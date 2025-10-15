Будь на нужном месте. Как работает внутренний карьерный центр ОККО
Лилия Лотоцкая ежедневно следит за тем, какие топливовозы и газовозы ОККО (а их в парке 250) готовы выйти в рейс, следит совместно с коллегами, чтобы расходы на перевозки были контролируемыми и рациональными, а простои авто отсутствовали. Сейчас она возглавляет сектор управления транспортом ОККО. А еще недавно работала в компании в совсем другой сфере: занималась учетом складских запасов. И чувствовала, что хочет что-то изменить. Лилия Лотоцкая одной из первых воспользовались услугами внутренних карьерных консультантов ОККО. А ОККО является одной из первых компаний реального сектора украинской экономики, кто ввел у себя такую практику.
Внутренний карьерный центр ОККО начал работу год назад — как механизм, с помощью которого каждый работник может получить индивидуальную поддержку в карьерном развитии внутри компании с учетом его склонностей, компетенций и потребностей бизнеса. Эта опция нацелена прежде всего на офисных сотрудников, которых в компании более тысячи. Каждый год HR-департамент компании проводит опрос ОККО-Квест, чтобы замерить, насколько действующие сотрудники довольны своей работой, а также определить тонкие места, которые стоит укрепить и поправить. По итогам ОККО-Квеста
в 2023 году выяснилось, что именно офисные работники желают лучше понимать свои возможности развития в команде.
Внутренний запрос наложился на внешний контекст. По оценкам НБУ, рынок труда в Украине за время войны сузился на 25%, Более негативно настроенные эксперты называют и более высокий процент. Кроме того, изменился и сам подход людей к построению карьеры. Согласно последним трендам (и глобальным, и украинским) современный человек может за свою жизнь поменять 5−7 мест работы, или даже несколько профессий. При таких обстоятельствах ценность человеческого капитала приобретает дополнительный вес. В конце концов, каждый специалист, которого не удалось сохранить, — это и прямые финансовые минусы: потеря бизнесом его экспертизы, расходы на закрытие вакансии, на обучение и адаптацию нового сотрудника.
В команде ОККО текучесть кадров среди офисных работников не превышает 10% в год. Это существенно ниже, чем в среднем по рынку. Но и совершенствоваться есть куда. Внутренний анализ показал, что примерно 60% причин для увольнения — это те, на которые компания может влиять, а затем может и изменить. Среди самых распространенных — профессиональная усталость или выгорание, желание другой / более интересной работы. Но есть нюанс. Pre-exit интервью с работниками ОККО, которые приняли решение об увольнении, показали: многие просто не рассматривали вариант, что другую / интересную работу можно получить и в пределах корпоративного контура.
За год уже почти полсотни работников воспользовались помощью внутренних карьерных консультантов. Самый важный результат — подавляющее большинство и в дальнейшем осталось с компанией. Часть из них переведены на другое направление деятельности или на другую / более высокую должность. Для остальных консультанты помогли составить индивидуальные планы развития, программы job crafting (перезагрузка интереса к своей работе)
Елена Кириченко,
«Существование внутреннего карьерного центра мы рассматриваем как один из элементов соцпакета работника. Условно говоря, это как медицинское страхование. Прекрасно, если ты чувствуешь себя хорошо и тебя все устраивает. Но если что-то не ОК, всегда можно обратиться за помощью — и карьерный консультант назначит тебе встречу. Как показывает практика, такие консультации могут быть полезными для специалистов на абсолютно разных этапах карьеры: от сотрудников, которые только пришли в компанию и ищут поддержки на этапе адаптации, до коллег, которые давно в компании и сейчас стремятся к развитию, ищут зоны роста и стремятся участвовать в свежих, интересных проектах», — объясняет руководитель отдела развития бренда работодателя ОККО Елена Кириченко.