Картина делового дня 10 июля: первый магазин H&M, шаг к новой маркировке и еще один аэропорт под Киевом

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 10 июля.

Главное

Рада проголосовала в первом чтении за новые правила маркировки пищевых продуктов. За соответствующий законопроект отдали свои голоса 226 народных депутатов. Документом предполагается, что будет запрещено указывать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение. Среди прочего, законопроектом также предусмотрено информирование потребителей о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Счетная палата проверит выплату премий топ-менеджерам Нафтогаза, сообщил глава ведомства Валерий Пацкан. Так, орган проведет аудит выплаты $46,3 млн премий сотрудникам государственного Нафтогаза Украины за победу над Газпромом в судебной тяжбе в рамках Стокгольмского арбитража. "Поделился планами об аудитах относительно дорог и заоблачных премий Нафтогаза", – отметил Пацкан.

Фермеров включили в четвертую группу единого налога. За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов. Данный законопроект также устанавливает мораторий на проведение контролирующими органами проверок семейных фермерских хозяйств до 2028 года. Также документ устанавливает льготный порядок уплаты единого социального взноса такими фермерскими хозяйствами – за счет средств государственного бюджета в течение 10 лет.

H&M откроет свой первый магазин в Украине 18 августа, сообщила пресс-служба компании. Шведский ритейлер расположится в киевском ТРЦ Lavina Mall. Его площадь составит 2,9 тыс. квадратных метров. Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров.

Компании и рынки

Белоцерковский аэродром планирует создать международный аэропорт, сообщил директор грузового авиационного комплекса Сергей Кандауров. На прошедшем в Мининфраструктуры совещании уже презентовали предварительное технико-экономическое обоснование создания мультимодального транспортного узла в Белой Церкви. Примерная стоимость создания аэропорта составит €52 млн. Также аэродром обратился к Кабмину с просьбой открыть пункт пропуска через границу.

Импортный газ для Украины подорожал, свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли. Согласно им, средняя цена импортного газа для украинских предприятий в июне составила $266,35 (6 960 грн) за 1 тысячу куб. м. В сравнении с маем этого года цена выросла на 2,4%. Примечательно, что ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

У госбанков заканчиваются деньги на "теплые" кредиты, сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению. По его данным, банки в июле-августе исчерпают возможности по программе "теплых кредитов". Это связано с высокой востребованностью программы среди населения и объединений совладельцев многоквартирных домов. С момента возобновления действия программы в апреле было возмещено около 105 млн грн. В частности, 85 млн грн выплачены домохозяйствам, утеплившим дома. Сумма компенсации ОСМД составила более 19 млн грн, еще 870 тыс. грн перечислены лицам, установившим негазовые котлы.

Украина задумалась о производстве ядерного топлива вместе с Россией. Так, Минэнерго Украины заинтересовано "в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сфере атомной энергетики", говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого замдиректора корпорации Росатом Кирилла Комарова. Официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Международный сервис TransferGo отменил комиссию за денежные переводы в Украину, сообщила пресс-служба компании. Данная инициатива позволяет отправлять деньги из Европы абсолютно бесплатно. Средства зачисляются на карточный счет получателя в Украине в течение 2-3 дней. Согласно данным сервиса, в первом квартале 2018 года украинские граждане в странах Европы осуществили более 45 тыс. транзакций в Украину на сумму свыше €8 млн. TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодняшний день компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе и Варшаве.

Укрнафта собралась инвестировать около 380 млн грн в обновление 50 заправок, сообщил глава компании Марк Роллинс. К настоящему времени компания уже закончила ребрендинг пяти АЗС. "Если все будет хорошо, то мы выйдем на реконструкцию 80-100 станций в год и около 70% сети [в целом сеть Укрнафты насчитывает 537 АЗС – НВ], а пройдет ребрендинг за 2-2,5 года", – сказал Роллинс.

Аэропорт Львов обслужил рекордное количество пассажиров за день, заявила гендиректор аэропорта Львов Татьяна Романовская в интервью Tvoemisto.tv. Так, в минувший понедельник, 2 июля, аэропорт принял и отправил почти 8 тыс. пассажиров. Этот показатель стал рекордным по пассажиропотоку за все время существования аэропорта.

Приватбанк восстановил работу после сбоя, сообщила пресс-служба финучреждения. Специалисты банка в течение часа в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов. Накануне вечером Приватбанк сообщил о глобальном сбое в системе из-за аварии. В частности не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществлялись платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.

Укрзализныця решила закупить новые поезда, свидетельствует тендер в системе ProZorro. Компания планирует приобрести 6 дизель-поездов. Стоимость закупки составит почти 1,1 млрд грн. В тендере участвуют Крюковский вагоностроительный завод и Харьковский вагоностроительный завод. Дизельные поезда должны быть произведены в трехвагонном исполнении и поставлены Укрзализныце до конца 2019 года.

Цифра дня

71,7 млрд грн

Заплатил налогов и дивидендов в госбюджет Нафтогаз и входящие в него компании за 6 месяцев этого года.

Цитата дня

Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, исполнительный директор Совета по финансовому надзору и управлению Пуэрто-Рико в интервью liga.net:

"Когда мы обсуждаем в Пуэрто-Рико вопрос публичности государственных финансов – я говорю о e-data, которые мы используем здесь, в Госказначействе Украины; когда речь заходит об уменьшении расходов на госзакупки – указываю на Prozorro, децентрализации – вспоминаю о нашем опыте 2014 года, когда местные общины получили свой бюджет и ответственность за принятие решений".