"Удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно [...] Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост".