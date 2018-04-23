Картина делового дня: обыски в Мотор Сичи, новый прогноз для экономики и ожидания НБУ по учетной ставке

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 23 апреля.

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Служба безопасности Украины провела обыски в Мотор Сичи в рамках дела о подготовке диверсии, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Следственные действия начались рано утром в понедельник, сотрудники службы в камуфляже и с закрытыми лицами одновременно зашли в заводоуправление предприятия, Мотор-банк, производственный корпус, а также в здание, где располагается управление по закупке материалов и агрегатов и отдел ценных бумаг. Сразу же торговлю акциями Мотор Сичи остановила Украинская биржа, следом за ней - биржа ПФТС. Основанием для этого стало постановление Шевченковского райсуда Киева от 20 апреля 2018 года. Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Standard&Poor's ухудшило прогноз девальвации гривни до уровня 29,5 грн/$ на конец 2018 года, говорится в сообщении агентства о подтверждении рейтингов Украины. Ранее ожидания аналитиков агентства относительно ослабления гривни были более оптимистичными – 27,3 грн/$. Кроме того, S&P ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

Минфин предложил дополнительный акциз для табачных изделий в размере 1,4 от минимальной акцизной нагрузки в случае реализации их дешевле 1,65 от минимальной налоговой нагрузки. Таким образом министерство рассчитывает создать равные условия для всех представителей отрасли. Введение механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту на сайте ведомства. С 1 января в Украине акциз на табачные изделия был повышен на 30%, в дальнейшем он будет повышаться еще на 20% в год.

ЕБРР рассматривает приватизацию как главное условие притока иностранных инвестиций в Украину, сказал президент банка Сума Чакрабарти во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне. Глава ЕБРР отметил, что Украина достигла определенного прогресса в процессе реформирования сектора госуправления.

В Нацбанке считают маловероятным снижение учетной ставки, сообщили в пресс-службе регулятора. В НБУ также предполагают, что придется сохранить жесткие монетарные условия дольше, чем прогнозировалось, из-за более стремительного повышения процентных ставок ФРС США. В случае усиления фундаментальных инфляционных рисков НБУ может продолжить повышение учетной ставки для возвращения инфляции установленным среднесрочным целям.

Компании и рынки

Передача аэропорта Борисполь в концессию может принести 2,5 млрд, считает глава Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив. По ее словам, аэропорты Львов и Борисполь являются привлекательными объектами для международных инвесторов в форме концессионных проектов. Ранее гендиректор Борисполя Павел Рябикин отметил, что для развития аэропорта нужно привлечь концессионера.

Азовсталь сменила прибыль на убыток. Металлургический комбинат, который входит в группу Метинвест, завершил 2017 год с чистым убытком 130,9 млн грн против 558,4 млн грн чистой прибыли годом ранее, сообщили в компании. Нераспределенная прибыль предприятия к концу 2017 года составила 4,6 млрд грн. Текущие обязательства предприятия увеличились на 87,5% - до 46,9 млрд грн, долгосрочные снизились на 5,1% - до 4,6 млрд грн.

Новая Почта откроет третий склад во Львовской области, сообщил руководитель и соинвестор проекта Назарий Билобран. На данном этапе уже ведутся ремонтные работы в складе, который должны запустить летом. Новый логистический терминал класса А компании разместится на двух участках площадью 0,8 га в Червонограде. Третий склад будет покрывать северную часть Львовской и Волынскую область. Билобан отметил, что это уже второй аналогичный проект Новой Почты - в прошлом году компания построила терминал в Стрые Львовской области.

Один из крупнейших игроков рынка соков группа компаний T.B. Fruit намерена открыть завод в Грузии, сообщил основатель группы Тарас Барщовский в интервью изданию Бизнес. Инвестиции в запуск производства по переработке мандаринов мощностью 50-60 тыс. тонн оцениваются в €3-5 млн. Начать производство планируется до декабря 2018 года. Т.B. Fruit производит соки прямого отжима под торговой маркой Galicia и Яблуневий Дар. Ранее в 2015 году компания уже запустила завод в Молдове.

Крупнейший в Украине производитель сахара Астарта сократила продажи на 32,1%, до 2,8 млрд грн по итогам первого квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, продажи сахара снизились на 34%, реализация пшеницы упала вдвое – до 50,2 тыс. тонн, кукурузы – на 45%, до 90,9 тыс. тонн, подсолнечника – на 17%, до 20,4 тыс. тонн. В то же время продажи соевого масла возросли на 14% – до 12,62 тыс. тонн, соевого шрота – на 10%, до 42,18 тыс. тонн, молока – на 9%, до 27,97 тыс. тонн.

Белорусский арбитраж взыскал с Укртранснафты $8 млн по спору о прокачке нефти, говорится в годовом отчете компании. Украинской госкомпании придется выплатить средства в пользу Белорусской нефтяной компании по итогам взаимозачета в рамках спора о прокачке нефти маршрутом Южный-Броды-Мозырь. В частности, белорусской компании присудили уплатить $24 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а Укртранснафте – $31,8 млн компенсации за изменение качества нефти.

Укрнефть впервые реализовала газ на электронной бирже, говорится в сообщении биржи. Крупнейшая нефтедобывающая компания приняла участие в электронных биржевых торгах на площадке Украинской энергетической биржи, реализовав весь выставленный объем - 4 млн куб.м газа. Средневзвешенная цена ресурса составила 8 860 гривен/тыс. куб. м. Отметим, что Укрнафта не выставляла на продажу свой газ более 10 лет.

Суд отказал оспаривать решение Нацбанка о ликвидации банка Хрещатик, сообщили в пресс-службе регулятора. Окружной административный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска кредитора банка компании Агрофирма Пятихатская к НБУ, который принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Хрещатик. Суд решил, что кредитор банка не имеет права оспаривать решение регулятора, так как не является лицом, которое охватывается надзорной деятельностью НБУ.

Производство автомобилей в Украине сократилось более чем в 50 раз за десять лет, сообщили в ассоциации Укравтопром. Производственные мощности национального автопрома в марте работали на 2% от своих возможностей, что в 52 раза меньше чем в марте 2008 года. Производство коммерческих автомобилей уменьшилось на 36% в сравнении с мартом 2017 года - до 28 единиц, автобусов на 24% - до 62 единиц. При этом, в Украине стремительно растет сборка машин - было собрано 683 автомобили, что на 21% больше, чем в марте прошлого года.

Инвестфонд Хомутынника продал еще один хлебокомбинат, сообщил глава набсовета фонда Анатолий Шахновский. Каскад-Инвест продал 51% акций Конотопского хлебокомбината, бенефициаром которого был нардеп Виталий Хомутынник с 2008 года. Контрольный пакет документов выкупил глава конотопской компании Биоконцепт Владимир Фоминов.

Цифра дня

209,5 млрд грн

Составил номинальный товарооборот розничной торговли Украины по итогам первого квартала (января-марта) 2018 года, согласно данным Госстата.

Цитата дня

Пресс-служба Нафтогаза Украины прокомментировала заявление российского Газпрома о подаче документов в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа:

“Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме”.