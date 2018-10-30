Картина делового дня 30 октября: новые цены на газ для населения, подозрение Продану и валютные депозиты и карты от Monobank

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 30 октября.

Главное

Регуляторная служба отказалась оспаривать решение Кабмина о ценах на газ, сообщила глава ведомства Ксения Ляпина в комментарии Українським новинам. По ее словам, законодательство не позволяет службе оспаривать уже принятые решения Кабмина. Регуляторная служба лишь обратила внимание правительства на риски, которые несет постановление №867, дальше дело за премьер-министром. Основная претензия службы заключается в том, что порядок сбора Минфином данных о потребителях газа нарушает закон о персональных данных. Кроме того, ведомство отмечает, что применение некоторых норм постановления в предложенной редакции может привести к монополизации розничного рынка газа в пользу Нафтогаза и нарушает закон о рынке природного газа.

Экс-главе ГФС Мирославу Продану готовятся объявить подозрение, сообщил агентству Українські новини источник в следствии. Дата вручения еще не определена, но это может произойти уже на следующей неделе. 5 сентября Кабмин уволил Продана с должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы. Формальной причиной стало заявление по собственному желанию. Правительство объявило конкурс на должность главы ГФС.

Госбюджет в Украине за 9 месяцев сведен с дефицитом в 7,3 млрд грн, сообщило Госказначейство. Так, дефицит общего фонда за указанный период составил 11,3 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с профицитом 4 млрд грн. Заимствования за девять месяцев составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 млрд грн, погашения – 152,6 млрд грн при плане – 175,7 млрд грн. Поступления от приватизации составили 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн. Остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2018 года сократились до 21,4 млрд грн с 27,1 млрд грн на начало сентября.

Реальная зарплата в Украине в сентябре выросла на 12,9%, свидетельствуют данные Госстата. В то же время за месяц (в сравнении с августом-2018) реальная зарплата сократилась на 1,2%. Средняя номинальная зарплата штатных работников в сентябре 2018 года в сравнении с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, в годовом измерении – на 23%, составив 9 042 грн, тогда как в августе она составила 8 977 грн. Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 13 614 грн, самый низкий – в Тернопольской области – 7 061 грн.

В Украине также выросли долги по зарплате, свидетельствуют данные Госстата. Общая сумма задолженности по ее выплате в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и по состоянию на начало октября составила почти 2,9 млрд грн. В сентябре задолженность экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% – до 1,7 млрд грн. Наибольший рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Хмельницкой – на 64,5%, Кировоградской – на 43,7% и Волынской – на 34,9% областях. Сокращение задолженности наблюдалось в Ривненской – на 9,1%, Житомирской – на 8,7%, Винницкой – на 2% областях.

Нафтогаз обнародовал новые цены на газ для населения. Как сообщили в пресс-службе НАК, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС.

Компании и рынки

В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире, сообщило турецкое агентство Anadolu. Открывал первую часть аэропорта, которая сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год, лично президент страны Реджеп Эрдоган. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повысится до 150 млн, а при необходимости будет доведен до 200 млн пассажиров. Все этапы Аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться. Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн квадратных метров.

Вадим Новинский готов объединить газовый бизнес с Ринатом Ахметовым, заявил первый в интервью Украинской правде. Так он ответил на вопрос, как будет действовать, если от Ахметова поступит предложение по газовому бизнесу. Он подчеркнул, что их объединение в металлургии – создание Метинвеста – фактически удвоило эффект: "когда 1+1 дало даже не 3, а 4". Сейчас Ахметову и Новинскому совместно принадлежит крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания Метинвест (СКМ – 71,2%, Смарт-холдинг – 23,7%). Ахметову через ДТЭК принадлежит компания Нефтегаздобыча. Новинский владеет компанией Укргазвыдобуток, управление которой осуществляет Smart Energy в составе группы Смарт-холдинг.

Укрзализныця проиграла суд "дочке" ВТБ Банка по долгу в 1,1 млрд грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области. Он частично удовлетворил иск банка, постановив взыскать с госпредприятия Донецкая железная дорога 933 млн грн задолженности по четырем кредитным договорам от 2013 года. При этом, имущество госпредприятия расположено в зоне Операции объединенных сил и подпадает под действие закона о моратории на взыскание средств за долги ДЖД.

Приватбанк ввел оплату покупок и услуг в Telegram, сообщила пресс-служба финучреждения. Так, госбанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments. Ожидается, что это позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт непосредственно в ботах мессенджера Telegram. Для этого нужно предпринимателю подключить свой магазин в LiqPay и создать бот в мессенджере.

Борисполь разрешил авиакомпаниям запустить услугу мобильного посадочного талона, сообщила пресс-служба аэропорта. По соглашению между госавиационной службой и ИАТА, Украина вошла в список стран, в аэропортах которых предусмотрена соответствующая сервисная технология. В перечень входит большинство стран Европы и мира. В режиме тестирования технология мобильных посадочных талонов уже три года успешно используется базовым авиаперевозчиком.

Monobank запускает валютные депозиты и карты, заявил один из основателей Дмитрий Дубилет. Они будут доступны через неделю-две. По словам Дубилета, банку без отделений работать с валютой сложно, но Monobank договорился с банками-партнерами, чтобы они принимали валюту от населения.

Чистый убыток Укрпочты сократился на треть, свидетельствуют данные отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР. Укрпочта по итогам девяти месяцев этого года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн. Чистый доход компании от реализации продукции вырос на 27,6% в сравнении аналогичным периодом 2017 года и составил 4,8 млрд грн. Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за три квартала выросла на 22,7% и составила 4,6 млрд грн.

Укрзализныця планирует запустить дизельный поезд в аэропорт Борисполь , сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов. В зависимости от спроса в процессе запуска проекта планируется увеличивать и число и вагонность составов поезда Крюковского вагоностроительного завода. Кравцов считает, что проект должен окупиться через 9-10 лет. Также компания ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в аэропорт.

Богдан Моторс сократила убыток в восемь раз, говорится в отчетности автомобильной компании в системе раскрытия информации НКЦБФР. Корпорация в январе-сентябре 2018 года получила 51,9 млн грн консолидированного чистого убытка. Консолидированный чистый доход компании вырос в 2,3 раза – до 494,9 млн грн. Валовая прибыль компании выросла в 2,8 раза – 95,1 млн грн, а прибыль от операционной деятельности прибыль составила 34,4 млн грн против 357,5 млн грн убытка за девять месяцев прошлого года.

Цифра дня

489,5 млн грн

Составила прибыль госпредприятия Центрэнерго за девять месяцев 2018 года, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 2,1 млрд грн.

Цитата дня

Бизнесмен Вадим Новинский о готовности объединить свои газодобывающие активы с аналогичным бизнесом Рината Ахметова:

"Я считаю Рината Ахметова лучшим партнером, которого я знал в своей жизни. [С точки зрения - НВ] надежности, честности, порядочности по отношению во всем. Я лучшего партнера не видел, который всегда выполняет свои обязательства – выгодно ему их выполнять или не выгодно, он всегда их выполняет. Я стараюсь брать с него пример в этом отношении".