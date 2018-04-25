Картина делового дня: отстранение Рожковой, помощь IKEA и новая инвестиционная программа от ЕС

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 25 апреля.

Главное

Суд отстранил Катерину Рожкову от должности замглавы Нацбанка, сообщил народный депутат Игорь Луценко, опубликовав в своем Facebook копию соответствующего документа. В то же время в самом регуляторе сообщили, что не получали никаких судебных решений, а потому отстранять Рожкову от работы не намерены. И пообещали подать жалобу на судью, который вынес это “незаконное” решение. Дело касается обнародованных еще в 2016 году неофициальных аудиозаписей телефонных разговоров якобы Рожковой с представителями коммерческих банков.

Киев подготовил новый запрет на ночную продажу алкоголя. Для этого городской совет внес в план работы вопрос о новом проекте решения такого ограничения, сообщил советник киевского главы Дмитрий Белоцерковец. Запрет будет касаться капитальных магазинов, заправок и в сетевых торговых центров. Это стало возможным благодаря подписанному недавно президент Петром Порошенко закону, который наделил местные власти правом запрещать продажу алкоголя. Власти Киева уже вводили такой запрет ранее – в 2016 году. Тогда он касался стационарных объектов торговли кроме ресторанов с 23:00 до 10:00. Однако летом 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отменил данный запрет.

Кабмин поможет IKEA зайти в Украину, сообщили в Офисе по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Правительство создаст межведомственную рабочую группу, которая будет решать вопросы сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов для содействия процессу выхода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома на украинский рынок.

ЕС готовит новую программу привлечения инвестиций в Украину, сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан. В рамках программы Реформы ради инвестиций для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (€50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и для инвестирования в реальный сектор экономики. Это произойдет в случае независимого регулирования в энергетике и полноценной работы членов Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, утверждения бизнес-омбудсмена и отмены е-декларирования для антикоррупционных активистов. Такие шаги Украина должна сделать до летних парламентских каникул.

Компании и рынки

Приватбанк продает стоянку АэроСвита в Борисполе за 18 млн грн, чтобы расплатиться за долги авиакомпании-банкрота. На продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ выставлена открытая стоянка общей площадью 752 кв. метра и административно-контрольное здание с прилегающей стоянкой №2 общей площадью 8,4 тыс. м. Аукцион состоится 27 апреля 2018 года.

МАУ начала летать из Киева в Копенгаген, сообщили в пресс-службе компании. Прямой регулярный авиарейс будет осуществлятся девять раз в неделю. Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки с маршрутной сетью МАУ. При раннем бронировании минимальная цена билета в одну сторону из Киева составляет 545 грн, из Копенгагена - €23.

На Западной Украине объединятся две крупные сети супермаркетов. Об этом сообщили в Антимонопольном комитете, который начал рассмотрение дела о приобретении компанией Bronberry Development и Cremnos Investments контроля над компанией Холдинг Ритейл, которая по данным Единого госреестра владеет Торговым домом Аванта, выступающим оператором торговых сетей под брендами Колибрис, 555 и АВС Маркет. Конечным бенефициаром компаний-покупателей является Джеймс Джилиан Терезия. Он также выступает бенефициаром компании Арго-Р, которая развивает сеть супермаркетов Наш край и Спар Украина, оперирующей сетью супермаркетов Spar.

lifecell нарастил убыток, свидетельствуют данные финотчета турецкой материнской компании Turkcell. Один из крупнейших мобильных операторов за первый квартал 2017 года получил 178,2 чистого убытка, что на 29,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Кроме того, активная абонентская база сократилась на 8,9% и составила 7,7 млн пользователей. Из них 3,8 млн абонентов – пользователи 3G.

В Украине запустили крупнейшую солнечную электростанцию Тоkmak Solar Energy, сообщили в пресс-службе компании. Она расположена в городе Токмак Запорожской области. Мощность первой очереди электростанции 11 МВт. Строительство планируют завершить в декабре этого года, тогда общая мощность электростанции составит 50 МВт. Инвесторами проекта выступили инвесткомпания Astra Capital Group в партнерстве с государственным Укргазбанком.

Власти Киева намерены объявить тендер на Wi-Fi в метро до конца мая, сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в интервью Українським Новинам. В феврале администрация города расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году. После этого Киевгоргосадминистрация обещала объявить новый тендер до конца марта 2018 года, а после – до конца апреля.

Владелец сети магазинов Eva, компания Руш нарастила прибыль. По результатам 2017 года она увеличилась до 243,5 млн грн, что на 15,3% больше, чем в 2016 году, говорится в годовом отчете компании. Чистый доход вырос на 36,2% - до 6,6 млрд грн, нераспределенная прибыль - в 1,5 раза, до 712,5 млн грн.

Цифра дня

39,3 млрд грн

Составила прибыль Нафтогаза как отдельного юрлица в 2017 году.

Цитата дня

Пресс-служба Нацбанка на запрос НВ Бизнес об отстранении Катерины Рожковой от должности замглавы регулятора:

“Национальный банк считает вышеуказанное определение незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающего опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти”.