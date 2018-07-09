Картина делового дня: новый формат IKEA в Украине, "позитивный" прогноз для банковской системы и фиаско Фирташа

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 9 июля.

Главное

Инфляция в Украине остается нулевой второй месяц подряд. По данным Государственной службы статистики, в июне потребительские цены снова не изменились. Однако, с начала года рост потребительских цен составил 4,4%. В годовом измерении инфляция замедлилась до 9,9% (июнь-2018 к июню-2017) по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля. Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2%.

Евросоюз признал Украину стратегическим транзитером газа, говорится в декларации по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в Брюсселе. В конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу. Встреча по этому вопросу между представителями Евросоюза, Украины и России пройдет 17 июля.

Европейский инвестиционный банк выделил €75 млн на безопасность украинских дорог, соответствующее соглашение подписали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-президент ЕИБ Вазил Гудак на саммите Украина-ЕС в Брюсселе. Средства предназначены для внедрения безопасного дорожного движения, улучшения комфортного проезда по дорогам в городах и уменьшения количества несчастных случаев.

Компании и рынки

Магазин IKEA в Киеве станет для ритейлера одним из первых магазинов нового формата, сообщили в пресс-службе шведской компании. Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома решил открыть в Украине магазин городского формата (city store) с небольшой площадью. В нем будет представлен меньший ассортимент товаров, при этом акцент смещен на услуги онлайн-коммерции. Ранее в декабре 2017 года IKEA заявила о планах в течение двух лет открыть первый объект в Киеве.

Одесский припортовый завод избавили от выплаты многомиллиардного долга группе Дмитрия Фирташа. Верховный суд отменил решение суда города Южный в Одесской области, по которому Ostchem Holding Limited имела право на принудительное взыскание на территории Украины с ОПЗ 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн начисленной пени по решению Стокгольмского арбитража, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд низшей инстанции.

Moody's улучшило прогноз для банковской системы Украины на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Изменения произошли на фоне ожидания повышения кредитоспособности банков в следующие 1-1,5 года. Согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет. "После того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - отметил заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.

Dragon Capital продала более половины своих акций Украинской биржи, сообщила чешская компания в системе раскрытия информации на фондовом рынке. Доля Dragon Capital s.r.о. сократилась с 20,788% до 9,992%. Условия сделки и покупатель ценных бумаг не уточняются. До 2016 года акционером Украинской биржи была российская Московская биржа, но затем она продала свои акции Dragon Capital (20,8%) и инвестгруппе Универ Капитал (остальные 23%).

Карпатыгаз погасила долг перед российским Сбербанком, сообщила пресс-служба финучреждения. Карпатыгаз, выступающая оператором по договору о совместной деятельности с государственной Укргаздобычей и Misen Enterprises AB (Швеция, акционер Карпатыгаза) погасила задолженность "в полном объеме ". "Вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, банк отказался от судебных процедур по взысканию задолженности", отметили в Сбербанке.

Украина увеличила втрое экспорт металлолома, свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы Украины за первое полугодие 2018 года. В денежном выражении экспорт металлолома увеличился в 3,2 раза, до $89,1 в сравнении с аналогичным периодом 2017 года ($28,2 млн в январе-июне-2017). При этом в натуральном выражении экспорт лома черных металлов вырос в 2,1 раза – до 270,3 тыс. тонн (за январь-июнь-2017 – почти 131 тыс. тонн).

Украина увеличила потребление газа по итогам первого квартала 2018 года, свидетельствуют данные Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг. Рост составил 7% (+0,84 млрд куб. м) – до 13,6 млрд куб. м.

Цифра дня

1 млн грн

Во столько обойдется государственному Нафтогазу Украины проведение аудита внутренних бизнес-процессов компании Укрнафта, в которой НАКу принадлежит контрольный пакет в 50%+1 акция.

Цитата дня

Президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский о судебных разбирательствах относительно авторских прав на название Киевский торт:

"Когда Киевхлеб недавно изобрел Киевский торт с арахисом, это стало последней каплей. Мы пошли в суды. Это же как Chanel с ароматом одеколона Русский лес. Шикарно".