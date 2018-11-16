Картина делового дня 16 ноября: транш от МВФ, угрозы России "закрыть" Азовское море и безналичные платежи во всех магазинах

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 16 ноября.

Главное

Владимир Гройсман рассчитывает на получение нового транша от МВФ в декабре 2018 года. Как заявил премьер, Украина получит его после того, как будет утвержден госбюджет на 2019 год. Напомним, что Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Россия возвратила Украине судебные расходы по "долгу Януковича", сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве. В сентябре Апелляционный суд Англии обязал Россию заплатить Украине $1,5 млн судебных расходов в рамках спора о выплате по еврооблигациям Украины на $3 млрд. Также суд отправил дело на новое рассмотрение, приняв довод Киева о "выпуске облигаций под давлением".

МВФ назвал ключевой показатель для экономической стабильности Украины. Как заявил постпред Фонда Йоста Люнгман, соблюдение фискальной дисциплины и привлечение инвестиций являются ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины. Он также отметил в этом контексте важную роль правительственной политики. "Как достичь снижения государственного долга? Во-первых, уровень дефицита бюджета по отношению к ВВП необходимо удерживать в пределах 2,3%", – объяснил постпред МВФ.

В России пригрозили "в минуты" закрыть Азовское море украинским судам. Как сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, он считает беспределом задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма. "Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", – заявил он. По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Клинцевич подчеркнул, что Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Новости компаний и рынков

Торговлю обяжут перейти на электронные платежи. МЭРТ разработало проект постановления Кабмина, которым предусмотрена возможность для субъектов хозяйствования использовать альтернативу POS-терминалам, а именно новые сервисы оплаты – онлайн, через мобильные приложения, в том числе QR код, системы интернет-банкинга и переводы на расчетный счет. Также предлагается новый график перевода предприятий на безналичные платежи.

Бизнес негативно отреагировал на изменения в уплате ЕСВ. Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) раскритиковала утвержденный накануне Кабинетом министров законопроект об отмене верхней границы начисления единого социального взноса, подчеркнув, что вместо эффекта детенизации он предлагает внедрить дополнительную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков. Ассоциация обратилась к Верховной Раде и президенту с просьбой не поддерживать инициативу по увеличению нагрузки на оплату труда.

Мининфраструктуры рассчитывает на запуск в 2019 году дешевых авиарейсов по Украине, сообщил министр Владимир Омелян. Стоимость билетов на внутренние рейсы низкобюджетных авиакомпаний составит от 500 грн. "Думаю, в следующем году будет возможна опция Харьков-Одесса, Киев-Одесса, возможно, Харьков-Львов", – сказал Омелян.

Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт Киев в Жулянах за сговор, сообщила пресс-служба регулятора. Так, столичный аэропорт им. Игоря Сикорского оштрафован на 681 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия. Также регулятор оштрафовал управляющую компанию аэропорта Мастер-Авиа на 1,8 млн грн.

Нафтогаз продаст газ для промышленных потребителей на 85 млрд грн. Соответствующий рамочный договор на поставку газа НАК намерен подписать со своей "дочкой" – созданной летом Газопоставляющей компанией Нафтогаз трейдинг. Нафтогаз с октября 2018 года ввел новую модель реализации газа. В связи с этим его продажа промышленным предприятиям производится через трейдинговую "дочку", сам Нафтогаз продает ресурс только по долгосрочным контрактам.

Укрзализныця разрешила добавлять билеты в Apple Wallet, сообщил глава компании Евгений Кравцов. УЗ обновила функционал приложения для продажи билетов, который коснется владельцев мобильных устройств на базе платформы іOS. Также теперь можно автоматически вносить информацию о поездке в Google-календарь.

Украинская "дочка" ВТБ ввела дополнительную 15% комиссию на снятие наличных и переводы, сообщили в пресс-службе российского госбанка. Такая комиссия предусмотрена на снятие наличных средств на любую сумму в гривне, долларах или евро или их перевод на счет в другом банке. Кроме того, при снятии или переводе сумм от $350 или €350, или 10 тыс. грн дополнительная комиссия суммируется с введенной ранее в размере 10%. Ранее банк сообщал, что вынужден был с 5 ноября ввести комиссии и лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности после решения суда о блокировании активов.

Украинцы вывели за границу $30,8 млн с помощью электронных лицензий, сообщила пресс-служба Нацбанка. Так, за 10 месяцев регулятор выдал более 1,4 тыс. электронных валютных лицензий физлицам. В том числе в сентябре Нацбанк выдал 181 лицензию, а за границу выведено $3,4 млн. В октябре физлица получили 209 валютных лицензий, по которым вывели $4,5 млн. НБУ начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам с июля 2017 года. По ним можно в течение одного календарного года перечислить через банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс.

Молочный производитель Milkiland стал убыточным, свидетельствуют данные аудированного отчета группы на сайте Варшавской фондовой биржи. Так, молочная группа в январе-сентябре 2018 года получила €13,4 млн чистого убытка против €4,6 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за отчетный период сократилась на 6,6% – до €98,8 млн, валовая прибыль – на 24,4%, до €15,9 млн, EBITDA – в 1,8 раза, до €4,4 млн. Рынок России сгенерировал наибольшую часть выручки компании – €59,5 млн, Украины – €28,9 млн, Польши – €10,5 млн. В 2017 году группа получила €7,4 млн чистого убытка, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году. Выручка за прошлый год сократилась на 4,3% – до €140 млн.

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР, считает министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. По его мнению, есть реальный риск того, что многие страны, в том числе европейские, могут оказаться в проигрыше из-за того, что будут втянуты в разногласия между Пекином и Вашингтоном в сфере торговли. "Эта открытая война в сфере торговли станет самоубийством для всей мировой экономики. Торговая война – не очень умный шаг", - отметил министр. По его мнению, Китай обязан сделать ряд уступок, в том числе и в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения международных норм, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.

Цифра дня

3,6 трлн грн

Составили доходы крупнейших компаний Украины за 9 месяцев 2018 года, увеличившись на 334 млрд грн.

Цитата дня

И.о. министра финансов Оксана Маркарова о намерении Украины в 2019 году ускорить процесс выхода на внешний долговой рынок:

"Начиная с января, каждый месяц будет сложным. Есть ли у нас план? План есть. Будем надеяться, что рынки будут более благоприятными, но нужно понимать, что очень многое зависит от нас. Нам нужно делать свою "домашнюю работу". Нужно быть готовым к тому, что как только на рынках будут "окна", мы должны выглядеть лучше, чем другие [страны - НВ], которые будут выходить на эти рынки".