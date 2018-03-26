Картина делового дня: план по взысканию долга с Газпрома, новые тарифы на электроэнергию для промышленности и ограничение высотности застройки

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 26 марта.

Главное

Минюст Украины разработал план, который поможет взыскать с российского Газпрома $2,6 млрд в пользу Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Он не раскрыл детали, отметив, что “это должно быть сюрпризом для должника".

В Украине выросли тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подняла тарифы на электроэнергию для них, в частности промышленности, со второго квартала 2018-го на на 2,1-9,1%.

Минрегионстрой запланировал ограничивать высотную застройку. В Украине введут понятие “голубая линия”, сообщил вице-премьер-министр глава Министерства регионального развития, строительств и ЖКХ Геннадий Зубко. То есть будут установлены ограничения высотности для новых зданий, аналогичные тем, что действуют в европейских странах.

Глав Укрзализныци и Укрэнерго отберут по новым правилам, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. В ближайшие недели можно ожидать объявления конкурсов по отбору крупнейших государственных компаний и членов их наблюдательных советов по новой процедуре. Министерство уже разослало письма в международные организации с просьбой предложить членов номинационной комиссии с правом совещательного голоса.Ее состав должен будет утвердить правительство.

Новости компаний

Днепровская компания Щедро начала впускать органические спагетти в Италии. С начала этого года их производят на мощностях итальянской компании Valdigrano di Flavio Pagani под торговой маркой по торговой маркой Щедро, сообщил руководитель департамента маркетинга компании Александр Конончук. Все сырье для производства - итальянское.

Норвежская энергокомпания построит в Украине новую солнечную электростанцию. Компания Scatec Solar уже в ближайшее время приступит к строительству солнечной электростанции мощностью 25 МВт в Каменке Черкасской области, сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

Приватбанк предоставил клиентам возможность застраховаться от угрозы задолженности по оплате коммунальных платежей. Новая программа позволяет гарантировать погашение коммунальных долгов в случае потери постоянного места работы или трудоспособности. Страховая сумма может составлять от 6 тыс. до 18 тыс. грн. Стоимость страховки оплачивается ежемесячно – регулярным платежом от 27 грн.

Львовским аэропортом заинтересовались два новых авиаперевозчика. Сейчас авиапредприятие ведет переговоры с испанской Vueling и Qatar Airways, сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская.

Укрнефтебурение пробурила новую скважину на Сахалинском месторождении, сообщила компания. В результате запуска, суточная добыча газа на месторождении увеличилась до 1,85 тыс. кубометров. Компания собирается начать бурение еще двух скважин в ближайшее время. Ранее сообщалось, что она планирует увеличить объемы добычи на 50% до конца этого года. Конечными бенефициарами компании по данным СМИ являются бизнесмен Игорь Коломойский и народный депутат Виталий Хомутынник.

УкрАВТО объявила финансовые результаты. В прошлом году крупнейший автодилер страны получил чистую прибыль в 254,7 млн грн, против 3,08 млн грн убытка годом ранее.Суммарная дебиторская задолженность снизилась на 19,6% - до 1,2 млрд грн, активы сократились на 7%, до 3,5 млрд грн.

Цифра дня

$76,8 млрд

Составил совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2018 года, увеличившись за месяц на 0,85%.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о решении правительства Украины разорвать программу экономического сотрудничества с Россией:

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал. Мы от разрыва становимся только сильнее".