Картина делового дня: финский Северный поток, трудовая миграция украинцев и интерес новых лоукостеров к Борисполю

5 апреля

Картина делового дня

от НВ Бизнес

Очередная победа строителей газопровода в обход Украины. Утечка лучших кадров из страны. Планы европейских лоукостеров по выходу на украинский рынок и другие новости украинской экономики и бизнеса.

Компания Nord Stream получила разрешение финских властей на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне вне территориальных вод, сообщила пресс-служба министерства экономики и занятости страны. Оно позволяет построить участок протяженностью 374 км. Еще одно разрешение власти Финляндии должны выдать в ближайшее время. Газопровод Nord Stream 2 спроектирован для того, чтобы доставлять российский газ на Европейский рынок по дну Балтийского моря. Власти России заявляли, что это позволит уменьшить транзит по территории Украины. По трубопроводу можно будет поставлять порядка 50 млрд кубометров газа, то есть более половины объема, который сегодня перекачивает украинская ГТС. Ранее разрешение не строительство выдала Германия. Но пока оно не получено в Швеции, Дании и России. Вчера Верховная Рада проголосовала за обращение к иностранным парламентам, правительствам и деловому сообществу, в котором призвало их заблокировать строительство Nord Stream 2.

Трудовая миграция из Украины угрожает экономической безопасности страны, заявила заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская. В Польше, Словакии, Литве и Хорватии сейчас растет спрос на украинских высококвалифицированных работников. Сейчас это не проблема но в среднестрочной перспективе ударит по экономике страны. Сейчас в Польше и Словакии разрабатываются правительственные программы, которые призваны решить проблему дефицита таких кадров. И потому миграционные процессы в ближайшие годы будут усиливаться, полагает Крентовская.

Нацбанк потратил часть золотовалютных резервов на выплату внешних долгов, сообщила пресс-служба регулятора. В прошлом месяце из резервов было выплачено почти $1,3 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в национальной валюте. За месяц резервы сократились на 1,2% или $220 млн и составляют сейчас $18,2 млрд. В конце этого года наступает пик выплат по внешним обязательствам страны. Украина рассчитывает получить на эти цели очередной транш Международного валютного фонда. Однако, пока не выполнила условия, которые бы позволили фонду продолжить сотрудничество, в частности не повысила цена на газ для населения, не ввела рынок земли и не создала Антикоррупционный суд. Отсутствие денег МВФ будет оказывать давление на курс национальной валюты и це в Украине.

Новости компаний

Британский лоукостер EasyJet и немецкий Germanwings, ведут переговоры с Борисполем, сообщил в интервью интернет-порталу Лига, гендиректора аэропорта Павел Рябикин. Оба перевозчика заинтересованы в том, чтобы открыть рейсы по направлению Киев-Берлин. Стороны обсуждают это предложение на протяжении двух последних лет. Но пока что на этом направлении нет свободных частот.

Парламентский комитет по вопросам толпивно-энергетического комплекса, ядерной политике и ядерной безопасности одобрил законопроект о выдаче лицензии коммунальном предприятию Киевтеплоэнерго, сообщила пресс-служба Киевской городской администрации. Эта компания должна заменить на столичном рынке монопольного поставщика этих услуг Киевэнерго Рината Ахметова. Договор с последней истекает 27 апреля этого года.

Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, разместил еврооблигации на $1,4 млрд, говорится в сообщении компаний в системе Bloomberg. Всего было два выпуска. Первый, на сумму $825 млн со сроком обращения до 23 апреля 2023 года с доходностью 8% годовых, второй, на сумму $525 млн со сроком обращения до 23 апреля 2026 года под 8,75% годовых.

Украина и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов между странами, сообщило турецкое агентство Anodolu. В частности с 14 до 28 увеличилось количество частот по маршруту Стамбул-Одесса. Стороны также договорились о дополнительных рейсах Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.

Украина увеличила импорт нефти на четверть. По итогам первых трех месяцев 2018 года импорт нефти вырос на 25,8% (+46,2 тыс. т) – до 225,1 тыс. т. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом, в денежном выражении импорт вырос на 42,7% и составил $117 млн. Главными поставщиками “черного золота” в нашу страну стали Азербайджан, Алжир и Иран.

В Борисполе вырос пассажиропоток, сообщил аэропорт. За первые три месяца 2018-го его услугами воспользовались 2,3 млн пассажиров. Это на 11%, чем в январе-марте прошлого года. Основу пассажиропотока составили пассажиры регулярных рейсов – более 1,8 млн человек. При этом, наилучшую динамику по итогам первого квартала показали чартерные рейсы, пассажиропоток которых вырос на 35%. Регулярные направления показали рост в 11%.

Укрнафта выплатила 300 млн грн налогового долга по итогам I квартала, сообщила пресс-служба компании. В целом в 2018 году компания планирует погасить 1,2 млрд грн из 12 млрд задолженности перед Государственной фискальной службой. Компания рассчитывает, что Кабмин одобрит реструктуризацию долга на четыре года, заморозив начисление штрафов и пени.

Украина увеличила закупку угля за рубежом. В первом квартале 2018 года импорт угля вырос на 57,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 5,7 млн тонн. В денежном выражении поставки угля выросли на 33,5% – до $760,4 млн. Лидером поставок осталась Россия (62,1%), за ней следуют США и Канада.

Приватбанк вовремя вернул Нацбанку 2,3 млрд грн. Рефинансирование Нацбанк выдал банку в начале января этого года сроком на 84 дня под 16,5% годовых. Средства предназначались на программы развития кредитования клиентов малого и среднего бизнеса.

Нацбанк разрешил российскому БМ Банку покинуть украинский рынок, сообщил регулятор. Регулятор согласовал план прекращения банковской деятельности этой дочерней структуры российского ВТБ с сохранением юридического лица. Решение о БМ было принято в середине марта 2018 года. В течение 180 дней банк полностью планирует выполнить свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и уже в сентябре подать Нацбанку ходатайство об отзыве банковской лицензии. На начало текущего года БМ Банк по размеру активов занимал 35-е место из 84 банков.

Цифра дня

$40,6 млрд

Составил объем выручки мирового кинопроката в прошлом году, установив таким образом новый рекорд.

Цитата дня

Президент Украины Петр Порошенко о трудовой миграции из Украины:

"Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот. [...] Украина становится частью европейского рынка труда. Это является объективным фактором – с этим сталкивались все новые члены ЕС и соседних стран. Но этот фактор побуждает владельцев бизнеса и топ-менеджмент увеличивать зарплаты в стране. Хочу сказать, что тенденция очень позитивная”.