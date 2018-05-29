Картина делового дня: переподчинение ГФС, газопровод в обход России и автогазовое расследование

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 29 мая.

Главное

Кабмин забрал Государственную фискальную службу у Минфина, сообщили источники издания Зеркало недели. На своем последнем заседании правительство приняло решение о переподчинении ГФС напрямую себе. При этом, Минфин был исключен из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые направляются на рассмотрение правительства. Такое решение существенно усиливает позиции премьер-министра Владимира Гройсмана и нивелирует роль Минфина в правительстве.

Азербайджан запустил газопровод в обход России. 29 мая президент республики Ильхам Алиев дал старт работе Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ будет доставляться в Турцию, а затем в Европу в обход России. Уже начался процесс закачки первого газа. Поставки газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд куб. м., еще 6 млрд куб. м будет поставляться в западные регионы Турции.

Украина подпишет с Россией новый “урановый” контракт, сообщил генеральный директор российского Международного центра по обогащению урана Глеб Ефремов. Речь идет о поставках уранового сырья из Украины в Россию в этом году. Украина обогащает свой урановый концентрат на российских мощностях. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата.

Директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер переходит на работу в лондонский офис банка, сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов агентству Интерфакс-Украина. В нашей стране Аджунер завершит работу 1 июня. Теперь отвечать за деятельность банка в Украине будет управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Антимонопольный комитет обвинил ряд сетей АЗС в согласованном поднятии цен на сжиженный газ. По данным ведомства, действия со стороны групп Надежда, WOG, ОККО, Авантаж 7 и Факторинг Групп в августе 2017 года "свидетельствуют о нарушении антиконкурентного законодательства". АМКУ предлагает сетям АЗС до 6 июня предоставить информацию, которая может повлиять на окончательные выводы комитета. Напомним, что средние розничные цены на автогаз в Украине в период с 1 по 30 августа 2017 года выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр.

Компании и рынки

Украинский производитель конструкторов Ugears будет сотрудничать с Disney, сообщил сооснователь компании Геннадий Шестак в интервью порталу Дело. Конструкторы будут продаваться в 700 фирменных магазинах Disney уже в ноябре 2018 года. Disney сам обратился к украинской компании с предложением о сотрудничестве. Переговоры длились восемь месяцев, а Ugears пришлось пройти жесткий аудит.

Украина увеличила запасы газа в хранилищах до трети, свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза. По состоянию на 27 мая они достигли 9,4 млрд куб. м или 30% от общей емкости.

В Украину вернулась греческая авиакомпания Ellinair. 27 мая был выполнен первый в 2018 году авиарейс сообщением Салоники-Одесса-Салоники. Данный маршрут был закрыт на зимнюю навигацию сезона-2017/18.

Украина нарастила экспорт металлопроката, свидетельствуют данные Укрметаллургпрома. Так, за первые четыре месяца 2018 года экспорт данной продукции вырос до 5,2 млн т (+1,8%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также выросло и производство металлопроката за указанный период – до 6,2 млн т (+2%). Основными рынками украинской металлопродукции стали страны Европейского союза (33,8%), Африки (15,1%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,9%) и страны Ближнего Востока (12,1%).

Метинвест опустился в мировом рейтинге производителей стали, сообщили во Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel). Так, украинский горно-металлургический холдинг в 2017 году занял 42-е место в списке в сравнении с 37-м местом годом ранее. В прошлом году Метинвест произвел 9,6 млн тонн стали, тогда как в 2016 году – 10,3 млн тонн. Основными акционерами холдинга являются СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,8%).

Большинство долгов перед Укрнафтой "зависли" в компаниях-банкротах, сообщил глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов. По его данным, 90% дебиторских долгов полугосударственной компании принадлежат обанкротившимся компаниям или предприятиям, которые не ведут деятельности. Из 12,5 млрд грн дебиторской задолженности только 49 млн грн можно было бы использовать для покрытия залоговым имуществом.

Топ-менеджерам Нафтогаза выплатят многомиллионные премии за победу над Газпромом по транзитному контракту, сообщила ЭП со ссылкой на источники. Решение о выплате бонусов правлению госкомпании утвердил наблюдательный совет. Бонус составляет 1% от суммы выигрыша, или $45,6 млн. На сегодня выплачено меньше половины – около $20 млн. Остальные $25,6 млн будут перечислены после фактического исполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража. Пока что Газпром подал апелляцию и требует прекращения действия контракта.

ArcelorMittal продает своего африканского металлотрейдера, сообщила пресс-служба компании. Компания ArcelorMittal South Africa договорилась о продаже принадлежащих ей 50% акций торгового и логистического холдинга Macsteel International Holdings за $220 млн. Покупателем выступает зарегистрированная в Люксембурге компания Macsteel Holdings Luxembourg, которая владеет оставшимися 50% компании.

Альфа-банк Украина не смог разместить облигации на 300 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по фондовому рынку. Банк уже во второй раз не продал ни одной ценной бумаги. Ранее Альфа-банк в начале сентября 2017 года выпустил процентные облигации общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Безуспешным оказалось также размещение облигаций первой серии под 13,5%. Размещение облигаций проходит на фондовой бирже Перспектива. Срок обращения облигаций – пять лет, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта.

Цифра дня

$77,05 млрд

Составил совокупный госдолг Украины на 30 апреля, сократившись на $320 млн (– 0,4%) в сравнении с месяцем ранее.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о российском газопроводе Северный поток-2:

“Цель постройки Северного потока-2 – уничтожить независимую газотранспортную систему Украины, построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощностям [в сравнении с украинской ГТС – ред.], и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость”.