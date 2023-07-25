Новая канадская школа в Киеве — открытие! 25 июля, 12:07 Новости компаний Имперская школа Торонто

В сентябре 2023 года в Киеве открывается первая канадская школа — Toronto Imperial School. Учебное заведение аккредитовано Министерством образования провинции Онтарио.

Помещение школы — 4-этажное образовательное пространство в центре столицы, на Печерске.

Новая школа сочетает обучение одновременно по двум программам — канадской и украинской школы. Обучение по международной программе происходит исключительно на английском языке. Такая синергия позволит детям в будущем иметь выбор — продолжать обучение в Украине или за рубежом.

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После выпуска школьники получают сразу два диплома о полном среднем образовании — канадский и украинский.

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В статье ниже рассказываем об особенностях обучения в школе. Вы узнаете об особенностях и преимуществах обучения по канадской программе, а также о перспективах для выпускников.

Канадский аттестат

Одним из главных преимуществ новой канадской школы является обучение по программе Ontario Secondary School Diploma (OSSD). Эта программа признана мировым стандартом и уже много лет успешно используется в Канаде и гарантирует доступ в самые престижные ВУЗы Канады, США, Австралии, Великобритании и Европы.

Украинские ученики будут иметь возможность получить образование, эквивалентное канадскому стандарту, что откроет перед ними множество возможностей для будущей карьеры и обучения за рубежом.

Ученики Toronto Imperial School будут изучать те же предметы, что и канадские ученики, в частности математику, физику, философию, бизнес, медиаграмотность и другие. Это позволит студентам получить широкий спектр знаний и компетенций, которые будут полезны для дальнейшего обучения и профессионального развития.

Фото: Toronto Imperial School

Качественная академическая подготовка

Цель школы — предоставить украинским ученикам высокое качество образования и обеспечить для них перспективы для будущего обучения и профессионального роста. Учебная программа Toronto Imperial School разработана с соблюдением международных стандартов образования, в частности, ученики будут учиться искусству дискуссий, а также написанию письменных работ по стандартам образовательных систем Канады, Великобритании и США.

Студенты с дипломом OSSD имеют доступ к стипендиям от лучших университетов мира. Процесс зачисления тоже происходит быстрее, ведь студенты уже знакомы со стандартами международной системы образования.

Высокий уровень английского языка

Одним из ключевых преимуществ обучения в новой канадской школе Toronto Imperial School является английский язык.

В течение обучения ученики проходят полный курс английского языка и литературы, а также сдают экзамен на языковую компетентность, что обеспечивает их владение английским языком на уровне носителя языка.

После окончания обучения украинский школьник будет иметь тот же уровень языковой и академической подготовки, что и зарубежные, канадские или британские, ученики.

Гарантия поступления в 330 ВУЗов мира

Toronto Imperial School имеет партнерство с 330 университетами и колледжами из Великобритании, Канады, США, стран Европы и Австралии. Такое сотрудничество позволяет зачислять студентов на обучение без дополнительных экзаменов.

Что получают выпускники Toronto Imperial School?

двойной аттестат от украинской и канадской школы, который открывает двери в любой ВУЗ мира;

гарантию зачисления в 330 ВУЗов мира;

высокие академические результаты уже с первого дня обучения за рубежом;

стипендии за высокую успеваемость.

Канадская школа в Киеве открывает новые перспективы для студентов, которые мечтают получить качественное образование, развиваться как личности и построить успешную карьеру в международной среде.

На первые 50 мест в школе действует специальная цена! Оставляйте заявку для консультации и бронирования места в школе по ссылке или звоните по телефону +38 (044) 500−03−20 .