Канцлер Австрии поддержал строительство Северного потока-2

Вена не откажется от этого проекта, несмотря на возражения США

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом он заявил на встрече с бизнесом в четверг, 29 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Это важный для нас проект, как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической", - сказал Курц.

По его словам, Вена не откажется от этого проекта, несмотря на возражения США.

"Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они, прежде всего, скептичны по поводу того, что мы позитивно выступаем за Северный поток - 2. Однако мы точно не поменяем точку зрения, как и немцы, как и многие другие", - подчеркнул канцлер Австрии.

Напомним, что судно Solitaire начало работы по укладке Северного потока-2 в Финском заливе в начале сентября.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.