Картина делового дня: платные дороги, Ярославский выкупает ТРЦ у Фирташа и донбасские счета Газпрома

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 27 февраля.

Главное

Газпром больше не выставляет Украине счета за поставки газа сепаратистам. Эту информацию подтвердил главный коммерческий директор группы компаний Нафтогаз Юрий Витренко. Еще в этом месяце российская монополия заявляла, что Украина задолжала ей за поставки на временно оккупированные территории Донбасса $3,3 млрд. Стокгольмский арбитраж в конце 2017-го отказал Газпрому в просьбе обязать украинскую сторону оплачивать эти поставки.

Кандидатуру нового главы НБУ поддержала вторая по величине фракция парламента. Член фракции Народный фронт Виктор Пинзеник сообщил, что Якова Смолия поддержат, но прежде нужно заслушать отчет главы НБУ Валерии Гонтаревой. Ранее о своей поддержке кандидата заявила крупнейшая фракция Рады Блок Петра Порошенко. Суммарно эти фракции насчитывают 217 парламентариев. Для утверждения нового главы НБУ необходимо не менее 226 голосов. Глава парламента Андрей Парубий ранее заявлял, что за нового главу Нацбанка будут голосовать 1 марта.

Парламент разрешил строить платные дороги. Верховная Рада проголосовала в целом за закон О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. Такие дороги должны быть более качественными, чем существующие. Их будут прокладывать в обход населенных пунктов и так, чтобы сокращать путь за счет выпрямления маршрута. Проезд по ним будет платный. Закон позволит правительству провести конкурсы для привлечения инвесторов для строительства таких автомагистралей.

Условия для партнеров по управлению газотранспортной системой утвердят в апреле. Вице-премьер по ТЭК Владимир Кистион заявил, что консультации с потенциальными партнерами будут завершены до 15 марта. “Дальше совместно с партнерами проработаем предложения к конкурсным условиям и в начале апреля будем думать запускать. Будет принято правительственное решение", - сказал он. Привлечение партнера необходимо для того, чтобы обеспечить систему газом после того, как в 2019-м году завершится контракт на транзит с российским Газпромом.

Верховная Рада упростила ввоз и регистрацию автомобилей с повреждениями. Парламент принял закон о том, что сертификат соответствия экологическим стандартам для таких транспортных средств необходимо будет предоставлять только один раз - при таможенном оформлении. До сих пор его требовали дважды - при оформлении и при ввозе на таможенную территорию страны.

Новости компаний

Александр Ярославский договаривается о покупке крупнейшего в стране проекта на рынке коммерческой недвижимости. Бизнесмен подтвердил, что его компания DCH Infrastructure & Real Estate рассматривает возможность приобретения ТРЦ Республика. Центр начали строить в Киеве в 2014 году бизнесмены Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев, но приостановили в 2015-м. Его площадь составляет 298 тыс. кв. м, что делает его крупнейшим в стране и одним из крупнейших проектов в Европе. Объем необходимых для строительства инвестиций - $350 млн.

Киевхлеб отказался от иска к Roshen. Компания решила отказаться от иска к кондитерской корпорации президента Петра Порошенко о признании права на упаковку торта Сказочный ключик. Киевхлеб заявил, что аргументы Рошен подтвердили невозможность использовать упаковку торта.

Крупнейший акционер крупной страховой компании ВУСО продал свою долю. Глава набсовета Александр Шойхеденко продал 26% акций и таким образом вышел из состава акционеров компании.

Китайцы запустят контейнерный поезд в Украину. Китайский оператор железнодорожного сообщения Wuhan Han'ou International Logistics Co намерен запустить контейнерные поезда по новым маршрутам, в частности в Украину. Маршрут будет частью так называемого Нового шелкового пути, который соединяет КНР со странами Европы.

Крупнейшая энергогенерирующая госкомпания Центрэнерго в 5 раз увеличила свою прибыль по итогам 2017 года – до 1,9 млрд грн, в сравнении с 386,7 млн грн годом ранее, сообщила компания.

Белоруснефть начала бурить вторую скважину для ДТЭК. Компания приступила к бурению разведочной скважины Семиренковского газоконденсатного месторождения в Украине. Первую скважину для ДТЭК Белоруснефть начала бурить в сентябре 2017-го. Всего планируют пробурить 4 скважины.

Латвийский банк, обслуживавший коррупционеров, объявил о самоликвидации. Банк ранее обвинили в том, что он работал с беглым олигархом Сергеем Курченко. Он также замечен в операциях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

General Electric будет производить локомотивы для Укрзализныци в Техасе, сообщил и.о. главы украинской госкомпании Евгений Кравцов. В Украине же будут производиться такие компоненты, как сигнальная и радиосистема, определенные элементы кабины и корпуса, уточнил глава УЗ.

Цифра дня

412,8 млрд грн

Капитальных инвестиций освоила Украинав 2017 году. Наибольший их рост зафиксирован в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Тернопольской, Винницкой областях.

$76,11 млрд

Составляет по последним данным совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины.

$130 млрд

Заработал в 2017 году Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами объемом свыше $1 трлн, за счет роста котировок акций на крупнейших мировых биржах.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

"Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта [Hyperloop в Украине - НВ], это инициатива министерства (Минифраструктуры- НВ), министра (Владимира Омеляна - НВ) лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать".