Картина делового дня 7 декабря: рекордные поступления налогов, проверки бизнеса и сокращение программы господдержки аграриев Сегодня, 20:00 110 Цей матеріал також доступний українською

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 7 декабря.

Главное

Порошенко подписал госбюджет-2019, сообщил президент Украины. В ходе доработки бюджета доходы и расходы были увеличены на 18 млрд грн – соответственно до 1,01 трлн грн и 1,11 трлн грн. Это соответственно на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета за текущий год. Дефицит установлен в пределах 2,3% ВВП.

Гройсман рассказал, как будут проверять бизнес в следующем году. По словам премьер-министра, в этом году система надзора изменилась и теперь она будет рискоориентированной. Контрольные проверки будут проводиться по предварительному плану, который будет публичным. С 1 января предприятия будут проверять по конкретным рисковым признакам, а не по формальным признакам.

Кабмин провел перестановку руководства в Минфине, утвердив соответствующие распоряжения. Правительство сначала освободило Юрия Гелетия от должности замминистра и переназначила его на другое направление – евроинтеграцию. До этого Гелетий отвечал в министерстве за работу государственных банков.

Новости компаний и рынков

Рада на треть сократила программу господдержки аграриям. Соответствующие изменения содержатся в принятом во втором чтении и в целом законе. Финансирование по трем программам поддержки АПК сократили в целом на 2,1 млрд грн – до 4,2 млрд грн. Господдержка отрасли животноводства уменьшается на 979 млн грн - до 3 млрд грн, фермерских хозяйств – на 850 млн грн, до 150 млн грн, сельхозтоваропроизводителей – на 250 млн грн, до 695 млн грн.

США впервые стали абсолютными экспортерами нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. За неделю, завершившуюся 30 ноября, экспорт нефти и нефтепродуктов – в основном бензина и дизтоплива - превысил импорт на 211 тыс. баррелей в сутки. В среднем в течение 2018 года США фиксировали нетто-импорт на уровне более 2 млн б/с, а пик по годовым отчетам превышал 12 млн б/с в 2005 году.

В Украине стали покупать больше электромобилей, свидетельствуют данные Укравтопрома. В ноябре этого года первичную регистрацию прошли 598 электрокаров, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиную долю рынка – 80% – составили импортированные машины с пробегом. Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf – за прошедший месяц в Украине купили 344 таких авто.

Олигарх Виктор Вексельберг обжаловал санкции США, сообщили представители российского бизнесмена агентству Bloomberg. Представитель Реновы Андрей Шторх подтвердил Интерфаксу факт подачи петиции в OFAC – подразделение Минфина США, отвечающее за введение санкций. Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года.

Дочку российской VS Energy International оштрафовали за нарушение конкуренции, сообщили в Антимонопольном комитете. АМКУ наложил 1 млн грн штрафа за нарушение законодательства через концентрацию путем приобретения контроля над энергопоставляющей компанией Черновцыоблэнерго. Из-за этого более половины должностей членов набсовета компании и субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля с компанией VS Energy International, занимают одни и те же лица, не получив разрешение от АМКУ.

Банки в России готовят к отключению от Visa и MasterCard, пишет издание Ведомости. Центробанк РФ рекомендовал небольшим банкам, работающим с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором для платежных систем на случай введения санкций. По данным газеты, крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах – РНКО Платежный центр, Уралсиб, ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.

Турция стала лидером в импорте украинского подсолнечника, сообщили в агентстве Украгроконсалт. Страна нарастила закупки украинских маслосемян до 7,6 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн годом ранее, потеснив при этом страны ЕС. В целом, первые два месяца текущего сезона Украина экспортировала 13 тыс. тонн. Это в два раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Цифра дня

23,2 млрд грн

Составили поступления от налогоплательщиков в местные бюджеты за ноябрь этого года, что является рекордным показателем.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман о начислении облгазами дополнительных необоснованных сумм в платежках:

"Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр. Все остальное – мошенничество со стороны поставщиков... Надо поддержать НКРЭКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы... Облгазы выходят за пределы своих полномочий, а люди страдают. Сделаем группу и начнем их приводить в чувство".