Картина делового дня 27 ноября: растаможка автомобиля на еврономерах, прогноз курса гривни и банкротство ВТБ банка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 27 ноября.

Главное

Военное положение не вводит никаких ограничений для работы бизнеса, заявили в пресс-службе МЭРТ. Как отмечается, субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме на всей территории страны. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях для работы предприятий как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

МВФ готов продолжить сотрудничество с Украиной, заявил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман. По его словам, МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в ситуации введения военного положения. Фонд наблюдает за ситуацией вокруг агрессии РФ в Керченском проливе и надеется на скорейшую деэскалацию.

Всемирный банк определился, когда рассмотрит вопрос о предоставлении денег для Украины, сообщили в Министерстве финансов. Банк включил вопрос предоставления Украине фингарантии на сумму $750 млн в порядок дня заседания Совета директоров, которое состоится 18 декабря. Совет должен определить окончательные параметры соглашения. Полученные средства Украина может использовать только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

В Украине растаможили первый автомобиль на еврономерах, сообщила пресс-служба ГФС. На Черновицкой таможне украинец растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,77 тыс. грн и НДС (20%) – 15,96 тыс. грн.

Новости компаний и рынков

Газовый бизнес Нафтогаза возглавил Андрей Фаворов, сообщила пресс-служба госхолдинга. В Группе Нафтогаз он будет курировать вопросы добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа. Фаворов до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ). Во избежание конфликта интересов Фаворов продает свою долю в ЭРУ остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием. Фаворов в 2010-2014 годах занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК, в 2009-2010 годах - директора по развитию бизнеса в ContourGlobal (Киев). До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation.

Эскалация конфликта в Азовском море несет наибольшие риски для экспортной логистики и рыбной отрасли, считает первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк. Это предварительная оценка влияния, и она будет изменяться в соответствии с развитием ситуации. "Азовское море генерирует большую часть улова... По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт", - отметил замминистра. В то же время никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. По его информации, сложившаяся ситуация также повлияет на логистику отрасли. Так, режим военного положения охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, хотя пока работа идет бесперебойно.

Приватбанк зафиксировал рекорд покупок в "черную пятницу". Как сообщили в пресс-службе финучреждения, за сутки с помощью "оплаты частями" и "мгновенной рассрочки" украинцы купили товаров на 115 млн грн, причем более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины. Через сеть торговых терминалов банка было оплачено 3,2 млн покупок на сумму более 1 млрд грн. Таким образом, объем оплаченных картами покупок в этот день стал рекордным показателем за последние годы проведения "черной пятницы", превысив среднесуточный показатель в 10 раз.

Российский ВТБ угрожает Петру Порошенко международным судом из-за ареста акций "дочки" в Украине. Как говорится в заявлении группы, ВТБ Украина был построен на базе банка Мрия, которым Порошенко владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. "Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", – говорится в сообщении. ВТБ в январе 2006 года подписал соглашение о покупке 98% акций банка Мрия за $70 млн. С этим банком была объединена украинская "дочка" ВТБ. Крупнейшими акционерами банка Мрия на начало января 2006 года являлись Игорь Кононенко, Олег Зимин, Петр и Алексей Порошенко, Олег Свинарчук.

Банкиры прогнозируют небольшое снижение курса гривни из-за военного положения, свидетельствует проведенный агентством Интерфакс-Украина опрос. По мнению представителей банков, гривня может подешеветь к концу недели до 29 грн/$ в случае отсутствия поддержки Нацбанка. Но глубокой девальвации не будет – среднегодовой курс по итогам года вряд ли превысит заложенную в госбюджет отметку в 29,3 грн/$. При этом после отмены военного положения гривня начнет укрепляться, считают банковские казначеи.

ВТБ банк в Украине признали банкротом, сообщил собеседник в банковских кругах изданию liga.net. Информацию подтвердил источник в Фонде гарантирования вкладов. Согласно данным, Нацбанк отозвал у финучреждения банковскую лицензию, со среды, 28 ноября, в банке будет работать временная администрация. Официального сообщения НБУ на момент публикации новости не было.

Укрзализныця намерена повысить грузовые тарифы на 16,6% с февраля 2019 года, сообщил глава компании Евгений Кравцов. В дальнейшем тариф будет индексироваться автоматически ежеквартально на 2,5% (с 1 мая, августа и с ноября). "С одной стороны, это дает прогнозируемость для Укрзализныци относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам и клиентам понимать, какой будет тарифная политика УЗ не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - пояснил он.

МАУ создаст новый класс на среднемагистральных рейсах, пишет отраслевое издание avianews. Украинская авиакомпания с 1 декабря введет премиум-эконом класс, который сейчас доступен только на маршрутах большой дальности, на среднемагистральных рейсах. Билет по такому тарифу будет включать перевозку двух мест багажа по 23 кг каждое, ручной клади до 7 кг и дополнительного предмета весом до 5 кг с габаритами до 40х30х10 см. Тарифы будут включать предоставление питания, чая, кофе, соков, вина и пива в полете.

Укрзализныця запустит еще 8 локомотивов General Electric в декабре, сообщил глава правления компании Евгений Кравцов. По его словам, в ближайшие дни Укрзализныця готова к приему тепловозов, которые полностью укомплектованы на Крюковском заводе. После этого компания планирует на следующей неделе запустить их в работу. Первые тепловозы GE будут использоваться на юге Украины: на участках Долинская-Николаев и в зоне Мелитопольского депо.

Украина 90% "органики" поставляет на экспорт, и только 10% реализует на внутреннем рынке. Такие данные обнародовала президент союза производителей органических сертифицированных продуктов Органическая Украина Елена Березовская. Среди стран – лидеров по экспорту - Нидерланды, Германия, Великобритания; всего поставки идут в 40 стран. Среди экспортируемых органических культур – кукурудза (99,5 тыс. тонн в 2017 году), пшеница (58 тыс. тонн), ячмень (22,9 тыс. тонн), подсолнечник (11,6 тыс. тонн), соя (10,9 тыс. тонн). В Украине зарегистрировано 585 операторов органического рынка, по результатам 2018 года их количество превысит 600. 14% от общего количества операторов - это переработчики. Из 80 переработчиков 55 реализуют свою продукцию в магазинах Украины. Рост продаж органической продукции в ключевых сетях Украины в течение 2018 года составил 5%. В ассортименте продукции - более 400 позиций.

Цифра дня

$97 тысяч

На такую сумму ежедневно увеличивается долг России перед Ощадбанком по иску о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму активов.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о введении особого режима работы железной дороги во время военного положения:

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага".