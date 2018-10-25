Картина делового дня 25 октября: 100 богатейших украинцев, рост инфляции и экспресс в Борисполь

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 25 октября.
Главное
Ахметов снова на первом месте, а состояние Порошенко за год выросло на 10%, такие результаты свежего рейтинга 100 самых богатых украинцев, составленного журналом Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital. Эта сотня богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. 100 самых богатых украинцев увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних +33 % до нынешних 43 %. Нынешние фигуранты списка НВ могут с уверенностью смотреть в завтрашний день: аналитики предрекают дальнейшее увеличение их состояний
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Он считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году. Последний раз Нацбанк повысил учетную ставку с 17,5% до 18% с 7 сентября. Это было шестое подряд решение о повышении учетной ставки. В последний раз ее снижали в мае 2017 года – до с 13% до 12,5% годовых.
Газпром оспорил в международном арбитраже штрафе на $6 млрд, сообщила российская компания. Речь идет о решении Антимонопольного комитета Украины. Российский монополист утверждает, что инициировал арбитражное разбирательство против Украины “с целью защиты своих инвестиций на ее территории”. Газпром просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины еще в 2016 году. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.
Рост цен в Украине усилится, сообщила пресс-служба Нацбанка. Он повысил прогноз роста потребительских цен в 2018 году с 8,9% до 10,1%. Кроме того, прогноз на 2019 год повышен с 5,8% до 6,3%, а на 2020 год сохранен на уровне 5%. Ухудшение прогноза Нацбанк поясняет сохранением существенного инфляционного давления, а также регулируемых цен (тарифов). В числе главных проинфляционных факторов Нацбанк отмечает сохранение внутреннего спроса и увеличение производственных расходов; ослабление курса гривни к доллару; стремительный рост мировых цен на нефть.
Суд ЕС разморозил дело об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Согласно решению, которое было вынесено накануне, Верховный суд Австрии может продолжить рассмотрение дела об экстрадиции украинского олигарха в США. Пока это не значит, что Фирташа экстрадируют, однако австрийский суд имеет полномочия рассмотреть вопрос об этом. Фирташ был задержан полицейскими в Вене по запросу ФБР в марте 2014 года. В США ему предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Фирташ уже пятый год ожидает решения об экстрадиции в США.
Компании и рынки
Крупные инвесторы из США приедут в Украину, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он отметил, что это будет первая официальная торговая миссия США из 12 американских компаний, которые будут искать для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций. Миссия запланирована на конец октября, однако точная дата начала ее работы не уточняется.
Экспресс в аэропорт Борисполь запустят уже в ноябре, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. 25 октября, с Центрального вокзала Киева в аэропорт отправился первый скоростной поезд. Пока в тестовом режиме. Проект завершили раньше намеченных сроков – за девять месяцев. Строительство ж/д сообщения в Борисполь стоило 580 млн грн.
Польская Pesa в ноябре откроет в Киеве сервисный центр сборки трамваев, сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в интервью Чесно. Там будет проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. В скором времени прибудет первый трамвай, который уже будет собран в Киеве. Давтян отметил, что задача КГГА заключается в том, чтобы польская компания впоследствии открыла полноценное производство, возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины.
General Electric предложила совместно модернизировать инфраструктуру в Украины, сообщил исполнительный директор департамента международных логистических операций американской компании Джастин Даунс. По его словам, локализация в производстве локомотивов – это свидетельство того, чем компания GE может быть полезна Украине.
Треть молочной продукции в Украине назвали фальсификатом. Такие данные привела Ассоциация производителей молока. Это негативно влияет на рентабельность производства молока, считают там. По информации ассоциации, с начала года индекс условной рентабельности производства молока снизился на 40%, а поголовье крупного рогатого скота за 5 лет сократилось на 17,5%. При этом, как отметил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк, темпы сокращения поголовья коров на сельхозпредприятиях остановилось.
Новая почта ввела новые тарифы, сообщила пресс-служба компании. С 25 октября на 5 грн увеличилась стоимость отправки посылок из отделения в отделение весом до 30 кг, а также по адресу. На 0,5 грн выросла доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине. Доставка грузов по городу и области остается без изменений. Новая почта повышает тарифы на 2-5 грн на основные услуги впервые с августа 2017 года.
В Тернополе открыли первый McDonald's, сообщила пресс-служба компании. Ресторан быстрого питания располагается по ул. Гетьмана Мазепы, 30 в одноэтажном здании площадью 520 кв. м. Зал рассчитан на 112 мест, летняя терраса – на 128. В штате нового McDonald's работают около 100 сотрудников, которые будут ежедневно обслуживать около 2 тыс. клиентов. Инфраструктура ресторана также включает McDrive. Новый McDonald's стал девятым заведением нового формата в Украине.
Porsche обязали выплатить €47,2 млн в рамках дизельного скандала с Volkswagen. Такое решение вынес Земельный суд Штутгарта по жалобе инвесторов. По словам истцов, инвесторы потеряли много денег из-за скачков стоимости акций в связи с тем, что руководство Porsche не сообщает рынку о рисках скандала. Пенсионный фонд одного из городов Великобритании должен получить €3,2 млн от холдинга Porsche SE - одного из крупных акционеров Volkswagen. Еще одному инвестору присудили €44 млн. В свою очередь, Porsche отвергает эти претензии. Ожидается, что автоконцерн оспорит выплату штрафов.
SkyUp подал заявки в Госавиаслужбу на новые направления, пишет профильный портал avianews.com. Авиакомпания запросила разрешение на выполнение трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию. Поданные заявки комиссия Госавиаслужбы рассмотрит на своем заседании 29 октября.
Украина заработала на иностранных туристах $1,2 млрд, свидетельствуют данные Всемирной туристической организации при ООН. Это составляет лишь 0,2% доходов от туризма в европейских странах. Всего в прошлом году Украину посетили 14,2 млн туристов, что на 6,7% больше, чем в 2016-м. В 2017 году чаще всего туристы посещали Францию – 86,9 млн человек, Испанию – 81,8 млн человек и США – 76,9 млн человек.
Цифра дня
$37,5 млрд
Составило общее состояние ста самых богатых украинцев по версии НВ, увеличившись на 43% – с прошлогодних $26,7 млрд.
Цитата дня
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ходе выступления в Европейском парламенте о строительстве Крымского моста:
"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины – это еще одно нарушение украинского суверенитета. Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа".
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