Картина делового дня 2 ноября: замедление экономики, обвал цен на нефть и шаг к снятию моратория на продажу земли

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 2 ноября.

Главное

Экономика Украины незначительно замедлилась, говорится в октябрьском инфляционном отчете Нацбанка. По данным регулятора, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в июле-сентябре снизился до 3,1% в сравнении с 3,2% кварталом ранее. Замедление произошло на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики и деловых ожиданий предприятий.

Конституционный Суд отказался рассматривать мораторий на продажу земли сельхозназначения. Как сообщается на сайте суда, Большая палата КС на заседании рассмотрела вопрос открытия конституционного производства по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции положений пунктов 14, 15 переходных положений Земельного кодекса Украины. "Вынесено определение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", – говорится в сообщении.

Нафтогаз готовит размещение 5-летних долларовых евробондов. Как сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, госхолдинг с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне. Организаторами сделки назначены Citi Bank и Deutsche Bank. Ранее Кабмин одобрил выпуск ценных бумаг на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

МЭРТ создал Офис по развитию малого и среднего бизнеса. Как сообщила пресс-служба министерства, по итогам работы в 2018-2019 годах Офис должен запустить сеть центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях, создать программу учебной и финансовой поддержки стартапов, а также внедрить механизм частичного гарантирования кредитов. "В рамках этого механизма предприниматели, у которых недостаточно обеспечения залога, но которые могут подтвердить наличие достаточного уровня оборотных средств для погашения кредита, смогут рассчитывать на частичное гарантирование их займов от Немецко-украинского фонда, который выступает партнером проекта по внедрения такого механизма", – пояснили в МЭРТ.

Компании и рынки

Кабмин решил ускорить снятие моратория на продажу сельхозземли. Правительство поручило Минагрополитики до конца года представить законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, говорится в письме за подписью заместителя госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира, который был направлен в Госгеокадастр и МинАПК. Минагрополитики и Госгеокадастр вместе с другими заинтересованными министерствами обязаны были разработать и подать законопроект в июле 2018 года, однако данный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не поступал.

Лоукостер Ryanair запустил новый авиарейс в Украину. 2 ноября ирландский авиаперевозчик начал выполнять рейс по маршруту Львов - Лондон, сообщил представитель международного аэропорта Львов имени Данила Галицкого. Самолет, выполнявший первый рейс, вылетел из Львова в 11:55. Рейсы будут выполнятся трижды в неделю: по понедельникам, пятницами и воскресеньям. Самолет вылетает из лондонского аэропорта Станстед в 6:45 и прибывает во Львов в 11:25. Из Львова самолет вылетает в 12:00 и прибывает в Лондон в 12:45.

Компании Фукса и Кацуб вне конкурса получили газовые месторождения в Полтавской области, сообщает Радио Свобода. Речь идет о компаниях Элион инвест, Сенс-Д и Твинс групп, а также компании Ист Юроп Петролеум, которая ранее называлась Голден Деррик и которую связывали с экс-министром энергетики правительства Януковича-Азарова Эдуардом Ставицким. "Заявления Элион инвест и Твинс групп имеют одинаковый исходный номер – 007. Эти две компании, вместе с еще двумя компаниями, Смысл-Д и Прайс компани, в один день направили документы в Минэкологии. И все в один день получили согласование от Полтавского облсовета", – говорится в материале.

Сеть АЗС WOG прокомментировала свои обязательства. В группе компаний заявили, что выполняют все свои кредитные обязательства своевременно и в соответствии с договорами. "Погашение кредитов и процентных ставок по кредитам исполняются четко по графику погашения, и будут выплачены в полном объеме – согласно пунктам договоров с финансовыми учреждениями", – отметили в группе. Также уточняется, что в настоящее время финобязательства WOG реструктуризированы на десять лет в банке ПУМБ и на 15 лет – в Укрэксимбанке. Ранее стало известно о том, что структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG.

Госавиаслужба одобрила все заявки лоукостера на новые маршруты, говорится в информационном бюллетене Комиссии. Украинскому лоукостеру разрешили регулярно летать по три раза в неделю из Киева в Харьков, Попрад и Абу-Даби, а также два раза в неделю из Киева в Софию. Также Комиссия удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.

Петр Порошенко поручил разработать план мер по борьбе с нелегальными АЗС, Соответствующие поручения глава государства озвучил во время неофициальной части встречи с представителями бизнес-ассоциаций и.о. главы ГФС Александру Власову и главе комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной. Порошенко выразил острую обеспокоенность этим вопросом, поскольку владельцы нелегальных АЗС в последнее время часто включаются в политическую деятельность, и обязал предоставить ему план действий в течение недели.

Apple получила рекордную прибыль по итогам четвертого квартала 2018 финансового года, сообщили в компании. Чистая прибыль американской компании выросла на 31,8% – до $14,1 млрд против с $10,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Это $2,91 в расчете на акцию в сравнении с прошлогодними $2,07 на акцию, что стало новым рекордом Apple. Выручка компании выросла на 20% – до рекордных для сентябрьского квартала $62,9 млрд с $52,6 млрд. Продажи iPhone в минувшем квартале подскочили на 29%, максимальными темпами за год, благодаря выходу на рынок новых моделей – iPhone XS и iPhone XS Max.

Латвийская airBaltic начнет летать во Львов из Риги с 1 апреля 2019 года. Согласно информации из системы бронирования авиаперевозчика, регулярные авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути составит около двух часов. Цена билетов стартует от €130. Сейчас компания летает на постоянной основе в Ригу из Киева.

Мировые цены на нефть обвалились. Как пишет агентство Интерфакс, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:59 по Киеву подешевели на 1 цент – до $72,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени снизились на $0,04 – до $63,65 за баррель. Падение по итогам недели может оказаться самым значительным с февраля этого года.

Цифра дня

$19,2 млрд

Такой уровень международных золотовалютных резервов ожидает Нацбанк на конец 2018 года. Предыдущий прогноз был более оптимистичным – $20,7 млрд.

Цитата дня

Бизнесмен Игорь Коломойский предполагает, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной:

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой [в Администрации президента, - ред.]. Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля".