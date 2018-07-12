Картина делового дня 12 июля: повышение учетной ставки, приближение к траншу МВФ и частные локомотивы для Укрзализныци

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четвер, 12 июля.

Главное

Нацбанк повысил учетную ставку до 17,5%. Соответствующее решение регулятор утвердил с целью снижения потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе. Последние четыре месяца, со 2 марта, учетная ставка составляла 17%.

Верховная Рада приняла поправки об Антикоррупционном суде, приблизив Украину к получению транша МВФ. За соответствующий законопроект №7441 проголосовали 254 народных депутата. Благодаря ему все уголовные производства, подследственные Высшему Антикоррупционному суду, судебные рассмотрения которых еще не были завершены до создания антикоррупционного суда, будут переданы ему со дня его работы. Принятие закона было обязательным условием выделения МВФ очередного транша Украине, а также открывает возможность для получения другой макрофинансовой помощи.

Украина сделала шаг к запуску приватизации. Фонд госимущества презентовал аудиторским фирмам "большой четверки" Ernst&Young, Delloite, PwC, KPMG, а также компаниям Morgan Stanley и Rothschild детали конкурсов по отбору советников по приватизации. Первые шесть приватизационных конкурсов запланированы на 26-31 июля.

Компании и рынки

Ryanair согласовал все рейсы с аэропортом Борисполь, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Утверждены все слоты, на которые рассчитывал ирландский лоукостер. Таким образом уже с осени украинцы смогут летать из Львова и Киева по низким ценам.

Укрзализныця возьмет в аренду частные локомотивы. Региональные филиалы государственного оператора железнодорожных перевозок смогут арендовать локомотивы частных владельцев, сообщили в УЗ в комментарии профильному порталу ЦТС.

Укргаздобыча добилась прекращения совместной деятельности с Карпатыгазом. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, одобрив тем самым иску государственной компании к Карпатыгазу и ее акционера, шведской Misen Enterprises AB, о расторжении договора о совместной деятельности (СД). Договор расторгнут из-за изменения обстоятельств и невозможности продолжать совместную деятельность.

ДТЭК тестирует дроны и вертолеты для обследования электросетей. В частности ДТЭК Киевские электросети (преемник электрической части бизнеса Киевэнерго) провела первое обследование линии электропередач с использованием беспилотника, оборудованного видеокамерами высокого разрешения и тепловизором. Днем ранее стартовал также пилотный проект на базе ДТЭК Днепровские электросети – там компания использует вертолет, оборудованный видеокамерами высокого разрешения и тепловизором для исследования семи ЛЭП суммарной протяженностью более 200 км.

В Украине создадут рынок "зеленых" облигаций, сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности. В ведомстве рассчитывают, что это позволит мобилизовать необходимые инвестиции на реализацию проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также удешевить эти финансовые ресурсы.

Экспорт сахара сократился на треть по итогам десяти месяцев текущего маркетингового года, сообщила ассоциация Укрцукор. За этот период украинские производители экспортировали всего 501 тыс. тонн сахара, что на 32% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в июне 2018 года Украина экспортировала 67,6 тыс. тонн сахара, увеличив за месяц продажи на 25%.

Украинцы стали вдвое больше путешествовать в Европу на поезде. По итогам первого полугодия 2018 года Укрзализныця перевезла 187 тыс. пассажиров из Украины в страны Европейского Союза. Это более чем в два раза больше, чем 81 тыс. пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Налоговые проверки крупного бизнеса сократились на 33% в первом полугодии, сообщила Офис крупных налогоплательщиков. С начала года фискальная служба провела только 380 проверок. При этом сумма доначисленных денежных обязательств увеличилась на 48% - до 12,7 млрд грн. Почти половину проверок (44,2%) подразделения Офиса провели в связи с отработкой писем банков о нарушениях сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Украина нарастила производство яиц. За шесть месяцев было произведено 8,2 млрд шт яиц, что на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Производство мяса (в живом весе) в январе-июне сократилось на 0,6% - до 1,6 млн тонн. Производство молока в Украине упало на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – почти до 5 млн тонн.

Цифра дня

9,3 млрд грн

Составила сумма штрафов за нарушение таможенных правил в первом полугодии 2018 года, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Цитата дня

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов о том, при каких условиях приватизацию можно будет считать успешной:

"Я считаю, что будет настоящим успехом, если мы сможем до конца года провести один конкурс на объекты большой приватизации, имею в виду, довести его до конца. Будет успехом, если до конца года выбрать эффективных советников на 10 объектов большой приватизации, и если мы сможем продать где-то 100-150 объектов малой приватизации. Тогда можно считать это хорошим результатом".