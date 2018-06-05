Картина делового дня: арест активов Газпрома, угроза для Украинской биржи и купейные билеты по цене авиалоукостов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 5 июня.

Главное

Суд Нидерландов арестовал активы Газпрома по требованию Нафтогаза, сообщила пресс-служба украинской госкомпании. Так, согласно принятым ранее решениям Стокгольмского арбитража, российский монополист должен $2,6 млрд. Трибунал присудил Газпрому выплатить Нафтогазу $4,63 млрд компенсации за убытки, нанесенные нарушением условий транзитного контракта. Компания уже фактически получила $2,1 млрд, которые были зачислены как плата за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Теперь Нафтогаз работает “над тем, чтобы получить остальное".

Украинская биржа попросила Порошенко отменить "антироссийские" санкции, сообщила пресс-служба фондовой площадки. Биржа просит отменить ту часть санкций, которая касается использования биржевых торговых систем, произведенных российской Московской биржей. Кроме того, площадка намерена создать дочернюю товарную биржу. В конце мая Московская биржа, а также ее ПО попали в обновленный список "антироссийских" санкций.

Укрзализныця изучает возможность повышения стоимости купейных билетов до уровня авиалоукостов. И.о. главы перевозчика Евгений Кравцов в интервью газете Деловая столица заявил, что компания также предлагает разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.

General Еlectric договорилась о частичном производстве своих локомотивов в Украине, сообщила пресс-служба американской компании. Крюковский вагоностроительный завод подписал соглашение с GE о 10%-ной локализации производства 30 локомотивов. Украинская компания рассчитывает, что ее сотрудничество с GE "не ограничится поставками тепловозов", а получит продолжение "в производстве другой продукции".

Рынки и компании

Украина попросила США отменить пошлины на импорт металлопродукции, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. С 4 июня замминистра — торговый представитель Украины Наталья Микольская находится в США с рабочим визитом, в рамках которого ведутся переговоры о выведении из-под действия введенных пошлин на импорт украинского алюминия и стали.

Ernst & Young начала поиск покупателей Центрэнерго, сообщил и.о. Фонда госимущества Виталий Трубаров. Планируется продать 78,2% пакета акций энергогенерирующей госкомпании. Это будет первый объект большой приватизации в 2018 году.

MAS Seeds решила создать украинский гибрид кукурузы, сообщил генеральный директор компании в Украине Ромен Дестйо. Компания планирует инвестировать в научно-исследовательскую станцию в Киевской области около $1 млн. В настоящее время используется французская генетика - родительские компоненты, привезенные из Франции, а семена выращиваются в Украине, однако созданные украинские гибриды будут адаптированы под местные климатические условия и почву.

Украинская авиакомпания Bravo запустила сезонный рейс в Турцию, сообщил директор Международного аэропорта Кривой Рог Игорь Лашин. Рейс будет выполняться направлением Кривой Рог - Даламан два раза в неделю — по вторникам и пятницам. В конце мая Bravo Airways открыла рейс в Даламан из Херсона.

Украина в мае нарастила импорт сжиженного газа на четверть, сообщает enkorr. Так, было импортировано 121,1 тыс. т сжиженного газа. В сравнении с маем прошлого года объем импорта увеличился на 17,2% (на 17,2 тыс. т).

В Украине рухнул спрос на новые автобусы, сообщает AUTO-Consulting. В мае их реализация сократилась на 55% и составила всего 50 единиц. Лидером с продаж стал черкасский ATAMAN, на который пришлось 46% всех заказов. На втором месте идет российский ПАЗ, третье место занимает Эталон. За пять месяцев этого года сбыт новых автобусов сократился на 29% и едва превысил показатель 300 единиц.

Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда, сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка. Доля украинского экспорта меда в общем объеме в прошлом году составила 10%. При этом в денежном исчислении Украина не вошла в первую тройку лидеров, поскольку цена на экспортируемый мед невысокая – 1,98 $/кг.

Кипрская компания купила Юнекс банк. Об этом финансовое учреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини. Withine Investments приобрела в прямое владение право собственности на 290 083 237 акций, что составляет 99,34% голосующих акций банка.

Укрнафта выплатила 580 млн грн налогового долга с начала года, сообщили в компании. В целом Укрнафта за этот период уплатила 6,2 млрд грн налогов. А в 2018 году крупнейшая нефтедобывающая компания планирует погасить просроченый долг на сумму 1,2 млрд грн.

Цифра дня

$6 млрд

Составило состояние украинского олигарха Рината Ахметова по оценке агентства Bloomberg, увеличившись за последний год на $1,3 млрд.

Цитата дня

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко о новой политике управления отходами в Украине:

"Сегодня мусор рассматривается не как проблема, это вопрос мощного энергетического ресурса [...] Ведь этот ресурс - бытовые отходы - в наличии в каждой общине и должен рассматриваться и органами местного самоуправления, и потребителями, и бизнесом, как источник выработки альтернативной энергетики".