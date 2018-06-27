Картина делового дня: госбюджет "ушел в минус", Янукович проиграл НБУ и обход украинских санкций

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 27 июня.

Главное

В Нацбанке назвали причины падения ценности гривни в 14 раз. В пресс-службе регулятора сообщили, что снижение покупательной способности нацвалюты с 1996 года в 14 раз связано с кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. По данным НБУ, именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривня потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности. Кроме того, рост уровня цен сопровождался и изменениями в номинальных и реальных доходах населения. Так, среднедневная заработная плата в сравнении с 1996 годом выросла более чем в 50 раз. Также существенно возросла роль безналичных расчетов и изменились модели поведения потребителей.

Госбюджет недосчитался 9,2 млрд грн доходов в январе-мае 2018 года, свидетельствуют данные Министерства финансов. В прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн. Расходы бюджета за январь-май 2018 года выросли на 26,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го – до 379,9 млрд грн. Доходы госбюджета выросли на 13,5% в сравнении с январем-маем 2017 года – до 369,7 млрд грн.

Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка до 2022 года, сообщила пресс-служба министерства. Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшения затрат. Согласно Стратегии, в 2022 году Приватбанк должен получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд грн, без учета средств, которые банк должен вернуть через суды.

В Украине определили сроки запуска услуги по переносу мобильных номеров. Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, услуга переноса номеров при смене оператора (MNP) ориентировочно начнет работать в 2019 году. По итогам совещания телеком-регулятора и операторов был одобрен ориентировочный план по внедрению данной услуги. Так, тестирование должно начаться в апреле 2019 года, а коммерческий запуск – с 1 мая.

Компании и рынки

Российская платежная система Юнистрим обошла украинские санкции. В пресс-службе и колл-центре компании сообщили российскому изданию Коммерсантъ, что денежные переводы в Украину осуществляются через британскую платежную систему CEL.INT, у которой заключены договоры с украинскими банками. В итоге платеж, отправленный из России через Юнистрим, выдается в Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank. Перевод можно провести только в евро. До 20 июня переводы из России в Украину можно было провести прямо с сайта Юнистрима, сейчас такая возможность пропала.

Депутаты предложили урезать "зеленые" тарифы в Украине. Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 8449-4. Согласно ей, с 1 октября 2018 года предлагается уменьшить на 50% тарифы для солнечных электростанций мощностью более 100 МВт, а для ветровых электростанций мощностью более 100 МВт – на 30%. При этом, урезание тарифа пока касается только компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, которая является владельцем Ботиевской ВЭС мощностью 200 МВт. Также ДТЭК строит солнечную станцию мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. Все остальные ветро- и солнечные электростанции в Украине на сегодня имеют мощность меньше 100 МВт.

В Украине немного уменьшилась доля проблемных кредитов, свидетельствуют данные Нацбанка. Так, удельный вес неработающих займов в кредитном портфеле банковской системы в мае 2018 года уменьшился с 56,18% до 56,09%. Например, в Приватбанке этот показатель уменьшился с 85,41% до 85,07%, в других госбанках – с 60,3% до 60,14%, в банках иностранных банковских групп – с 42,94% до 42,83%. При этом в банках с частным капиталом доля неработающих кредитов выросла с 24,79% до 25,38%.

Александр Янукович окончательно проиграл Нацбанку дело на 1,5 млрд грн. Такое решение принял Верховный суд Украины 20 июня. Так, сын экс-президента Виктора Януковича Александр пытался возместить убытки за банкротство принадлежащего ему Всеукраинскому банку развития (ВБР). Суд не удовлетворил жалобу сына Януковича на решения предыдущих инстанций. Нацбанк признал ВБР банкротом в 2014 году, а в 2015-ом – начал процедуру ликвидации финучреждения.

Группа Метинвест намерена заместить потерянные на оккупированном Донбассе активы, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на интервью генерального директора компании Юрия Рыженкова. Так, группа заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов. Метинвест намерен заместить металлургические и угольные активы, захваченные боевиками более года назад. Группа заинтересована в производстве полуфабрикатов или сырья в Украине и производстве готовой продукции в странах-конечных потребителях.

Авиакомпания Bravo Airways запустила рейс из Ирака в Европу через Киев. Согласно данным flightradar24 и онлайн-табло аэропорта Киев имени Игоря Сикорского, украинская авиакомпания уже совершила несколько пар рейсов из иракского города Эрбиль в Европу через аэропорт в Жулянах. В пресс-службе аэропорта Киев уточнили, что процедура данной стыковки подразумевает выход пассажиров из самолета в терминал в Киеве и прохождение регистрации на следующий рейс на транзитной стойке.

Французская Alston задумалась о сотрудничестве с Укрзализныцей, заявил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии компании Бернард Пелль. По его данным, Укрзализныце в ближайшие 5 лет понадобится около 210 локомотивов четырех разных типов, в основном – грузовых. “Мы готовы это сделать, однако все зависит от финансирования, а также от того, какой процент локализации потребуется”, - заявил Пелль. Кроме того, Alstom планирует в течение нескольких месяцев открыть представительство в Украине.

США потребовали от союзников отказаться от нефти из Ирана, заявил представитель Госдепартамента США, слова которого без указания имени приводят Bloomberg, CNBC, AP и другие издания. Так, США требуют сократить импорт нефти из Ирана до нуля уже к 4 ноября 2018 года. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к этому времени, им грозят суровые санкции США. При этом, как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу к России, несмотря на крайне сложные отношения. Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти.

Авиакомпания Air Astana решила чаще летать в Украину, сообщили в украинском представительстве перевозчика. С 1 июля казахстанская авиакомпания будет выполнять рейсы Киев-Астана ежедневно, тогда как сейчас совершает 5 полетов в неделю по данному маршруту.

Цифра дня

628,7 млрд грн

Составил объем неработающих кредитов украинских банков в мае 2018 года, увеличившись за месяц на 136 млн грн.

Цитата дня

Вице-президент Европейской комиссии – Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини о финансовой поддержке Украине:

“С 2014 года Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в какую-либо страну мира [вне стран ЕС – НВ]. Мы составили наибольший пакет поддержки в нашей истории – это более €13 млрд”.