Картина делового дня: готовность Газпрома платить по долгам, модернизация завода Мивины и регистрация компаний в Эстонии

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 3 апреля.

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Газпром внес в резерв сумму долга перед Нафтогазом. Российский монополист предусмотрел в отчетности резерв на выплату полной суммы штрафа по спору с украинской компанией. По статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в эквиваленте $4,74 млрд, величина которого почти полностью соответствует решению арбитров. Согласно решениям Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа, а также с учетом взаимозачета окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Украинцы увеличили темпы вывода валюты за рубеж. За первые три месяца 2018 года Нацбанк выдал 290 электронных индивидуальных валютных лицензий, сумма по которым составила $6,5 млн. К сравнению, с июля 2017-го, когда регулятор начал выдавать лицензии, и до конца прошлого года операции были проведены почти на $9 млн.

Госбюджет недосчитался 3% доходов. По итогам первых трех месяцев 2018 года доходы государственного бюджета Украины составили почти 193,6 млрд грн. Однако, это на 6,2 млрд грн или 3,1% меньше планового показателя, свидетельствуют данные Госказначейства. В целом за первый квартал этого года доходы к аналогичному периоду прошлого года перевыполнены на 18,8 млрд грн (+10,8%).

Участники топливного рынка забеспокоились планами Коломойского по ограничению импорта. Нефтегазовая Ассоциация Украины призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле не допустить монополизации рынка нефтепродуктов Украины. Это стало следствием предложения компании Укртатнафта ограничить импортные поставки путем введения пошлин и квот и постепенно снизить долю импорта нефтепродуктов из одной страны до 30%.

Промышленность увеличила реализацию своей продукции. За первые три месяца этого года реализация промышленной продукции (товары и услуги) составила 402,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. Это на 16,3% больше, чем в январе-феврале 2017 года. Из общего объема больше всего было продано электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. При этом, за границу украинские предприятия продали продукцию на 108,7 млрд грн, что на 26,5% ниже прошлогоднего показателя.

Новости компаний

Укрзализныця объявила тендер на питание для пассажиров. В тендере принимают участие 4 компании: WOG Retail, Аллюр ЛТД, Витмарк-Украина и Украинская оптовая торговая компания. WOG уже сотрудничает с перевозчиком: у компании есть кафе в поездах Интерсити.

Dragon Capital увеличила долю в Карловском машиностроительном заводе. Теперь инвесткомпания владеет 98,4% крупного производителя оборудования для хранения зерна. Увеличение доли произошло за счет приобретения 5,1% акций.

Nestlе вложит 700 млн грн в модернизацию фабрики Мивина в Украине, сообщил генеральный директор компании в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн. Компания начала подготовку модернизации фабрики еще в 2015 году. Финальный план проекта был утвержден в начале 2018 года. Проект будет реализован в два этапа: сначала логистический центр будет трансформирован в производственное помещение, а в дальнейшем линии производства будут перенесены в новое помещение. Завершить все этапы и сдать обновленные предприятия в эксплуатацию компания планирует до 2021 года.

Четыре трейдера выиграли тендеры Укрзализныци на поставку дизтоплива. Компании Анвитрейд, Август Пром, ОККО и Сокар Украина стали победителями тендеров на закупку 60 тыс. тонн дизельного топлива с применением формульного расчета цены с учетом показателей Platts. Формульное изменение цены дает возможность изменять закупочную цену топлива, учитывая ценовые котировки Platts и курс валюты.

Украинцы стали лидерами по регистрации компаний в Эстонии. Граждане Украины зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой электронного резидента. Наши сограждане оформили 423 компании. При этом, карточку е-резидента в Эстонии получил 2131 гражданин Украины – по этому количеству наша страна третья после финнов и россиян.

Мироновский хлебопродукт разместил еврооблигации на $550 млн. Доходность бумаг составляет 6,9% годовых, срок - 8 лет. Ранее агрохолдинг заявлял, что намерен использовать вырученные средства для финансирования выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн и со ставкой купона 8,25% годовых. Другая часть средств пойдет на развитие бизнеса компании.

Укрзализныця задумалась о сдаче в аренду вагонов через аукционы. Компания планирует сдавать свободные грузовые вагоны в аренду через ProZorro.Продажи, сообщил операционный директор аукционной площадки Андрей Мотовиловец в колонке на ЦТС. На аукционы будет выставляться 5-10% свободного парка вагонов компании. Пилотный проект продлится в течение 3-5 месяцев. Запуск ожидается до конца апреля.

Зернотрейдер Прометей вышел на рынки Кипра и Ливана. В 2018 году группа компаний начала экспортировать зерновые в эти страны, сообщил ведущий трейдер Прометея Юнус Юсупов. Всего в марте группой было реализовано более 70 тыс. тонн зерновых на рынках четырех стран. Кроме Кипра и Ливана импортерами в указанный период являлись Италия и Греция.

Vodafone-Украина выпустил еврооблигации на €90 млн. Доходность бумаг составляет 9,2% годовых, сообщила в блиц-интервью Интерфаксу-Украина финансовый директор компании Наталья Шевченко. Срок погашения облигаций - февраль 2021 года. Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

Цифра дня

3,1 млрд грн

Возмещения НДС возвращено 5 крупным компаниям - Арселор Миттал Кривой Рог, ММК им. Ильича, Запорожсталь, Кернел-Трейд и Азовсталь.

Цитата дня

Министр социальной политики Андрей Рева о повышении пенсионного возраста:

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу".