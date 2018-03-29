Картина делового дня: ликвидация налоговых инспекций, первые 4G-города и заводы для картофеля-фри

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 29 марта.

Главное

В Украине выросла реальная зарплата. В сравнении с прошлым годом в феврале зарплата увеличилась на 10,5%, а в сравнении с январем этого года - на 6%. Средняя номинальная зарплата составила 7828 грн - это в 2,1 раза больше минимальной зарплаты (3723 грн)..

Порошенко подписал закон, который упрощает добычу нефти и газа. Этот закон облегчит процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа. Добытчик также получит беспрепятственный доступ к скважине путем закрепления права сервитута - ограниченного права пользования землей.

Минюст анонсировал запуск реестра зарплатных должников. Компании, которые задолжали своим работникам заработную плату, будут объединены в единый публичный реестр, заявил министр юстиции Павел Петренко.

Глава Нацбанка вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны. Такое решение принял президент Украины Петр Порошенко, подписав соответствующий указ. Таким образом, Смолий занял в СНБО место экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Местные налоговые инспекции потеряли статус юрлиц. Государственные налоговые инспекции в районах и городах, за исключением Киева, а также объединенные государственные налоговые инспекции утратили статус юридических лиц. Такое решение на заседании принял Кабмин. Ликвидация районных органов Государственной фискальной службы стала первым этапом структурной реорганизации службы, отметил министр финансов Александр Данилюк.

Новости компаний

Vodafone запустит 4G-связь в 20 городах Украины уже до 2 апреля, заявила СЕО оператора Ольга Устинова. Запуск состоится в диапазоне 2600 МГц, а сама связь четвертого поколения будет запускаться постепенно. Крупнейшими из городов, где появится связь нового поколения станут Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Одесса и Херсон.

В Украине построят два завода по производству картофеля фри, сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова. По ее данным, две компании - Овощная группа и Аделаида намерены уже в 2019 году открыть новые заводы. При этом, первая планирует экспортировать продукцию, для чего у компании уже есть контракт на поставки в Израиль. Аделаида намерена сосредоточиться на внутреннем рынке Украины.

Газпром отразит в отчете за 2017 год выплаты по решению Стокгольмского арбитража, заявил зампред правления компании Андрей Круглов. "В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль", - сказал он. Согласно решениям Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа, а также с учетом взаимозачета окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Укрнафта пробурит две новые скважины. Компания утвердила бурение скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях. Буровые работы запланировано начать в августе-сентябре этого года, а завершены они будут через 3-4 месяца. Ожидается, что добыча на скважине во Львовской области составит 17 т нефти в сутки, а в Сумской – 34 т в сутки.

Агрохолдинг Авангард значительно сократил свои убытки. По результатам прошлого года чистый убыток холдинга уменьшился в 7,5 раз - до $7,5 млн. EBITDA возросла почти в 7,9 раза – до $11,8 млн. При этом, консолидированная выручка Авангарда за год уменьшилась на 33% – до $127,9 млн, в том числе выручка от экспорта яиц и яичных продуктов – на 45%, до $36,7 млн.

Нафтогаз поднял цены на газ для бюджетников и промышленности. С апреля цена газа для промышленных потребителей и финансируемых из государственного бюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища Укртрансгаза вырастет на 7,4% или на 654 грн - до 9 476 грн за 1 тыс. куб. м в сравнении с мартом этого года.

Укроборонпром проведет кадровую чистку. Численность персонала госконцерна планируется сократить на 40% - до 180 человек. Такое решение принял наблюдательный совет Укроборонпрома. Целью оптимизации является повышение качества управления производственными и маркетинговыми процессами, создание условий для развития отраслевых кластеров, а также активизация инновационного развития предприятий концерна.

Vodafone планирует масштабно расширить сеть своих магазинов в Украине. Оператор наметил до конца этого года расширение сети собственных магазинов с 30 до 200, а к концу 2019 года - до 300-350 точек. Также у компании есть 400 магазинов, которые работают по схеме франчайзинга. Однако, условия партнерства для последних будут изменены.

Цифра дня

2,5 млрд грн

Составил долг по выплате заработной платы украинским работникам по состоянию на 1 марта 2018 года.

Цитата дня

Министр юстиции Павел Петренко о попытках Газпрома игнорировать решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма:

"Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта другая часть тела - это те активы, то имущество, которое находится у Газпрома по всему миру".