Картина делового дня 10 октября: взыскание долга с Газпрома, Луценко против Фирташа и второй магазин IKEA

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 10 октября.

Главное

МВФ улучшил прогноз уровня госдолга Украины к ВВП, говорится в докладе организации Fiscal monitor. Так, Фонд прогнозирует снижение уровня совокупного государственного и гарантированного долга Украины до 53% ВВП в течение ближайших пяти лет. В 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году – 68,8% ВВП, в 2020 году – 64,4% ВВП, в 2021 году – 60,4% ВВП, а в 2022 году – 56,4% и к 2023 снизится до 53%. В то же время Кабмин ожидает более позитивных результатов: 60% ВВП к концу текущего года и дальнейшее снижение до 52% к концу 2019-го и 49% к концу 2020-го.

Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома, сообщили в пресс-службе украинской компании. В частности НАК направил российскому монополисту заявление о зачислении $9 млн переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на долг Газпрома в $2,6 млрд, который он отказывается погашать.

Юрий Луценко анонсировал арест имущества Дмитрия Фирташа. Как сообщил генпрокурор, уже готовятся подозрения и аресты имущества олигарха. По его словам, это коснется и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории. Отметим, что Фирташ был задержан полицейскими в Вене по запросу ФБР в марте 2014 года. В США ему предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Фирташ уже пятый год ожидает решения об экстрадиции в США.

Минфин решил повысить ставки по валютным ОВГЗ, сообщили в министерстве. На прошедших накануне первичных аукционах повысили ставку размещения 15-ти и 16-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма с 7% до 7,5% годовых. Это позволило Минфину привлечь $105,8 млн. Отказ получил лишь один покупатель, запросивший 8% годовых. Неделей ранее Минфин повысил ставку размещения 9-месячных долларовых госбумаг до 7% годовых, хотя до этого две недели отказывался продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых.

Компании и рынки

СБУ и прокуратура провели обыски в офисе финансовой компании Moneyveo, сообщили в пресс-службе последней. Обыски прошли 9 октября в офисе по ул.Лейпцигская 15 Б. Как заявили в Moneyveo, следственные действия начались с 15:30, при этом после окончания рабочего дня "не все работники компании смогли покинуть помещение офиса" и до 22:30 "ситуация была напряженной". Правоохранители изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников Moneyveo. Такие действия в компании расценивают как давление. Moneyveo – украинская IT и финтех компания, предоставляет услуги онлайн-микрокредитования. Компания насчитывает около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов.

Новая почта ввела новые правила доставки посылок для бизнеса, сообщает портал ain.ua. Теперь, чтобы физлицо или юрлицо могло отправить посылку компании (юрлицу), нужно, чтобы у последней был заключен договор с почтовым оператором. В Новой почте объяснили, что такие изменения связаны со случаями, когда сами отправители путались в адресах и названиях юрлиц, из-за этого посылки могли не доходить до адресата. В компании добавили, что если у юрлица, которому нужно отправить посылку, нет договора с почтовым оператором, ее можно отправить физлицу – представителю компании.

IKEA может открыть второй магазин в новом ТРЦ Lesnaya Mall, сообщил застройщик Вагиф Алиев, который владеет Ocean Plaza и Lavina Mall. По его словам, в Lesnaya Mall на 400 тыс. кв. м "однозначно будет выходить IKEA". В свою очередь представитель IKEA Владислав Лалич уточнил, что компания пока не спешит с анонсами и хочет открыть сначала первый магазин. Торговый центр Lesnaya Mall планируют запустить в 2019 году, он будет расположен вблизи станции метро Лесная. IKEA откроет свой первый магазин в Украине в киевском в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

НБУ насчитал полтора десятка банков с нежизнеспособной бизнес-моделью, заявила первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова. По ее словам, это 15-18 банков, из числа средних и небольших. "Снижение маржинальности в банковском секторе – это общемировая тенденция. Как реагируют банки во всем мире: пытаются сокращать сеть, аутсорсить некоторые услуги, объединяться с финтехкомпаниями. К сожалению, в Украине мы этого не видим. Наши банки живут по принципу "хочу все свое", особенно небольшие: все они хотят свой процессинг, свой интернет-банкинг, и все свое. Конечно, в этих условиях говорить о том, что все прибыльно и может быть привлекательно, я не могу", - объяснила Рожкова.

Вагиф Алиев откроет в Украине новую сеть строительных супермаркетов, сообщил он в интервью Интерфакс-Украина. Собственник киевских ТРЦ Lavina Mall и Ocean Mall планирует развивать новую сеть в партнерстве с международной DIY-компанией. "Мы совместно будем строить, вместе эксплуатировать. Это будет новый бренд. На международном рынке они развивают свой бренд, в Украине будет другой", – отметил он. Название международной компании он не озвучил, однако сообщил, что первый магазин стройматериалов появится во второй очереди ТРЦ Blockbuster Mall в конце 2019 года.

НБУ разрешил дистанционное открытие счетов, сообщила пресс-служба регулятора. Нацбанк расширил возможности использования дистанционной идентификации физлиц через систему электронной дистанционной идентификации BankID. В частности, можно будет использовать систему как один из инструментов идентификации физлиц для предоставления банковских услуг. Для этого нужно будет, чтобы банк пользователя подключился к системе BankID НБУ. Другие участники системы - юридические лица и небанковские учреждения - также смогут начать предоставление своих услуг дистанционно с помощью идентификации через систему.

Укрпочта получила наблюдательный совет. Как рассказал министр Кабинета министров Александр Саенко, правительство 10 октября утвердило кандидатуры семи членов набсовета Укрпочты – пять независимых членов и два представителей государства. В частности независимыми экспертами назначен Бенуа Плеск (ранее входил в правление Danone); Иона Салювеер с опытом в эстонском почтовом операторе Omniva; Якуб Карновский с опытом работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Том Дженсен с опытом в международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с многолетним опытом в Raiffeisen Bank Aval.

Итальянская Eni отказалась от добычи сланцевого газа в Украине, свидетельствует информация в документах Антимонопольного комитета. В частности государственная компания НАК Надра Украины намерена выкупить 50%-ю долю Eni в компании Захидгазинвест (Львовская обл.), в которой ей уже принадлежит 35%, а еще 15% владеет британская нефтегазовая компания Cadogan. АМКУ будет рассматривать концентрацию НАК свыше 50% в Захидгазинвест. Также АМКУ рассмотрит возможность приобретения Захидгазинвест свыше 50% в коломыйской нефтегазовой компании Дельта, 100% которой владеет Cadogan.

Wizz Air меняет правила бесплатного провоза ручной клади, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Венгерский лоукостер с 1 ноября этого года уменьшит габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Теперь пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40х30х20см. В случае, если пассажир возьмет с собой сумку большего размера, ее необходимо будет сдавать в багаж за плату. Сейчас пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55х40х23 см должен сдавать ее в багаж, однако плата за это не взимается.

BlaBlaCar в Украине станет платным, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом сервис начинает процесс монетизации в Украине. С ноября этого года пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего потребуется выбрать один из двух вариантов доступа: на 1 день за 49 грн или на 1 месяц за 59 грн. При этом бронирование мест в поездках на короткие дистанции до 120 км останется бесплатным. Для владельцев автомобилей BlaBlaCar остается бесплатным.

Зарплата в сельском хозяйстве выросла на четверть, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Согласно данным Госстата, в январе-августе этого года среднемесячная зарплата в отрасли составила 6 856 грн, что на 24,6% больше аналогичного периода прошлого года. В пищевой промышленности – 8 060 грн (+24,2%). По данным статведомства, в сельском хозяйстве задействовано около 350 тыс. человек.

Цифра дня

93,6 млрд грн

Составляет объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета по итогам трех кварталов 2018 года, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Цитата дня

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "наглость, с которой Дмитрий Фирташ обращается к Москве с требованием покарать Украину, перешла любые пределы":

"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут добрые для нас сообщения из органов прокуратуры... Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. А это значит, что это дело лежит у меня в ближайшей к моей правой руке стопочке".