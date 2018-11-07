Картина делового дня 7 ноября: компенсация Нафтогазу, массовое трудоустройство и идентификация MobileID

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 7 ноября.

Главное

Нафтогаз через суд требует от Кабмина компенсацию 6,6 млрд из-за цен на газ для населения. Иск подан в Хозяйственный суд Киева 22 октября 2018 года. Нафтогаз требует возместить убытки, возникшие в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

В Украине заработала электронная идентификация с помощью мобильного. С 7 ноября вступил в силу закон Об электронных доверительных услугах, который дает возможность ввести современные электронные методы идентификации личности, среди которых MobileID. Важным преимуществом нового цифрового подхода является фиксация реального времени подписания электронных документов, сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, данный метод идентификации гораздо надежней привычных логина и пароля, его будет почти невозможно подделать или украсть преступникам.

В комитете Рады сказали последнее слово по автомобилям на еврономерах. 15 из 18 присутствующих депутатов – членов Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики парламента рекомендовали принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. В то же время комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах. "За" проголосовали 16 народных депутатов.

Компании и рынки

Импортный газ для Украины подорожал до рекорда за 44 месяца, свидетельствуют данные Минэкономики. Средняя таможенная стоимость импортируемого природного газа в октябре 2018 года увеличилась до $323,4 за тысячу кубометров – на $19,1, или на 6,3% в сравнении с $304,4 в сентябре. Октябрьская стоимость является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт в Украину осуществлялся по $328,6.

СБУ добилась ареста счета инвесткомпании Универ Капитал, сообщил президент группы Тарас Козак. По его словам, арест наложен по требованию СБУ. "Мотивация ареста - у "погонов" есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет!", - написал глава Универа. Он опасается, что арест "может парализовать всю деятельность компании", ведь через этот счет проводятся расчеты по сделкам клиентов с ценными бумагами, в том числе погашение ОВГЗ.

lifecell извинился за сбой в работе сети. По данным оператора, утром 7 ноября наблюдались перебои работы сети по всей территории Украины. Причиной стало обновление систем ядра сети. По состоянию на 10:30 проблемы были решены, все сервисы работали в штатном режиме, сообщили в пресс-службе оператора.

Работодатели начали массово официально регистрировать работников, свидетельствуют данные ГФС. В октябре 2018 года официально трудоустроено 644,6 тыс. наемных работников, а в сентябре – почти 490 тыс. Это в разы больше в сравнении с августом. Такой рост в ГФС связывают с принятием Кабмином распоряжения о детенизации в сфере занятости. Больше всего официальное трудоустройство выросло в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства.

Офис крупных налогоплательщиков составил антирейтинг зарплат среди ритейлеров. Больше всего работников с минимальной зарплатой у сети супермаркетов ЭКО – они выплачивают 4,9 тыс. сотрудников зарплату в 3,6 тыс. грн, супермаркеты Варус – по 4,1 тыс. грн в месяц такому же числу сотрудников. Далее идет супермаркет Фуршет – 2,1 тыс. сотрудников компании получают зарплату в 3,7 тыс. грн, Велика кишеня – 700 тыс. работников с зарплатой 4,4 тыс. грн, сеть Таврия В – 1,7 тыс. сотрудников с зарплатой 4,1 тыс. грн.

Кабмин разрешил большим сельхозпроизводителям получать компенсацию по кредитам. Согласно решению правительства, теперь частичную компенсацию процентной ставки за кредитами смогут получать сельхозпроизводители с годовым оборотом свыше 20 млн грн. Ранее программа удешевления кредитов была направлена на производителя с годовым оборотом до 20 млн грн. Отмена ограничений объясняется неполным объемом использования выделенных бюджетных средств – только 64%.

monobank запустил валютные карты и депозиты, сообщил сооснователь проекта Дмитрий Дубилет. В частности клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую). Пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж. Для депозитов также ввели возможность пополнения и капитализации. Версия для Android уже доступна, для iOS – появится в ближайшее время.

Рынок электромобилей в Украине вырос в 2,5 раза в октябре, сообщила ассоциация Укравтопром. За месяц украинский автопарк пополнили 643 легковых электромобиля. С начала 2018 года (январь-октябрь) в Украине прошли первую регистрацию 4 214 электромобилей, что на 89% больше чем за аналогичный период 2017 года. При этом, доля подержанных импортных автомобилей на первичном рынке электрокаров, как и годом ранее, составила 85%.

Multiplex намерен открыть кинотеатр премиум-формата в киевском ЦУМе. Как сообщил коммерческий директор Мультиплекс-Холдинг Виталий Писаренко, компания сейчас ведет переговоры с менеджментом универмага. "Мы находимся на финальной стадии переговоров, осталось согласовать отдельные детали… В ближайшие несколько недель мы должны его (договор аренды – ред.) подписать", - сказал он. После этого открытие кинотеатра может состояться в течение полугода.

Авиакомпания Adria Airways ушла из Украины. Словенский перевозчик прекращает полеты из Любляны в столицы Украины, Польши и Румынии, пишет отраслевое издание EX-YU Aviation News. Авиакомпания рекламировала эти три направления в своем последнем зимнем сезоне еще две недели назад. Однако в обновленных данных все упоминания о рейсах исключены. Полеты между Киевом и Любляной были начаты в прошлый зимний сезон, а в Бухарест были открыты в марте вместе с еще шестью другими новыми направлениями. Этим летом рейсы в Киев и Варшаву выполнялись три раза в неделю, а в Бухарест – два раза в неделю. В результате аэропорт Любляны больше не будет связан с Киевом и Бухарестом.

Цифра дня

500 млн грн

Дополнительно выделил Кабинет министров на покрытие финансовых убытков государственных шахт и для выплаты зарплат шахтерам.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе проверить формирование тарифов на доставку пенсий Укрпочтой:

"Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 грн. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации".