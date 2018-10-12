Картина делового дня 12 октября: Украина в конце рейтинга МВФ, поставки газа Киеву и засекреченный Роттердам+

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 12 октября.

Главное

Украина является самой бедной страной Европы, говорится в данных нового отчета Международного валютного фонда. Молдова обошла Украину по показателю ВВП на душу населения, заняв 133 место в мире с $2 694 ВВП на душу населения, а Украина – 134 место в мире с $2 656 ВВП на душу населения. Официальная зарплата также существенно отличается – средняя официальная зарплата во втором квартале 2018-го в Молдове составила $375,8, а в Украине – $325,5.

НАБУ засекретило информацию экономического отчета Роттердам+, говорится в ответе НАБУ на запрос информагентства Українські новини. Нацагентство отмечает, что отчет по делу о фактах возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электроэнергии по указанной формуле засекречен, так как он является материалами уголовного производства. Поскольку документ содержит сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению, правовые основания для предоставления его копии отсутствуют.

Нафтогаз начал поставки Киевтеплоэнерго, сообщили в НАК. Компания подписала с коммунальным предприятием Киева договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном Хозсудом Киева. Киевтеплоэнерго становится правопреемником по договорам Киевэнерго с Нафтогазом и по долговым обязательствам в размере 2,4 млрд грн. Компании договорились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах.

Компании и рынки

Приватбанк временно приостановит обслуживание карт, сообщили в пресс-службе финучреждения. Банк переходит на новую версию систем управления базами данных процессинга, из-за чего сделает технологическую паузу в ночь на 14 октября. Банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка также приостановят обслуживание карт.

Укрпочта решила упростить отправку международных посылок, сообщили в компании. Почтовый оператор получил лицензию на таможенно-брокерскую деятельность. Таким образом, Укрпочта может оказывать услуги таможенного оформления для экспортеров и импортеров. Это упрощает для малого и среднего бизнеса отправление товаров, которые подлежат таможенному декларированию.

Нафтогаз намерен инвестировать в альтернативную энергетику, сообщил глава компании Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне. По его словам, Нафтогаз считает это направление перспективным и активно обсуждает привлечение средств в такие проекты с возможными международными партнерами.

Итальянская Ompeco задумалась о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волыни, сообщила председатель Княгининской объединенной территориальной общины Елена Твердохлеб. Уже более полугода продолжаются консультации с итальянской компанией, которая является возможным строителем. Сейчас руководство общины ищет технологию и инвестора для строительства завода. Ompeco занимается строительством мусороперерабатывающих заводов в Европе и Канаде.

ArcelorMittal может продать четыре активы в Европе, сообщили в пресс-службе компании. Британская Liberty House намерена приобрести ArcelorMittal Ostrava в Чехии, ArcelorMittal Galati в Румынии, ArcelorMittal Skopje в Македонии и ArcelorMittal Piombino в Италии. Кроме того, металлургический гигант продолжает переговоры по продаже ArcelorMittal Dudelange в Люксембурге и нескольких финишных центров в Бельгии.

Novus открыл супермаркет с терминалами самообслуживания в Ирпене, сообщили в компании. Магазин расположен по улице Центральная, 2. Его общая площадь составит 3,9 тыс. кв. м, торговая – 2,2 тыс. кв. м. В магазине будут размещены пекарня, мясной цех, кондитерская и кофе-точка. В Novus будут 8 обычных касс, 2 экспресс-кассы, а также 8 терминалов самообслуживания.

Risoil возобновила работу терминала в Черноморском порту, сообщили в швейцарской компании. В Risoil отметили, что таможня приступила к выдаче всех документов. Несмотря на то, что сотрудники Генпрокуратуры "стоят у ворот на транспорте, пароходы грузятся". Ранее в компании заявляли о блокировке сотрудниками Нацполиции и Генпрокуратуры работы терминала.

Цифра дня

1 млн

Такого количества достигли продажи электромобилей в США.

Цитата дня

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен назвала популизмом предложение заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал:

"Риск популизма повышается перед выборами … Введение налога сократит доходную часть бюджета на 1,5% ВВП. Фискальная ситуация, которая и так сложная, станет еще сложнее. В Украине мы не видим возможностей для реализации этой замены. Какие расходы урезать? На пенсии? На здравоохранение? Введение НнВК выгодно лишь очень ограниченному кругу влиятельных лиц".