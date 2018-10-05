Картина делового дня 5 октября: перенос большой приватизации, сокращение резервов и новый собственник NewsOne

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 5 октября

Главное

В Украине перенесли большую приватизацию, заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. Так, продажа почти всех объектов большой приватизации в Украине состоится в 2019 году. В этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь Центрэнерго, по которому Кабмин утвердил стартовую цену и условия продажи. Стартовая цена продажи госпакета составит почти 6 млрд грн. Отметим, что госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн. Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Всемирный банк улучшил прогноз уровня госдолга Украины к ВВП, сообщается в экономическом обзоре финансовой организации. Так, прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году улучшен с 75,1% до 67,2% ВВП, с 73,5% до 64,8 ВВП в 2019-ом и с 68,4% до 62,4% ВВП в 2020-ом. В 2021 году этот показатель ожидается на уровне 58,4% ВВП. Отметим, что правительство Украины ожидает сокращение госдолга до 60% ВВП к концу текущего долга, достижения до конца следующего года 52% ВВП, а уже к концу 2020-го иметь долг не более 49% ВВП.

Золотовалютные резервы Украины опустились ниже 3-месячного барьера, сообщила пресс-служба Нацбанка. Так, имеющиеся международные резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта. В то же время регулятор заверяет, что указанного объема хватит для выполнения обязательств Украины и текущим операциям правительства и НБУ. В сентябре этого года международные резервы сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли $16,6 млрд. Причинами изменений Нацбанк назвал операции правительства по обслуживанию и выплате госдолга, валютные интервенции и переоценку финансовых инструментов.

Компании и рынки

Собственником телеканала NewsOne стал депутат, связанный с Виктором Медведчуком. Как сообщил бывший собственник телеканала нардеп Евгений Мураев, новым владельцем стал депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак. Новый владелец NewsOne является очень близким другом кума главы Кремля Виктора Медведчука. В свою очередь Портнов у себя в аккаунте подчеркнул, что больше не имеет отношения к телеканалу.

Украинская компания способствовала строительству Крымского моста, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Так, главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности вместе с СБУ выявили факты противоправной поставки в Россию материалов, используемых для строительства этого моста. Силовики не назвали компанию, которая занималась поставками, однако уточнили, что всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тыс. тонн. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли документы, подтверждающие сотрудничество с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму.

Coca-Cola и Nestle заинтересовались выкупом производителя Моршинской, сообщили российской газете Коммерсантъ источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По их данным, структуры Альфа-групп российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры о продаже IDS Borjomi International. Договоренность о сделке почти достигнута, утверждает один из собеседников. Эксперты оценивают ее в сумму до $630 млн. Альфа-групп купила контрольную долю в IDS Borjomi у фонда Бориса Березовского и наследников Бадри Патаркацишвили в 2013 году. Интерес к активу проявляет Coca-Cola, но наиболее вероятным покупателем может стать Nestle, пишет издание.

Кабмин упростил лицензирование малых виноделов, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее решение было принято 3 октября. Ранее мелкому производителю для получения лицензии нужно было вместе с другими документами подать аттестат производства, подготовка которого занимала дополнительное время. Теперь виноделу вместо аттестации производства нужно подать в Госпродпотребслужбу декларацию, где указывается наличие у него необходимого оборудования для производства. После этого Государственная фискальная служба предоставит ему лицензию.

В Украине выдали первую энергетическую лицензию онлайн, сообщила пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Первым получателем стала Кременчугская ТЭЦ, которая подала все документы через Единый государственный портал административных услуг.

ЗАЗ выиграл в Польше суд на $70 млн, сообщила пресс-служба корпорации УкрАвто. Так, Варшавский суд признал необоснованным исковое заявление Государственного казначейства к ЗАЗу о взыскании около 250 млн злотых (более $70 млн по текущему курсу) за якобы невыполнение обязательств, взятых при покупке в 2005 году госпакета акций польского автомобилестроительного завода FSO. Доказательства польского казначейства были отклонены судом полностью. В 2017 году Госказначейство обвинило ЗАЗ, который в 2005 году купил у нее контрольный пакет акций автозавода FSO, в невыполнении обязательств.

В аэропорт Борисполь начала летать грузинская MyWay Airlines, сообщил отраслевой портал avianews. Новая авиакомпания выполнила первый рейс из Тбилиси. На первом этапе MyWay будет летать в Киев два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам. Билеты на новые рейсы Киев-Тбилиси продаются по цене от €150 в обе стороны. MyWay начала выполнять регулярные полеты в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Цифра дня

2,1 млрд грн

На такую сумму было реализовано имущество с помощью технологии Blockchain за год существования OpenMarket – площадки госпредприятия СЕТАМ.

Цитата дня

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко о необходимости проведения проверки Энергоатома:

“Ситуация в госкомпании становится угрожающей. На этой неделе СБУ выявила факты коррупции на ЗАЭС [Запорожской атомной электростанции – НВ] – чиновники купили запчасти для систем тестирования надежности работы реакторных отделений только на бумаге. Мы наблюдаем системную коррупцию, воровство и нецелевое использование средств”.