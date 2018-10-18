Картина делового дня 18 октября: легализация банкротства физлиц, Госбюджет-2019 и второй магазин H&M в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 18 октября.

Главное

Рада одобрила в первом чтении проект Госбюджета-2019. 240 народных депутатов одобрили постановление О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год. Помимо того парламент также одобрил в первом чтении еще один законопроект из так называемого "бюджетного пакета": О внесении изменений в Бюджетный кодекс (№9084). Теперь Кабмин должен не позднее 3 ноября подать Раде обновленный проект с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений депутатов. Рассмотрение проекта Госбюджета-2019 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.

В Украине узаконили банкротство физлиц. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Кодекс по процедурам банкротства, который предусматривает такую процедуру. За соответствующий закон №8060 проголосовали 237 народных депутатов. Документ структурирован в четыре книги. Первая регулирует общие положения и сроки, вторая – деятельность самоуправляемой организации арбитражных управляющих, третья – вопросы банкротства юридических лиц, а четвертая – банкротство физических лиц. Эта новелла дает возможность физлицам – добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.

Цены на электроэнергию для населения пересчитают. Так, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла постановление, которым урегулировала механизм формирования цен на электрическую энергию для бытовых и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Такая цена включает в себя покупку электроэнергии на рынке, тариф на услуги поставщика, цены на услуги передачи и распределения напряжения.

В Украине сделали шаг к новому бюджетному планированию. Верховная Рада одобрила в первом чтении правки в законы и Бюджетный кодекс для внедрения среднесрочного, то есть трехлетнего бюджетного планирования (№8043 и №8044). Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, этот переход к даст возможность строить отношения с партнерами и возродить их доверие, очертит планы управления госдолгом, снижения фискальных рисков, управления образованием и медициной. "Мы не сможем просто так менять цифры, которые вы утвердили на три года. Весь цивилизованный мир использует такой подход", – добавила глава Минфина.

Минфину срочно потребовалась валюта. Так, министерство объявило внеплановый аукцион по размещению 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма, свидетельствует информация на его сайте. Напомним, что на предыдущих плановых аукционах, которые прошли 16 октября, объем продаж долларовых госбумаг составил $41,3 млн, что существенно меньше, чем $127,2 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября. 17 октября Минфину необходимо было выплатить $501 млн по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек $411,4 млн. Помимо того, до конца октября министерству предстоит погасить госбумаги в евро на сумму около €200 млн.

Компании и рынки

Киевский мегамолл Blockbuster откроется 1 декабря, сообщили в консалтинговой компании NAI Ukraine. Он станет самым большим развлекательным центром в Украине с общей площадью 450 тыс. кв.м. Сейчас ведется строительство дороги, моста и развязки. Также появится мост над дорогой для пассажиров общественного транспорта. Blockbuster mall принадлежит компании Мандарин Плаза девелопера Вагифа Алиева. Эта компания также владеет столичными ТРЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall и строящимися ТРЦ Ocean Mall, Ippodrom Mall и Lesnaya Mall. Кроме того, девелоперу принадлежат БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.

Приватбанк заработал с начала года 5,4 млрд грн чистой прибыли, сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл в интервью Экономической правде. За девять месяцев 2018 года чистый процентный доход банка составил 10,6 млрд грн, а чистый комиссионный доход – 11,7 мрлд грн. В сентябре Приватбанк сформировал 100% резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, которая возникла еще до национализации. Крумханзл уточнил, что банк будет всеми силами возвращать свои кредитные средства, но пока вынужден покрыть убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн с прибыли от текущей деятельности.

В Киеве открыли второй магазин H&M, сообщили в пресс-службе шведской компании. Магазин площадью 2,5 тыс. кв. м разместили на втором этаже ТРЦ SkyMall. В новом магазине представлены коллекции женской, мужской, подростковой и детской одежды. Свой первый магазин в ТРЦ Lavina Mall H&M открыл 18 августа, а третий планирует разместить в киевском ТРЦ Ocean Mall летом 2019 года.

В Раде предложили вернуть пошлину на экспорт масличных. С такой инициативой выступили несколько народных депутатов, которые зарегистрировали законопроект №9202. Они предлагают установить экспортную пошлину на уровне 16% для семян льна и рыжея, а также полосатых семян подсолнуха и ядра подсолнуха, если данные товары экспортируются в первичной упаковке до 25 кг. По мнению инициаторов, возврат пошлины будет стимулировать переработку семян в корм для птиц или кондитерские изделия и снэки в Украине, и дальнейший экспорт готовой продукции.

Бизнес потребовал отменить устаревшую норму расхода топлива для автомобилей, сообщила сопредседатель комитета Союза украинских предпринимателей по развитию предпринимательства Татьяна Паламарчук в комментарии Интерфаксу-Украина. Бизнес часто жалуется на проблемы практического применения приказа №43 Министерства транспорта от 1998 года, который регулирует данные нормы. Так, контролирующие органы требуют соблюдать требования приказа, который, во-первых, требует дополнительных документов, во-вторых, содержит предельную меру потребления топлива, которую предприятие не может превысить.

ДТЭК договорился с General Electric о поставке оборудования для "зеленых" электростанций, сообщила пресс-служба энергохолдинга бизнесмена Рината Ахметова. Это уже второй контракт с американской компанией на поставку оборудования для Приморской ВЭС суммарной мощностью 200 МВт. Первый договор стороны подписали в декабре 2017 года. Сооружение ветряной электростанции завершится в конце 2018-го. Вторая очередь мощностью 100 МВт также будет сооружена в Запорожской области. Начало строительства – четвертый квартал 2018 года.

Борис и Светлана Колесниковы задумались о покупке производителя зерновых. Как свидетельствуют данные Антимонопольного комитета Украины, Компания АПК-Инвест, собственниками 96% акций которого являются супруги, планирует приобрести долю в уставном капитале компании КЗТС Машининг. АПК-Инвест выпускает продукцию под торговой маркой М'ясна весна, является компанией с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины – от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции.

Нацбанк обнаружил 55 нелегальных валютных обменников с начала года, сообщила пресс-служба регулятора. Нелегальные пункты обмена были выявлены в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Днепропетровской областях. В 2017 году Нацбанк выявил 115 нелегальных пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений.

Швейцарская Glencore продает хлебокомбинаты в Одесской области, свидетельствует информация Антимонопольного комитета. Березинским и Кулевчанским хлебокомбинатом заинтересовалась Аграрная торговая компания из Днепра. Собственником 94,3% Березинского КХП и 89,3% Кулевчанского КХП является "дочка" швейцарского сырьевого трейдера Glencore International, компания Renaisco B.V.

Цифра дня

1 трлн грн

На такую сумму Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку очистила рынок от "мусорных ценных бумаг" за последние три года.

Цитата дня

Глава Приватбанка Петро Крумханзл о продаже финучреждения в интервью Экономической правде:

"Несколько месяцев назад я встречался с одним из западноевропейских банкиров. Он говорил, что инвесторы тщательно следят за развитием событий на украинском банковском рынке и заинтересованы в участии в приватизации одного из украинских государственных банков. Он не указал которого, поэтому не будем спешить".