Картина делового дня 25 сентября: скачок цен на нефть, новый формат H&M и штраф для Коболева

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 25 сентября.

Главное

Украине необходимо выплатить по внешним долгам 165,3 млрд грн в следующем году, свидетельствуют данные Минфина. Из этой суммы 49,8 млрд грн приходится на погашение долга, 41,4 млрд грн – на его обслуживание. Также Украине до конца 2018 года надо погасить 244 млрд грн внешнего долга, из которых 78,6 млрд грн – погашение, 165 млрд грн – обслуживание. В 2020 году Украина должна выплатить 169,8 млрд грн внешнего долга, или $6 млрд.

В Украине уменьшилась безработица, свидетельствуют данные исследования Госстата. Уровень безработицы во втором квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,8 п.п. – до 8,3%. Количество занятого населения составило 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста – 1,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в сравнении с данными предыдущего года увеличился на 0,9 п.п. и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста – на 1,5 п.п. – до 66,6%.

Нацбанк собирается ограничить отраслевое кредитование, рассказала замглавы регулятора Екатерина Рожкова. Она привела в пример страны, у которых отраслевая концентрация должна быть не более 10% от капитала. По ее словам, если рынки начинают колебаться под воздействием внешних факторов, это может серьезно повлиять на финансовое состояние банка.

Мировые цены на нефть достигли четырехлетнего максимума. Цены на нефть эталонных марок продолжили рост в ходе торгов во вторник, 25 сентября, передает Интерфакс-Украина. Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки нефти на мировой рынок из-за санкций США. Ведущие инвестбанки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее повышение.

ГФС обнаружила тысячи неофициальных работников, сообщили в ведомстве. За первые восемь месяцев 2018 года Государственная фискальная служба выявила 5,1 тыс. неофициально трудоустроенных работников, то есть без оформления трудовых отношений с работодателем. Работники ведомства установили нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора.

Компании и рынки

H&M поменяет концепцию своих магазинов, пишет агентство Reuters. Шведский ритейлер больше не будет ориентироваться на массовость продаж. В новом магазине в Стокгольме меньше товаров, при этом много одежды из линеек Trend и Premium Quality, которую компания обычно продает онлайн. Цены на эти товары выше, чем на другие: если обычно кожаные куртки стоят около 1 тыс. шведских крон (чуть больше $100), то куртки Premium Quality – 3 499 крон (около $384). Также ритейлер решил поставить кофе-машины в магазинах, проводить специальные мероприятия для покупателей из "клуба лояльности".

Главу Нафтогаза оштрафовали за отказ предоставить перечень получивших премии, говорится в материалах суда. Шевченковский райсуд Киева оштрафовал Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату ВР Сергею Власенко из Всеукраинского объединения Батькивщина перечень лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом Газпром. Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.

Создатели Instagram покинули компанию, сообщается на официальном блоге сервиса. Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение уйти из компании. Они не назвали причин отставки. Впрочем, как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты относительно степени автономности, а также стратегии развития с руководством Facebook. Систром и Кригер создали Instagram в 2010 году и продали компанию в 2012 году примерно за $1 млрд Facebook.

Первый магазин Decathlon появится в Киеве в ритейл-парке Петровка, сообщил генеральный директор ритейлера в Украине Флоран Гийе. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров в следующем году откроет магазин между гипермаркетами Ашан и Эпицентр. Площадь первого магазина составит около 2,5 тыс. кв. метров. В нем будет представлено около 30 брендов, практически весь ассортимент, который есть у Decathlon в мире. Компания инвестирует около €1 млн в продукцию.

Швейцарская ResponsAbility Participations AG стала совладельцем банка Львов, свидетельствуют данные реестра юрлиц и физлиц предпринимателей. Также среди акционеров банка числится кипрская Frontmost Limited. Конечным бенефициаром банка указан гражданин Исландии Петурссон Маргейр.

В Киеве откроют первый ТРЦ над станцией метро, сообщила пресс-служба консалтинговой компании NAI Ukraine. К концу этого года ТРЦ Oasis над станцией метро Героев Днепра. Его общая площадь составит почти 14,5 тыс. кв. м, полезная площадь – 13,2 тыс. кв. м. Якорным арендатором выступит супермаркет Varus, заведения общественного питания Пузата-Хата и KFC на фуд-корте. Среди других арендаторов – KyivStar, Сота, Yves Rocher, Золотой Век.

Исполнительный директор Алло уходит из компании после 12 лет руководства, рассказал источник близкий к компании. Позже сам Валерий Золотухин подтвердил эту информацию. Он заявил, что увольнение является "обоюдным решением обеих сторон". Золотухин возглавлял торговую сеть магазинов электроники. По информации участников розничного рынка, он был одним из создателей Алло.

Американская компания Michael Kors приобрела итальянский модный дом Versace, говорится в официальном заявлении представителей компаний. Michael Kors Holdings получил все доли, принадлежавшие членам семьи основателя модного дома Джанни Версаче. Сумма сделки составила €1,8 млрд. Новый владелец Versace планирует удвоить продажи бренда, доведя их до $2 млрд в год, и открыть около 100 новых магазинов модного дома по всему миру.

Цифра дня

$1,3 млрд

Сэкономил Украине Нафтогаз, покупая газ в ЕС вместо закупок у российского монополиста Газпрома.

Цитата дня

Главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко о трехсторонних переговорах по газу в формате Украина-ЕС-Россия:

"Никаких переговоров нет, а эти консультации напоминают лекции в университете, где мы сидим с европейцами и рассказываем россиянам, как работает европейский рынок. Экспертные консультации – это по-простому, поговорить… У нас этот процесс вызывает удивление, если не чувство, что они просто тянут время, потому, что никаких настоящих переговоров нет. Мы это воспринимаем как трюк Газпрома: "А Васька слушает, да ест" и продолжает строительство Северного потока-2".