Картина делового дня 8 октября: денежные переводы от lifecell, угроза банкротства Укрзализныци и проверка продажи NewsOne

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 8 октября.

Главное

Киев получил помощь Кабмина для возврата долгов Киевэнерго, сообщили в Минфине. Министерство и Госказначейство перечислили 729,6 млн грн для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное теплообеспечение. 10 октября должно состояться заседание Хозсуда Киева, на котором будет принято мировое соглашение между Киевом и Нафтогазом о передаче долгов Киевэнерго Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Нацбанк купил больше валюты, чем продал в сентябре, свидетельствуют данные регулятора. НБУ продал на межбанке валюты на $74,2 млн, тогда как купил – на $124,5 млн. Покупка превысила продажу на $50,3 млн. Всего с начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций чуть больше $2 млрд, продал $1,4 млрд.

НАБУ заставили начать расследование о покупке локомотивов General Electric, заявил и.о. председателя Укрзализныци Евгений Кравцов. По его словам, НАБУ долгое время не открывало дело против компании по обращению одного из народных депутатов, так как не видело для этого причин, но после обращения этого лица в судебные органы, бюро было вынуждено открыть дело. Кравцов отметил, что Укрзализныця предоставила всю информацию детективам.

Минфин заверил, что в госбюджете хватит средств на пенсии и зарплаты, сообщили в министерстве. Проект бюджета на следующий год предусматривает 166,5 млрд грн на зарплаты и пенсии, что на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году. Эти средства выделят с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты с 3723 грн до 4173 грн и индексации зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% в сравнении с 2018 годом.

Компании и рынки

Приватбанк продает ряд крупных объектов, сообщили в пресс-службе финучреждения. Банк намерен продать свою долю в горнолыжном курорте Буковель, отель Radisson Blu Resort Буковель, футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре. Приватбанк объявил конкурс по отбору компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже своих активов.

lifecell вышел на рынок денежных переводов, сообщили в Нацбанке. НБУ выдал платежному оператору Пейселл, дочерней компании оператора мобильной связи lifecell, лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета. Полноценный мобильный кошелек будет доступен как для абонентов lifecell, так и для абонентов других операторов мобильной связи.

Из Украины откроют четыре новых авиарейса в Турцию, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. В следующем году планируют запустить прямое сообщение между Украиной и Турцией, в частности в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум. По словам посла, в этом году ожидается еще на 20-30% рост туристического потока в Турцию. Сейчас около 250 тысяч турков посещают Украину ежегодно.

ПУМБ запустил банковские услуги через мессенджер, сообщил председатель правления банка Сергей Черненко. Теперь функционал на платформе Viber также доступный и в Telegram. В мессенджерах клиенты могут узнать актуальный курс валют, оформить кредитную и дебетовую карты, осуществить погашение по кредитной карте, получить информацию о движении средств, а также пополнить счет мобильного оператора. Кроме того, банк намерен запустить услугу в мессенджере Facebook.

Антимонопольный комитет проверит продажу NewsOne, сообщили в пресс-службе ведомства. АМКУ намерен обратиться к владельцам телеканала с требованием подтвердить либо опровергнуть информацию о продаже. В ведомстве подчеркнули, что в комитет не поступала информация о смене собственника телеканала – компании Новости 24 часа.

Илья Кенигштейн уходит из проекта Creative Quarter, в котором является сооснователем, сообщил украинский IT-предприниматель. По его словам, он остается акционером, но больше не может принимать участие в управлении креативным пространством. Кенигштейн отметил, что причинами являются непримиримые разногласия с группой со-акционеров во главе с СЕО.

ДТЭК начал строительство солнечной и ветровой электростанций, сообщили в компании олигарха Рината Ахметова. Проектная мощность Никопольско станции составляет 200 МВт. Планируется установить порядка 750 тыс. солнечных панелей и 80 инверторных станций центрального типа. После завершения строительства она войдет в тройку крупнейших солнечных электростанций Европы. Строительство первой очереди Приморской ВЭС предусматривает установку 26 ветротурбин 3-мегаваттного класса. Проектная мощность также составит 200 МВт.

Цифра дня

$11,5 млрд

Заработала Украина на экспорте агропродукции за январь-август 2018 года, что составляет 37,3% от общего экспорта Украины.

Цитата дня

И.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов об угрозе банкротства компании:

"Как государственный перевозчик мы останемся со всем грузом пассажирских перевозок, за которые мы не получаем никаких дотаций или помощи - ничего. Фактически используем доходы грузоперевозок для перекрытия пассажирских убытков...Поэтому, запуская частную тягу, мы убираем из системы один из ключевых источников дохода. И отдаем его в частные руки. А все расходы оставляем. Это прямой путь к финансовому коллапсу и банкротству”.