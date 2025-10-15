Лилия Лотоцкая ежедневно следит за тем, какие топливовозы и газовозы ОККО (а их в парке 250) готовы выйти в рейс, следит совместно с коллегами, чтобы расходы на перевозки были контролируемыми и рациональными, а простои авто отсутствовали. Сейчас она возглавляет сектор управления транспортом ОККО. А еще недавно работала в компании в совсем другой сфере: занималась учетом складских запасов. И чувствовала, что хочет что-то изменить. Лилия Лотоцкая одной из первых воспользовались услугами внутренних карьерных консультантов ОККО. А ОККО является одной из первых компаний реального сектора украинской экономики, кто ввел у себя такую практику.

Внутренний карьерный центр ОККО начал работу год назад — как механизм, с помощью которого каждый работник может получить индивидуальную поддержку в карьерном развитии внутри компании с учетом его склонностей, компетенций и потребностей бизнеса. Эта опция нацелена прежде всего на офисных сотрудников, которых в компании более тысячи. Каждый год HR-департамент компании проводит опрос ОККО-Квест, чтобы замерить, насколько действующие сотрудники довольны своей работой, а также определить тонкие места, которые стоит укрепить и поправить. По итогам ОККО-Квеста

в 2023 году выяснилось, что именно офисные работники желают лучше понимать свои возможности развития в команде.

Внутренний запрос наложился на внешний контекст. По оценкам НБУ, рынок труда в Украине за время войны сузился на 25%, Более негативно настроенные эксперты называют и более высокий процент. Кроме того, изменился и сам подход людей к построению карьеры. Согласно последним трендам (и глобальным, и украинским) современный человек может за свою жизнь поменять 5−7 мест работы, или даже несколько профессий. При таких обстоятельствах ценность человеческого капитала приобретает дополнительный вес. В конце концов, каждый специалист, которого не удалось сохранить, — это и прямые финансовые минусы: потеря бизнесом его экспертизы, расходы на закрытие вакансии, на обучение и адаптацию нового сотрудника.

Фото: ОККО

В команде ОККО текучесть кадров среди офисных работников не превышает 10% в год. Это существенно ниже, чем в среднем по рынку. Но и совершенствоваться есть куда. Внутренний анализ показал, что примерно 60% причин для увольнения — это те, на которые компания может влиять, а затем может и изменить. Среди самых распространенных — профессиональная усталость или выгорание, желание другой / более интересной работы. Но есть нюанс. Pre-exit интервью с работниками ОККО, которые приняли решение об увольнении, показали: многие просто не рассматривали вариант, что другую / интересную работу можно получить и в пределах корпоративного контура.

За год уже почти полсотни работников воспользовались помощью внутренних карьерных консультантов. Самый важный результат — подавляющее большинство и в дальнейшем осталось с компанией. Часть из них переведены на другое направление деятельности или на другую / более высокую должность. Для остальных консультанты помогли составить индивидуальные планы развития, программы job crafting (перезагрузка интереса к своей работе) и т. д.

Елена Кириченко, руководитель отдела развития бренда работодателя ОККО

«Существование внутреннего карьерного центра мы рассматриваем как один из элементов соцпакета работника. Условно говоря, это как медицинское страхование. Прекрасно, если ты чувствуешь себя хорошо и тебя все устраивает. Но если что-то не ОК, всегда можно обратиться за помощью — и карьерный консультант назначит тебе встречу. Как показывает практика, такие консультации могут быть полезными для специалистов на абсолютно разных этапах карьеры: от сотрудников, которые только пришли в компанию и ищут поддержки на этапе адаптации, до коллег, которые давно в компании и сейчас стремятся к развитию, ищут зоны роста и стремятся участвовать в свежих, интересных проектах», — объясняет руководитель отдела развития бренда работодателя ОККО Елена Кириченко.