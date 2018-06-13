Картина делового дня: миллиард от ЕС, внедрение электронных чеков и Новая почта в Ашане

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 13 июня.

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Кабмин значительно упростил использование кассовых аппаратов. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 июня. В частности упрощено обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций. Кроме того, Кабмин начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов. "Мы берем на себя обязательство, что регистрация будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", – сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Нацбанк оценил угрозы для финансовой стабильности Украины. Согласно отчету регулятора, краткосрочные и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности Украины сведутся к минимуму при получении еще двух траншей до завершения программы МВФ. Ключевым вызовом в краткосрочном периоде является необходимость рефинансировать внешние долги Украины. При этом темпы роста экономики "ограничены из-за слабого хода структурных реформ", ускорение которых – основная задача правительства и парламента.

Европарламент решил предоставить €1 млрд финпомощи Украине. Соответствующее решение поддержали 527 европарламентариев. При этом против дальнейшей макрофинансовой помощи Украине высказались 124 члена Европарламента, 29 – воздержались. Первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года. Еще в марте этого года в Еврокомиссии заявляли, что данная финпомощь предназначена для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации Украины.

Нацбанк решил усилить контроль над платежными системами. Соответствующее постановление приняло правление регулятора 7 июня. Документ предусматривает введение требований к объектам надзора для обеспечения непрерывности деятельности. Также упрощаются требования к информации, которую объекты надзора обязаны размещать в пунктах приема и выплаты наличных, и изменяются требования к хранению информации о каждой операции перевода средств, совершенной в платежной системе.

Регулятор продлил срок действия нормы об обязательной продаже валюты. Решение о сохранении требования обязательной продажи валютной выручки юрлиц в размере 50% приняло правление Нацбанка. Оно вступает в силу с 14 июня 2018 года и действует до 13 декабря этого же года. В НБУ объяснили свое решение тем, что оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений валюты на межбанковский рынок для поддержания стабильности. Напомним, что в апреле 2017 регулятор снизил требование обязательной продажи валютной выручки с 65% до 50%.

Компании и рынки

Кабмин обязал фермеров платить единый социальный взнос. Данное решение правительство приняло на своем заседании. Оно касается членов фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях. В 2018 году сумма минимального единого соцвзноса составляет 819 грн.

Укрсоцбанк перестанет привлекать срочные депозиты населения. На сайте банка исчезло описание всех депозитных продуктов. Банк сохранил лишь накопительный депозит Сберегательный+, который позволяет пополнение и снятие денег со счета в любое время, то есть является вкладом “до востребования”. Полный отказ от депозитов связан с интеграцией Укрсоцбанка и Альфа-Банка. Клиентам Укрсоцбанка, которые хотят и дальше размещать средства на срочные вклады с высоким процентом, придется перевести деньги в Альфа-Банк или в другой банк.

Укрпочта находится в критическом состоянии, заявил первый заместитель гендиректора компании Александр Чернявский. По его словам, это связано с тем, что уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации услуг, которые компания предоставляет Пенсионному фонду. “Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников Укрпочты потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений”, – объяснил он. Позже глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что речь идет не о возможном банкротстве, а о том, что компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии.

Новая почта откроет отделения нового формата в Ашане, сообщила пресс-служба почтового оператора. Во всех 26 гипермаркетах сети в Украине появятся мини-отделения, оснащенные почтоматами последнего поколения. Ашан через почтоматы будет выдавать своим клиентам заказы на непродовольственные товары, заранее оформленные через электронный канал продаж.

Автопроизводство в Украине упало в 90 раз за десять лет, сообщила профильная ассоциация Укравтопром. В мае этого года в стране произвели 442 автотранспортных средства, что на 43,5% меньше, чем в мае прошлого года. При этом, уже пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе Еврокар.

Tesla наметила крупное сокращение работников, пишет The Wall Street Journal. Так, штат сотрудников автопроизводителя уменьшится на 9% в рамках усилий по выходу на безубыточный уровень. Под сокращение попадают около 3,5 тыс. работников. Главный исполнительный директор компании Илон Маск заявил, что сокращения будут проведены во всех подразделениях, но не коснутся работников, занимающихся сборкой автомобилей.

Правительство предложило поправки для защиты бизнеса. Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия. Как уточнил министр юстиции Павел Петренко, по результатам расследования правоохранителя можно будет привлекать к дисциплинарной и имущественной ответственности. Изменения предполагают обязательное рассмотрение жалоб на нарушения в ходе следственных действий, обысков и выемки документов в кратчайшие сроки – до 15 дней.

Кабмин создал Совет по вопросам торговли и стабильного развития, решение утверждено на заседании 13 июня. Возглавит совет заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская, также в его состав войдут представители государства и гражданского общества. Задачей совета является организация работы совещательной группы в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Украина-ЕС о поддержке гражданского общества, торговли и развития.

Антимонопольный комитет проверит Государственная аудиторская служба. Такое решение принял Кабмин на заседании 13 июня. Проверка касается фактов задержек, отмены или обжалования процедур госзакупок. Как сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, подобные случаи привели к неэффективному использованию средств, задержке строительства объектов и прочим проблемам.

Кабмин планирует разрешить НКРСИ проверять телекомбизнес. Соответствующий проект распоряжения правительства утвержден и обнародован на сайте Нацкомиссии. В частности предлагается внести НКРСИ в перечень органов госконтроля, на которые не распространяется действие моратория на проверки в 2018 году. Также предлагается утвердить обновленные показатели качества и их предельных нормированных уровней для услуг голосовой телефонии, SMS и доступа к интернету в сетях мобильной связи.

Цифра дня

$1,9 млрд

Составил экспорт агропродукции из Украины в ЕС за первые 4 месяца этого года.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман об упрощении использования кассовых аппаратов:

"Бизнес сэкономит около 2 миллиардов на дополнительных платах, которые шли по карманам непонятных фирм. Это же не бизнес – продавать кассовые аппараты. Это была монополия, которая должна была "посадить всех на иглу"... Можно сказать, что этот проект это освобождение от касовоапаратовского рабства".