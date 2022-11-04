Украинский цифровой бизнес показал свою стойкость во время войны — а также доказал то, что в кризисе можно устоять, умело перестраивая процессы и расставляя приоритеты. Для многих 2022 год стал еще и поводом переосмыслить свой опыт, сделать выводы на будущее и поделиться ими с молодыми талантами. О вызовах и перспективах отрасли и карьеры в ней рассказала Марина Ильина, CEO PIN-UP Global

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Марина Ильина, CEO PIN-UP Global

Марина, успешных женщин в цифровой индустрии пока не так много. С чего началась ваша карьера в этой сфере и что к этому подтолкнуло?

На самом деле, все началось с образования, которое дало понимание основ экономики и работы рынков. По образованию я маркетолог, закончила Восточноукраинский национальный университет в Луганске. Правильный выбор специализации позволил разобраться в теоретических аспектах бизнеса.

Мое первое рабочее направление по специальности было связано с организацией бизнес-ивентов, в том числе гемблинг-индустрии. Это развеяло немало стереотипов о сфере игорного бизнеса. Она заинтересовала меня тем, что движется не по шаблонам, а во многом становится инноватором и задает тренды.

Я поняла, что это именно то, что мне нужно. Поэтому продолжила карьерный рост как менеджер в IT-компаниях, связанных с разработкой гемблингового ПО и маркетингом. С опытом все четче вырисовывалась общая концепция работы бизнеса и возможные точки роста.

Что помогло с карьерным ростом? Возможно, у вас есть несколько практических советов по построению карьеры в ІТ/Digital?

У каждого свой уникальный опыт, но наверняка есть базовые вещи которые необходимо соблюдать.

Важно знать свою зону ответственности, понимать, чем занимается твоя команда, какие технологии использует. Необходимо четко видеть, к какому результату вы стремитесь и как каждое принятое решение влияет на развитие бизнеса в целом. Всегда стараться находить решение задачи не одним, а двумя-тремя способами. Так вы будете готовы к кризисным ситуациям, которые могут возникнуть неожиданно.

Самое важное — никогда не останавливаться. Если есть момент, когда вы осознаете, что на своей позиции вы знаете все: вы уже переросли ее и пора двигаться дальше.

Фото: Марина Ильина, CEO PIN-UP Global

Сексизм в ІТ: правда или миф? Сталкивались ли вы с предубеждениями и барьерами для женщин?

За все время работы я ни разу не сталкивалась с какими-либо предубеждениями или ограничениями из-за того, что я девушка. В IT в первую очередь важен результат умственного труда и достижение целей.

Гемблинг — это высокотехнологичная индустрия

Вы упомянули развенчание стереотипов об игорной индустрии. Какие представления о ней, с вашей точки зрения, устарели, и как сейчас выглядит этот бизнес?

Сейчас игорный бизнес — это прежде всего развлечения с высокотехнологичным бэкграундом и красивой игровой механикой. Операторам важно обеспечивать своим клиентам широкий спектр эмоций, возможность провести время за интересной игрой.

Не менее важна скорость предоставления услуг: удобный способ найти иконку приложения или мгновенно получить выплату выигрыша. Предвкушаю самый частый вопрос: «Знакомый моего знакомого проиграл значительную сумму денег!». Но никто из легальных операторов не ищет себе таких клиентов. И мы полностью поддерживаем политику ответственной игры наших партнеров.

В чем суть ответственной игры?

Например, игрок может попросить блокировку своего аккаунта, ограничить сумму денег, которую тратит на игру, в случае постоянной тяги к азартным играм — обратиться к специалистам за консультацией. Сейчас гэмблинг — это способ приятно провести время и получить удовольствие, разнообразный спектр эмоций вне зависимости от места нахождения.

Мировой курс на переход всех сервисов в онлайн очень располагает к этому. Ответственный оператор не стремится получить игрока «на раз». Нам важны долгосрочные отношения с клиентом, его положительный опыт во взаимодействии с продуктом, возможность доверять бренду как надежному сервису.

Какие вы видите риски в уходе гемблинг-индустрии в онлайн? Ведь физически контролировать игрока становится гораздо сложнее: например, попросту не видно, что человек чрезмерно увлекся.

Все наоборот. Все, что происходит онлайн, — контролируемо. Намного проще понять как часто заходит игрок, с какого устройства, в какое время и с какой целью. Оперируя Big Data, мы создали достаточно возможностей в наших платформах, чтобы оператор мог отслеживать все необходимые ему показатели по выбранным группам игроков. В том числе — контролировать, чтобы игрок чрезмерно не увлекался. Также в странах с различными локальными правилами есть региональные базы игроков, которые ввели для себя самоограничения на азартные игры.

C точки зрения оперирования переход в онлайн дает больший контроль за бизнесом, каждой транзакцией и обслуживанием клиентов — все это практически нереально сделать оффлайн

Конкуренция в отрасли значительная. Какие основные вызовы вы встретили на пути создания и развития успешного глобального бренда?

Поскольку сфера довольно узкая, мы так или иначе знакомы со всеми нашими конкурентами, знаем их сильные и слабые стороны. Выстраивая экосистему PIN-UP Global мы всегда ориентировались на базовые показатели любого успешного бизнеса — это экономика, качественный продукт и удовлетворенность клиентов.

Сейчас PIN-UP Global — это сеть взаимовыгодных партнерств между аффилиейтами и продуктом, между бизнесом и разработкой, маркетингом и клиентами. Мы стремимся везде придерживаться win-win стратегии и высоких показателей качества.

Для вас важна идея бизнеса без границ. Как, с вашей точки зрения, следует менять свой подход компаниям, которые следуют традиционным лекалам — например, созданию «дочек» в новых странах, управляемых из единого центра?

На определенном этапе приходит осознание, что управлять дочками из головного офиса нереально. Можно, конечно, строить холдинги с массой согласований и с бюрократией на каждом шагу, превращаясь в корпорацию. Но эта сфера не терпит долгих раздумий. Результат, полученный в корпорации, не успеет за постоянно меняющимися рынками.

Мы выбрали стратегию экосистемы, которая покрывает потребности по всем локациям. По сути, это экосистема независимых компаний, вовлеченных в жизненный цикл различных развлекательных продуктов. Компании экосистемы внедряют инновационные технологии, нестандартные решения для развития и масштабирования продуктов и услуг.

PIN-UP Global делится на направления в зависимости от профиля. В каждом направлении может быть одна или несколько компаний, которые взаимодействуют между собой. В нашу экосистему входят PIN-UP.business как операционное бизнес направление, PIN-UP.TECH, группа компаний по разработке и поддержке продукта, PIN-UP.SUPPORT, группа контакт центров по всему миру, оказывающая всестороннюю помощь клиентам. Есть и PIN-UP.PARTNERS — инновационное направление по привлечению трафика и работы с паблишерами. Всегда, когда речь заходит о компаниях из экосистемы PIN-UP мы знаем, что за ними стоят высококвалифицированные специалисты для которых нет невозможных задач.

В чем были основные вызовы для создания эффективной экосистемы? И в чем видите ее дальнейшее развитие?

Экосистема — это общие цели и направления работы фактически самостоятельных бизнес-юнитов. Их объединяют ценности: партнерство, инновации, развитие и забота о своих людях. Важно, чтобы качество результатов каждого направления в экосистеме соответствовало потребностям других участников.

Мы создали экосистему, чтобы не терять как в качестве, так и в скорости достижения бизнес-результатов. Любая организационная модель проверяется масштабированием, и на нашем этапе развития это оптимально. Предугадать, как будет развиваться экосистема через пять лет, довольно сложно. Вероятно, это переход от работы «внутри экосистемы» на внешний рынок. Но всему свое время.

Фото: Марина Ильина, CEO PIN-UP Global

Команда сильных

PIN-UP — международная торговая марка с годами истории развития в разных странах. Как она встретила геополитические сдвиги с началом войны в этом году и как это отразилось на бизнесе?

Как и всем украинцам, нам непросто. Но еще с ограничениями пандемии мы приспособились работать удаленно и автоматизировали большую часть процессов. Также мы смогли диверсифицировать ресурсы в разные регионы.

Одной из частей экосистемы была компания в рф с лицензией на букмекерскую деятельность и онлайн продукт pin-up.ru. Несмотря на большие инвестиции и стабильный рост, мы закрыли продукт, а активы передали новому владельцу. Хочу отметить, что варианты о смене бренда и продолжении работы, как это делали некоторые бренды, даже не рассматривали — это была принципиальная позиция всех участников экосистемы.





С начала войны мы открыли офис в Польше и Ереване, запустили лицензионный продукт в Казахстане и открыли офис в Алматы. Мы не останавливаемся ни при каких обстоятельствах. Также мы не можем оставаться в стороне и, как ответственный бизнес, реагируем на сегодняшние реалии. PIN-UP масштабно помогает украинцам гуманитаркой, оплачивает налоги и поддерживает каждого сотрудника экосистемы. Мы понимаем, что наш рост и развитие — это ежедневный вклад каждого, что влияет на итоговый результат.

В цифровой отрасли немаловажна борьба за таланты. Чем PIN-UP привлекает и удерживает специалистов? Как работают программы профессионального развития в компании?

PIN-UP — команда сильных. Мы всегда ищем баланс между интересным опытом, профессиональными навыками и умением красиво выходить из любой ситуации.

Мы очень ценим свой коллектив и тщательно отбираем каждого нового кандидата.

Несмотря на очень высокую конкуренцию, нам есть что предложить нашей команде. Прежде всего, это работа с самым быстроразвивающимся продуктом на рынке. Кроме того, мы оплачиваем различные формы обучения, поощряем участие в отраслевых мероприятиях, помогаем поддерживать work-life balance, проводим корпоративные мероприятия и тренинги, поддерживаем как горизонтальный, так и вертикальный рост сотрудников.

В этом году, с открытием восьмого офиса, решили, что любой сотрудник может работать из любого офиса. С учетом нашей географии, это возможность совершить практически кругосветное путешествие. Несмотря на обилие плюшек и поощрений, мы требовательны к результатам работы каждого. Работа с нами — это интереснейший опыт в прекрасной команде.

Без социальной ответственности сложно представить современный бизнес. В условиях войны в Украине этот вопрос стал критическим для многих брендов: не поддерживать общество выглядит равносильно «зраде». Что PIN-UP делает с этой точки зрения?

Я считаю, что современный бизнес по умолчанию должен быть социально ответственным. Пандемия коронавируса эту потребность вывела на первый план. Опытный руководитель прекрасно понимает, что успех бизнеса формируют люди, поэтому вопрос благополучия сотрудников всегда должен быть приоритетом.

Но сегодня, в условиях войны, социальная ответственность компаний не может быть локальной и замыкаться в формате «сотрудник-работодатель». Сегодня это масштабы страны и даже мира. Руководство PIN-UP Ukraine с первых дней войны помогало сотрудникам с переездом, выплатили всем аванс, зарплату и дополнительную финансовою помощь, а также запустили программу психологической поддержки.

Фото: Марина Ильина, CEO PIN-UP Global

Руководители на связи со своими командами 24/7. Часть сотрудников ушла на фронт, кто-то занялся волонтерством и все рабочие места были сохранены. В первые дни войны украинские компании под торговой маркой PIN-UP организовали гуманитарный штаб, который продолжает обеспечивать необходимым продовольствием людей, пострадавших от боевых действий и нуждающихся в помощи — это те ценности, которые нас объединяют, несмотря на полную независимость украинских компаний.

Кроме этого, одним из важных направлений волонтерства для PIN-UP стало сотрудничество с больницами, помогли Охматдету, клинической больнице «Феофании», Харьковскому перинатальному центру и больницам Николаева.

Но, как я говорила, PIN-UP — это рост и развитие, мы хотим быть полезными и эффективными лучше и больше. Поэтому недавно я основала в Украине благотворительный фонд PIN-UP Foundation. Его задача — профессионально помогать и внедрять программы, масштабирующие вклад в восстановление страны после боевых действий. Я верю, что это инвестиция в нашу победу и будущее Украины.