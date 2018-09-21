Картина делового дня 21 сентября: рост торговли, новый прогноз для мировой экономики и продажа госбумаг со смартфона

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 21 сентября.

Главное

В Украине уменьшили расходы на субсидии, свидетельствуют данные Госстата. Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе этого года составила 761,1 млн грн. Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер субсидии на одну семью составил 96,5 грн, что на 37% меньше, чем в прошлом году. Субсидии получили 2,9 млн домохозяйств. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017-го.

Оборот розничной торговли Украины вырос на 5,4% по итогам 8 месяцев, свидетельствуют данные Госстата. В августе-2018 в сравнении с июлем-2018 оборот розничной торговли увеличился на 5,7%, с августом прошлого года – на 7,5%. Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской, Донецкой, Полтавской, Закарпатской и Киевской областях.

В Украине сократилось промышленное производство, свидетельствуют данные Госстата. Промпроизводство в августе 2018 года сократилось на 0,5% в сравнении с августом прошлого года, тогда как в июле рост составлял 2,9% в сравнении с июлем 2017-го. В июне этот показатель составлял 2,2%, в мае – 2,5%, в апреле – 3%. В отношении к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное производство также сократилось на 0,5%. В целом за восемь месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 2,2%, тогда как по итогам семи месяцев этот показатель вырос до 2,6% с 2,5% по итогам шести месяцев.

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год из-за торгового спора США и Китая, говорится в сообщении международного рейтингового агентства. Прогноз роста мирового ВВП понижен на 0,1 процентного пункта – до 3,1%. Агентство ухудшило прогноз экономического подъема в Китае на 0,2 п.п. – до 6,1%. Fitch считает, что протекционизм США в торговой политике уже достиг точки, и он начинает оказывать существенное давление на перспективы глобального экономического подъема.

Американские фондовые индексы достигли рекорда второй раз за год, сообщил сайт финансовой информации MarketWatch. Так, американский промышленный индекс Dow Jones, а также индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, 20 сентября обновили рекорды по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Для Dow Jones это первый рекорд с января, тогда как в случае S&P 500 предыдущий рекорд был зафиксирован в августе. Такие показатели связаны с позитивной реакцией инвесторов на положительные данные о состоянии экономики США. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось до самого низкого показателя с 1969 года.

Компании и рынки

Нацбанк в третий раз отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинской "дочки" Сбербанка. Такое решение комитет регулятора принял 14 сентября. Причиной назвали неподачу достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины. Ранее Паритетбанку уже дважды отказывали в приобритении дочернего в Украине Сбербанка – в марте и в августе этого года.

Иностранные инвесторы перенесли выход на украинский рынок госзаймов. Как заявил вице-президент международного расчетного депозитария Clearstream Ян Вильямс, доступ иностранных инвесторов к облигациям внутреннего государственного займа Украины будет открыт в первом квартале 2019 года. Еще в феврале этого года предполагалось, что выход Clearstream на украинский рынок ОВГЗ может произойти “в ближайшие месяцы”.

Премьер-министр решил отобрать у олигарха Павла Фукса новые лицензии на недра. Об этом Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте. Он поручил секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене решений о предоставлении лицензий. По словам Гройсмана, Кабмин никакого решения по этому поводу не принимал, а внеконкурсное предоставление лицензий подписал тот заместитель главы Госгеонедр, которого 3 сентября задержали на взятке.

Судостроительный завод Океан не продали с первого раза, сообщила ликвидатор Ирина Сербин. Аукцион по продаже целостного имущественного комплекса предприятия пришлось перенести на октябрь из-за отсутствия желающих приобрести завод. Согласно закону, объявлен следующий этап торгов, при этом изначальная стартовая цена в 1,8 млрд грн снижена на почти 400 млн грн – до 1,4 млрд грн. Заявки на участие в новых торгах принимаются до 24 сентября. Если заявки будут зарегистрированы, аукцион состоится 8 октября.

Интерпайп решил нарастить производство железнодорожных колес для экспорта, сообщили в пресс-службе компании украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Интерпайп в следующем году планирует запустить новую линию для производства ж/д колес для пассажирских поездов, локомотивов, грузового и тяжелонагруженного транспорта. Общий объем инвестиций составит около $15 млн.

Кормотех построит завод в Литве, сообщили в пресс-службе украинского производителя питания для кошек и собак. Компания основала одноименное предприятие в одной из свободных экономических зон стран Балтии. Производство влажного корма для кошек и собак запустят в 2019 году в городе Кедайня. Стоимость проекта составляет около €6 млн. Плановая мощность объекта – 20 тыс. тонн в год.

Импорт бензина в Украину за месяц сократился на 25% по итогам августа, сообщили в Консалтинговой группе А-95. За прошлый месяц в Украину импортировали 106,1 тыс. тонн бензинов. Это на 35,3 тыс. тонн меньше, чем в августе прошлого года. В целом с начала 2018-го импорт сократился на 12% или на 100,3 тыс. тонн и составил 731,3 тыс. тонн.

Мироновский хлебопродукт попросил кредиторов изменить условия долга, сообщил агрохолдинг на Лондонской фондовой бирже. Компания обратилась к держателям еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в обращении на сумму $79,4 млн, с просьбой гармонизировать формулировку двух ковенант с формулировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах. Агрохолдинг готов заплатить за согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Британское Zaha Hadid Architects спроектирует станции метро в Днепре, сообщил городской глава Борис Филатов. "Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене. Никто не верил, а мы сделали", – написал он. В подземке Днепра работают шесть станций.

Цифра дня

582,5 млн

Заплатили физлица-собственники недвижимого имущества в январе-августе этого года. Это на 137,8 млн грн больше показателя всего 2017 года.

Цитата дня

Начальник отдела депозитарного учета госбумаг Нацбанка Андрей Супрун о продаже физлицам государственных ценных бумаг:

“В следующем году, надеюсь, в начале года, покупка физлицами облигаций внутреннего госзайма будет осуществляться в несколько кликов в мобильном приложении. Сразу несколько участников банковского рынка работают над созданием такого решения, и мы со своей стороны предоставляем им поддержку. Мы пишем открытое API и даем всем возможность подключиться к этому процессу”.