Картина делового дня 26 октября: сокращение госдолга, продажа Центрэнерго и новые еврооблигации Украины

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 26 октября.

Главное

Фонд госимущества определился с датой продажи Центрэнерго, сообщил глава Фонда Виталий Трубаров. Конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании назначен на 13 декабря. У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов. Стартовая цена пакета акций госкомпании составляет 5,98 млрд грн.

Госдолг Украины в сентябре сократился на $190 млн, до $74,66 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов. В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,11 трлн грн. С начала года в долларовом выражении он сократился на 2,2%, или на $1,6 млрд, в гривне – на 1,4%, или на 28,9 млрд грн. По оценкам Минфина, к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн.

Новые 5- и 10-летние еврооблигации Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала, свидетельствуют данные торговой системы Bloomberg. Так, бумаги с погашением 1 февраля 2024 года к 12:35 кв подорожали до 100,639% номинала, что предполагает доходность на уровне 8,82% годовых, при том что ценные бумаги были размещены с доходностью 8,99% годовых. При этом, еврооблигации с погашением 1 ноября 2028 года к указанному времени торговались по цене 101,139% номинала, что предполагает доходность 9,57% годовых, тогда как доходность при размещении составила 9,75% годовых.

Украине предстоит выплатить более $3 млрд до конца года по внешним долгам, свидетельствуют данные Нацбанка. Выплаты приходятся на октябрь-декабрь 2018 года и касаются коммерческих и гарантированных обязательств. НБУ уточняет, что $2,5 млрд предстоит перечислить в счет погашения основной суммы долга и $483 млн - процентов. Затем, в январе-марте 2019 года, по таким обязательствам необходимо будет выплатить $1,368 млрд, в том числе $1,042 млрд основной суммы, после чего во втором-четвертом кварталах 2019 года сумма платежей снизится до менее $1 млрд. С начала года валовый внешний долг сократился на $1,7 млрд.

Компании и рынки

Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал, сообщила и.о. министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Корреспондент. Налог будет распространяться на компании с оборотом ниже 200 млн грн, то есть для 97-98% всех компаний в стране. По словам Маркаровой, полное введение налога для всех категорий приведет к потерям бюджета. Поэтому Минфин работает "над фискально-нейтральной моделью". "Мы на финальной стадии, находим понимание с нашими международными партнерами", – подчеркнула она.

Укрпочта с 1 января откажется от доставки пенсии, заявил гендиректор почтового оператора Игорь Смелянский в интервью газете Урядовий кур’єр. Компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

ЕС отобрал лидерство по украинскому пассажиропотоку у России, заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок по дальнему сообщению Укрзализныци Александр Красноштан в интервью ЭП. Наиболее популярными направлениями были Перемышль, Кошице, Варшава, Рига и Вена. Однако, несмотря на это с Россией сохраняется "стабильный пассажиропоток". По его словам, для компании это рентабельные перевозки.

Андрей Коболев заинтересован остаться работать в Нафтогазе, сообщил он в интервью сайту LB.ua. Глава правления НАКа готов продлить свой контракт, продолжив работу в компании после 26 марта 2019 года. "Если акционер посчитает нужным меня оставить на этой должности, мне это интересно, сказал он. 26 марта Кабмин должен будет принять решение: либо продлевать контракт, либо расторгнуть. По словам Коболева, в случае отказа со стороны правительства продлевать с ним контракт он намерен вернуться к работе в частном бизнесе.

Метинвест создает IT-компанию для обслуживания своих предприятий. Как сообщается в пресс-релизе группы, Метинвест Диджитал будет выполнять весь перечень задач в области IT и проводить работу по улучшению IT-сервиса. Усилится проектная деятельность: планируется создание экспертизы по новым цифровым решениям и повышение оперативности запуска проектов. Генеральным директором нового предприятия (по совместительству) назначен директор по информационным технологиям Метинвеста Сергей Детюк.

Саудовскому фонду разрешили приобрести агрохолдинг Мрия. Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет Украины. В частности британской Salic UK Limited (дочерняя структура SALIC) разрешили приобрести акции 11 предприятий Мрии. Salic UK в сентябре 2018 года анонсировал покупку украинского агрохолдинга. Сумма и условия сделки не разглашаются. Ее завершение станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета.

Кабмин утвердил перечень товаров, подпадающих под процедуру "единого окна" на таможне, сообщает Европейская бизнес ассоциация. Согласно постановлению, овощи, фрукты, кофе должны проходить фитосанитарный контроль, живой скот, лекарства для ветеринарной медицины - ветеринарно-санитарный. Государственный контроль будут проходить пищевые продукты, такие как рыба, яйца, мясо и мед. Также отмечается, что товары, которые имеют короткий срок потребления или которые представляют риск - молочная продукция, рыба, мясо - должны подлежать проверке на границе чаще. В то же время проверка алкоголя, кофе, масла будет осуществляться на основе документации, идущей с каждой партией, отмечают в ЕБА.

Wizz Air открывает новый ежедневный рейс Киев-Вена из аэропорта в Жулянах, сообщается на Facebook-странице аэропорта. Первый рейс венгерского лоукостера из аэропорта Киев им. Игоря Сикорского состоится уже в это воскресенье, 28 октября в 9 утра. Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту 29 октября в 13:35. Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.

Приватбанк возобновил выдачу "теплые кредиты" для ОСМД, сообщили в пресс-службе финучреждения. Так, 19 октября Кабмин предоставил Приватбанку 46,2 млн грн, что составляет почти половину целевых средств, выделенных государством. Сейчас идет этап подготовки подписания дополнительного соглашения с Госагентством энергоэффективности. В банке отмечают, что к моменту подписания соглашения принимаются заявки на кредитование от ОСМД и ЖСК. Документы, подтверждающие расходы ОСМД, клиентам необходимо предоставить в банк до 30 ноября.

Антимонопольный комитет оштрафовал WOG на 4,6 млн грн за искажение результатов торгов, сообщает Интерфакс-Украина. В частности оштрафована компания Воленс Трейд (до 28 марта Вог Аэро Джет) за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. За подобное нарушение также было оштрафовано на 329,5 тыс. грн Укрпостач-Нафтотрейд.

Цифра дня

7,2 млрд грн

Составили поступления в ликвидируемые банки по итогам первых 9 месяцев этого года.

Цитата дня

Глава правления Нафтогаза Украины в интервью LB.ua прокомментировал повышение цен на газ для населения по требованию Международного валютного фонда:

"Повышение цен на газ вообще не является приоритетом для нашей компании. Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников (обгазсбыты - компании-пустышки, владеемые облгазами, которые поставляют населению купленный у НАКа газ) в цепочке Нафтогаз-облгазсбыт-население. Эти схемы - неэффективные и коррупционные. И мы собрали факты, доказывающие это".