Карпатыгаз избежала многомиллионных выплат вернув долг Сбербанку

Компания Карпатыгаз, как оператор по договору о совместной деятельности (СД) с Укргаздобычей и Misen Enterprises AB (Швеция, акционер Карпатыгаза), в полном объеме погасила задолженность перед российским Сбербанком.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Карпатыгаз в полном объеме погасило перед Сбербанком задолженность, которая возникла у компании как оператора по договору СД №3 от 10 июня 2002 года. Вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, банк отказался от судебных процедур по взысканию задолженности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма обязательств Карпатыгаза перед Сбербанком в разные периоды составляла около $50 млн. Привлеченные кредитные средства были направлены, в частности, на покупку компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций.

Сотрудничество Сбербанка и компании Карпатыгаз началось в августе 2012 года после заключения договора об открытии кредитной линии и договора на установление лимита для проведения операций по открытию и уплате документарных аккредитивов.

Напомним, что Укргаздобыча 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с Карпатыгаз и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.

При этом, сообщалось, что Укргаздобыча еще осенью 2015 года заявляло, что Карпатыгаз и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным Укргазвыдобування, Misen за период действия СД внесла в него только $3,6 млн инвестиций, при этом капитализация Карпатыгаза за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин Укргазвыдобування).

Кроме того, в конце октября 2016 года суд арестовал технологическое оборудованиеобъектов нефтегазодобывающей промышленности компании Карпатыгаз общей стоимостью около 4 млрд грн

В ноябре 2016 года Печерский районный суд Киева арестовал семь дожимных компрессорных станций (ДКС), управляемых компанией Карпатыгаз в рамках договора о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча.

Позже Хозяйственный суд города Киев обязал Укргаздобычу выплатить Сбербанку долг Карпатыгаза удовлетворив иск российского банка и решил взыскать в его пользу с компании Укргаздобыча $6,7 млн и 22,5 млн грн.

Карпатыгаз - оператор Совместной деятельности между Укргаздобычей, Карпатыгаз и компанией Мисен Ентерпрайзес АБ (Misen enterprises АВ, Швеция).