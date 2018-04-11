Картина делового дня: крах российского рубля, риск развала мировой торговой системы и обход РусАлом санкций США

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 11 апреля.

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Российский рубль рекордно рухнул. Курс российской валюты в отношении к иностранным продолжает снижаться третий день на фоне новых санкций США против российских бизнесменов и компаний. Утром 11 апреля биржевой курс евро к рублю на торгах Московской биржи превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года. Максимальная цена покупки достигала 80,4 руб. за евро. На начало торгов евро на бирже стоил 79,88 руб. Курс доллара достигал 64,77 руб – впервые за полтора года.

МВФ предупредил о риске развала мировой торговой системы. Глобальной торговой системе грозит "развал", заявила глава Фонда Кристин Лагард. Она призвала страны мира "отойти от протекционизма". Кроме того, Лагард считает, что выгода от торговли перевешивает издержки. По ее словам, беспрепятственная глобальная торговля за последние десятилетия способствовала значительному снижению числа людей, живущих в условиях крайней нищеты. В результате торговых войн проигрывают все, и особенно 800 млн человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, живут в ужасной бедности.

Бывший представитель Украины в МВФ решил вернуться в Нацбанк. Александр Петрик стал кандидатом на должность члена Совета Национального банка, свидетельствует его декларация, которую он подал в качестве претендента на это место. В середине апреля 2013 года Петрик был освобожден от должности директора генерального экономического департамента Нацбанка и назначен представителем Украины в МВФ.

В Украине стало меньше денег. Нацбанк сообщил, что денежная масса в Украине в марте 2018 года сократилась на 0,1% - до 1,169 трлн грн. Согласно обнародованным регулятором данным денежно-кредитной статистики, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам на 0,5% - до 844,9 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,8% - до 323,9 млрд грн. В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,3%, сообщил Нацбанк.

Компании и рынки

Захваченный завод Ахметова на Донбассе остановился. Енакиевский металлургический завод, юридически принадлежащий группе Метинвест, но находится в управлении компании Внешторгсервис беглого олигарха Сергея Курченко, полностью остановлен после масштабного пожара, который произошел 6 апреля в конвертерном цеху.

В Украине требуют закрыть более 15 торговых центров. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подала в суд иски на закрытие 16 торгово-развлекательных центров. Особенно глава ГСЧС Николай Чечеткин выделил несколько центров в Киев: "Из них сегодня можно говорить, что в Магеллане и Дрим Тауне уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей". Всего объектов, которые не прошли проверку, в Украине 37.

Долги крупной украинской сети супермаркетов продали. Фонд гарантирования вкладов физлиц продал финансовой компании Инвестор на голландском аукционе долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group, которая владеет сетями Велика Кишеня и Велмарт.

Иорданская авиакомпания откроет новый рейс из Украины. С 25 апреля Jordan Aviation начнет выполнять рейсы из столицы и крупнейшего города Иордании – Аммана в Киев. На первом этапе полеты будут выполняться раз в неделю по средам, а с 30 мая – два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Киевстар ограничил скорость интернета. Крупнейший украинский мобильный оператор с 11 апреля установил ограничение скорости интернета в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 тыс. Мб в сутки. Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют слишком большой объем интернета и перегружают сеть. При этом, ограничений по объему потребляемого трафика не будет.

Украинский лоукостер начнет летать уже с апреля. SkyUp получит свои первые воздушные суда в апреле и будет готова к полетам. К середине апреля компания получит два Boeing 737-800 Next Generation. Затем лоукостер должен получить регистрационные номера для этих самолетов, проведет демополеты и процедуру приема ВС. Только тогда Госавиаслужба выдаст сертификат эксплуатанта, что позволит осуществлять авиаперелеты.

РусАл нашел способ обойти санкции США. Российский алюминиевый гигант запустил экстренный план и попросил клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов, пытаясь обойти санкции США. По словам топ-менеджера компании-акционера РусАла, компания сделала по примеру Ирана, который несколько лет назад из-за санкций расплачивался золотом, нефтью и японскими иенами.

Американские счета Sulzer заморозили из-за санкций. Счета швейцарского промышленного концерна в американских банках заморожены из-за санкций США против России. Санкции в частности касаются Виктора Вексельберга, который контролирует концерн. По словам представитель концерна Райнера Вейхофена, Sulzer продолжит обслуживать клиентов в США, если контракты были заключены до пятницы прошлой недели.

Cygnet инвестирует $700 тыс. в сахарный завод, передает Интерфакс-Украина. Агрокомпания планирует в этом году вложить средства в реконструкцию и модернизацию завода в Житомирской области. За счет этого компания рассчитывает повысить как качество продуктивности сахарного завода до 2,75 тыс. тонн в сутки и повышения качества продукции. Капитальные работы планируют начать с первой половины апреля.

Лемтранс договорилась о сотрудничестве с крупнейшим производителем стали в Украине. Крупнейший в Украине частный оператор железнодорожного подвижного состава, принадлежащий Ринату Ахметову, заключил двухлетний контракт с ArcelorMittal Кривой Рог. Лемтранс обеспечит производителя стали подвижным составом для поставки флюсов, угля и кокса и вывоза готовой продукции. Стоимость контракта пока не разглашают.

Цифра дня

$2266,5 за тонну

Составили цены на алюминий из-за санкций против российского РусАла, что побило 30-рекорд рекорд роста цен.

Цитата дня

Министр энергетики Игорь Насалик отреагировал на заявление главы Газпрома Алексея Миллера о планах России снизить до минимума объемы транзита газа через Украину в Европу после 2019 года:

"Заявления Миллера, что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа"