Картина делового дня: отмена повышения цен на газ, потеря Ахметовым лондонских апартаментов и передвижный завод из Китая

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 28 марта.

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Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца. Решение о продлении специальных обязательств Нафтогаза и облгазов поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен правительство приняло на прошедшем заседании. Таким образом, цены на газ для данных потребителей останется неизменной до 1 июня.

Минфин занял на рынке 20 млрд грн. По итогам планового размещения облигаций внутреннего государственного займа Министерству финансов удалось привлечь 2,7 млрд грн, а также $669,5 млн. При этом Минфин отказался удовлетворить две поданные заявки на покупку пятилетних гривневых ОВГЗ на 75 млн грн.

Фонд госимущества утвердил объекты приватизации. В список вошли около 600 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в этом году. На 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации.

Украина завершила переговоры с Израилем о зоне свободной торговли. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в ближайшее время пройдет подписание соглашения между странами. Это позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствия, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и др. товары.

В Украине избрали нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Им стал Александр Мангул, который ранее занимал должность члена НАПК. За его назначение было отдано 4 голоса. Ранее эту должность занимала Наталья Корчак, строк ее полномочий закончился 28 марта.

Новости компаний

Швейцарская агрокомпания откроет в Украине представительство. Marcoрolo Commodities планирует открыть представительство к июлю 2018 года. Его заданием станет закупка кукурузы, пшеницы, ячменя, продуктов переработки и поставка для дальнейшей продажи конечным потребителям. Осуществлять закупки компания будет непосредственно у украинских производителей.

Ринат Ахметов лишился самых дорогих апартаментов в Лондоне. После решения о заморозке активов украинского бизнесмена по делу Укртелекома оказалось, что апартаменты на One Hyde Park ему уже не принадлежат, сообщили информированные источники Deutsche Welle. Имущество Ахметов приобрел за рекордные 136 млн фунтов стерлингов.

Китайская компания привезла в Украину мобильный асфальтный завод. Китайское судно FU RONG SONG доставило в Одесский порт порт 2,5 тыс. тонн груза для переездного завода и большую партию дорожно-строительной техники - асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

В Украине разработали беспилотный Lanos. Запорожская компания Инфоком ЛТД представила первый украинский беспилотник Lanos, который способен передвигаться даже по бездорожью без участия живого водителя. Автомобиль оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.

Ryanair хочет открыть дата-центр в Украине. Авиакомпания планирует создать дата-центр для хранения и обработки данных в котором будут работать украинские IT-специалисты. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири считает украинских кадров очень компетентными.

Банк Порошенко подал в суд на Нацбанк. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка о неправомерном наложении штрафа НБУ. Суд также обязал регулятора предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение - копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Украина обеспечила 44% поставок российского газа в ЕС в 2017 году. Это на 1% больше, чем в 2016 году. Россия увеличила поставки газа в Евросоюз за год на 12%, а общая доля в импорте из-за пределов Евросоюза увеличилась до 43%.

Крупный украинский производитель пива стал менее убыточным. Донецкая компания Эфес Украина в 2017 году сократила чистый убыток в 2,3 раза - до 262,4 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Цифра дня

12,3 млрд грн

Доходов задекларировали украинцы с начала декларационной кампании.

Цитата дня

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair об уплате компанией налогов в украинский бюджет:

“О, нет! Платить налоги - это очень плохая идея!”





