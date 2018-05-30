Картина делового дня: отсрочка роста цен на газ, арест активов Газпрома и кадровые перестановки в Нацкомиссии по энергетике

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 30 мая.

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Повышение цен на газ для населения отложили на два месяца. Кабмин на своем заседании принял решение продлить действие спецобязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца июля 2018 года. Спецобязательства должны были действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая. На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК ожидает от Украины плана отказа от спецобязательств за два-три года.

Средняя зарплата в Украине выросла, свидетельствуют данные Госстата за апрель 2018 года. Средняя номинальная зарплата штатного работника составила 8 480 грн – в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая составляет 3 723 грн. В сравнении с мартом зарплата выросла на 1,2%, а в сравнении с апрелем 2017 года – на 27,3%. Индекс реальной заработной платы в апреле 2018 года в сравнении с мартом увеличился на 0,4%, а в сравнении с апрелем 2017 года – на 12,5%.

Нафтогаз начал взыскание $2,6 млрд долга с Газпрома, сообщила пресс-служба госхолдинга. Отмечается, что работа в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы НКРЭКУ. Соответствующий приказ президент подписал 30 мая. Срок полномочий главы Нацкомисии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг закончился еще 26 мая. В состав руководства регулятора входят шесть человек. На сегодняшний день завершается процесс утверждения нового состава.

НКРЭКУ пополнилась пятью новыми членами, сообщил президент Петр Порошенко. Среди них: Елена Антонова (сотрудник ДТЭК), Александр Формагей (работал в Центрэнерго и Укргидроэнерго), Дмитрий Коваленко (сотрудник энергетического департамента НКРЭКУ и Укрэнерго), Евгений Малёваний (сотрудник Госэнергоэффективности, ранее работал в НКРЭКУ по направлению коммунального сектора) и Оксана Кривенко (сотрудник департамента нефти и газа НКРЭКУ). По данным источников ЭП, именно Кривенко может стать главой комиссии.

Кабмин утвердил транспортную стратегию до 2030 года. Такое решение правительство приняло на своем заседании. Стратегия является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины. Предполагается, что ее реализация будет способствовать интеграции Украины в ЕС. Она также предполагает достижение Украиной статуса регионального транспортного хаба.

Компании и рынки

Власти Швейцарии приняли меры в отношении Газпрома по требованию Нафтогаза, сообщила пресс-служба украинской компании. Компания Nord Stream 2 AG 29 мая получила постановление об аресте активов в рамках взыскания $2,6 млрд с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Новым заместителем главы Нацбанка станет топ-менеджер "дочки" российского ВТБ. Как сообщили в пресс-службе регулятора, Сергей Холод был выбран в результате открытого конкурса. Речь идет о должности зампредседателя, отвечающего за деятельность блока Платежные системы и денежное обращение. Окончательное назначение Холода сможет состояться после специальной проверки. Холод имеет 27-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе многолетний руководящий опыт в должностях заместителя председателя и члена правления ряда украинских банков, в частности, Сведбанка, ТАСкомбанка. В настоящее время с февраля 2014 года он является заместителем председателя правления ВТБ Банка с российским государственным капиталом.

Укртелеком повысит тарифы на связь с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Так, на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС) вырастет стоимость тарифных планов Домашний Базовый – до 79 грн в городах и 74 грн в селах, Общий базовый – до 63,48 грн в городах и 59,47 грн в селах и Домашний Безлимитный – до 74 грн в городах и 69 грн в селах.

Виктор Ющенко возглавил набсовет самого маленького банка в Украине. Экс-президент Украины стал главой наблюдательного совета киевского Альпари Банка, сообщило финучреждение в системе раскрытия информации НКЦБФР. Ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой. По размеру чистых активов (206,1 млн грн) банк занимал последнее место среди 84 действовавших в стране банков на начало этого года.

Укргаздобыча открыла новое месторождение газа в Харьковской области, сообщили в пресс-службе госкомпании. Промышленный приток газа с разведывательной скважины составил дебитом 249 тыс. куб. м/сутки. На этапе геологического изучения запасы газа составляют по меньшей мере 300 млн куб. м, а перспективные ресурсы – более 1,5 млрд куб м.

Минрегион предложил расширить перечень строительных работ без получения разрешений, сообщила пресс-служба министерства. Предлагается включить в такой перечень работы по переоборудованию и замене внутренних перегородок в нежилых домах, реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения внутренних систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, замены трубопроводов и систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

Миноритарии Укрнафты впервые подали в суд за невыплату дивидендов, свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений. Четыре кипрские компании, аффилированные с группой Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, подали коллективный иск к Укрнафте в Хозяйственный суд Киева о взыскании дивидендов за 2011-2014 годы, а также компенсации за несвоевременную их уплату.

Китайские компании задумались о производстве биогаза в Украине, сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Для этого Украина и Китай инициировали создание рабочей группы, которая будет изучать возможность реализации общего проекта по производству биогаза.

Греческая авиакомпания Ellinair возобновила рейс в Салоники, сообщили в международном аэропорту Львов. Первый рейс состоялся 30 мая. Далее он будет совершаться каждые 10 дней. Стоимость билетов в две стороны составит от 6 450 грн (около €200). С 8 июня компания планирует начать выполнять рейс Львов-Ираклион с такой же частотой.

Нафтогаз планирует закупать газа у украинских частных компаний, сообщила пресс-служба госхолдинга. Тестовую закупку газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины НАК намерен осуществить в июне. Цена закупки составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4. Типовой договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов размещены на сайте НАК.

Brussels Airlines запустит регулярные рейсы между Киевом и Брюсселем, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполняться с 17 октября 2018 года, четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиаперевозчик поясняет, что спрос на перелеты между Киевом и Брюсселем значительно возрос в последние два года за счет внедрения безвизового режима.

Цифра дня

$50 млн

На столько увеличился долг российского Газпрома перед украинским Нафтогазом за три месяца невыполнения решений Стокгольмского арбитража, по расчетам агентства Интерфакс-Украина

Цитата дня

Президент Петр Порошенко о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ):

"Мы должны заботиться о прозрачном формировании тарифов. Она должна быть прозрачной и понятной для граждан, она должна обеспечить эффективную антикоррупционную составляющую и быть понятной для наших международных партнеров".