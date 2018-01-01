Картина делового дня 3 декабря: Украина в тройке лидеров по банковским кризисам, штраф для Укрсоцбанка и электронный документооборот для банков Сегодня, 19:00 4 Цей матеріал також доступний українською

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В налоговый законопроект из "бюджетного пакета" собрались внести изменения. Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина заявила о необходимости внести "уточнения" в виде трех дополнительных поправок в принятый народными депутатами 23 ноября законопроект №9260 об изменениях в Налоговый кодекс. "В процессе работы выявили некоторые несогласованности в принятом законе. Поэтому для устранения несогласованности комитет подготовил письмо главе Верховной Рады, в котором сформулировал уточнения, которые должны быть внесены в текст закон. Как раз те нормы, которые наиболее нужны обществу, их там буквально три. Было именно такое решение, но в табличку почему-то попало как отклоненные поправки", - сказала Южанина. Рассмотреть данный вопрос Рада может в четверг, 6 декабря.

Нацбанк оценил возможные потери от конфликта в Азовском море. По данным регулятора, из-за блокады Керченского пролива под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. Как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму около $230 млн в месяц. "Осложнения в регионе мы начали замечать где-то в начале третьего квартала. Но здесь сложно оценить, что именно имеет решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее", - сказал он. По словам Сологуба, украинские агропроизводители практически не работают через порты Азовского моря. "Это примерно 2-3% всего экспорта АПК", - уточнил он.

Украина прекратила расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана. Как сообщила пресс-служба МЭРТ, в 2017 году в Украину было ввезено 13,9 тыс. новых автомобилей, из которых 2,8 тыс. из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было ввезено 7,8 тыс. автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана. Доля узбекских автомобилей в сравнении с результатами прошлого года в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует. В связи с этим, Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.

США и Китай договорились о "торговом" перемирии. В частности Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, а Пекин увеличит импорт из Америки. Также стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. Такой договоренности достигли лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин. "Президент Трамп согласился, что оставит 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - сообщил Белый дом.

Новости компаний и рынков

Украина вошла в тройку мировых лидеров по частоте системных банковских кризисов, сообщили в Нацбанке. За последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались трижды. Прямые потери всей экономики от последнего кризиса (2014-2016 гг.) составляли почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост. С этого времени НБУ полностью реформировал надзор за отдельными банками, был повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками и т.д.

НБУ дал "зеленый свет" электронному документообороту для банков. Как сообщила пресс-служба регулятора, теперь все документы временного срока хранения могут официально храниться только в электронном виде. Нацбанк в новых правилах систематизировал и унифицировал требования, а также устранил дубляж и удалил неактуальные виды документов - с 1296 статей старой версии правил в принятом документе осталось лишь 600. В НБУ рассчитывают, что применение новых правил будет способствовать уменьшению затрат банков.

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки клиентов. Как сообщила пресс-служба регулятора, банк оштрафован на 30,4 млн грн "за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов". Сам Укрсоцбанк выразил несогласие со штрафом и намерен оспорить его в суде. Кроме того, НБУ также оштрафовал Мисто Банк на 4,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Открытие ТРЦ Blockbuster перенесли на два месяца, сообщил основатель компании Мандарин Плаза Вагиф Алиев. В частности открытие перенесено с 1 декабря 2018 года на февраль 2019 года. Текущую заполняемость ТРЦ и полный пул арендаторов Алиев не озвучил, отметив лишь, что среди них будут Zara, H&M, Koton. Также он добавил, что открытие торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Mall запланировано на 1 сентября 2019 года.

Конкурент Uber и Uklon начал работу во Львове. Словацкое мобильное приложение для заказа такси HOPIN запускается с уже зарегистрированными около 100 машинами, сообщили в пресс-службе компании. Компания c 2016 года работает в 2-х украинских городах - Киеве и Чернигове. В Киеве уже зарегистрировано 300 машин, в Чернигове - 200. За границей сервис представлен в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге.

Аэропорт Борисполь тестирует часть терминала D. В частности решено открыть в тестовом режиме новую трансферную зону. Полноценно она заработает уже в декабре. Зона имеет два уровня, которые связаны со вторым этажом прилета международных рейсов и третьим этажом вылета международных рейсов. На первом уровне расположена зона контроля с семью каналами пропуска пассажиров международных рейсов, следующих через Борисполь с пересадкой. На уровень выше ведут эскалаторы, которые выводят путешественников в новое кафе и стерильную зону вылета. Старая зона контроля следующих с пересадкой пассажиров демонтирована вместе с эскалатором.

Экспресс в Борисполь соединят с метро, сообщил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов. По его словам, планируется построить новую платформу на станции Выдубичи. "Мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже", - отметил он. Укрзализныця 30 ноября запустила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Болгарская авиакомпания отменила полеты в Украину из-за военного положения. Bulgaria Air приостановила полеты по рекомендации МИДа своей страны. В частности отменены прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно. Решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.

Катар выходит из ОПЕК, сообщил министр энергетики Саад аль-Кааби. Процедуру выхода из Организации стран-экспортеров нефти страна завершит уже в январе 2019 года. Правительство Катара объясняет свое решение необходимостью сосредоточиться на долгосрочной стратегии развития и переориентироваться на добычу газа. Доля Катара в составе ОПЕК - одна из самых малых, но в мире в 2016 году страна занимала 25 место по объемам добычи (650 тыс. баррелей в день). На фоне этого сообщения котировки нефти WTI повысились на 4,73% до $53,34, Brent - на 4,36%, до $62,05 за баррель. Сейчас в состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны - члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

Цифра дня

17,2 млрд грн

Составил остаток средств на едином казначейском счете Кабмина на 1 декабря 2018 года. Это более чем в 3 раза меньше, чем было года назад на эту же дату - 54,1 млрд грн.

Цитата дня

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter позитивно высказался о достижении "перемирия" в торговой войне с Китаем:

"Моя встреча с лидером КНР Си Цзиньпином была необыкновенной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед!.. Происходят очень хорошие вещи. Китай сможет сильно выиграть в случае заключения сделки".