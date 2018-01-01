Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Крылатые качели куда-то там летят
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
Олег Кирилюк
Какие реформы проведены в сфере пользования недрами

Канадская компания намерена предложить Укрзализныце свои локомотивы

Сегодня, 12:28
135
Цей матеріал також доступний українською

Bombardier готов участвовать в конкурсе

Один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники - канадская компания Bombardier готова принять участие в конкурсе на поставку электровозов для Укрзализныци.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Все ждут тендера Укрзализныци, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов, дальше тянуть некуда", - написал он.

Ранее свои локомотивы Укрзализныце также предлагали Alstom и CRRC, Siemens и Skoda.

Напомним, что компания подписала соглашение с американской General Electric на сумму около $1 млрд. Договор предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

Теги:   Локомотивы Электровоз Bombardier Укрзализныця

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Евгения Вознюк - фото
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
35
Иван Компан - фото
Иван Компан
Крылатые качели куда-то там летят
0
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5500
Иван Компан - фото
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
1535
Виктория Берещак - фото
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес
1482
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7025

Последние новости

Научпоп

Сегодня, 13:03

Революция в космосе. Все, что нужно знать о первом корабле с ионным двигателем, который отправился к Меркурию
Гаджеты

Сегодня, 13:00

Флагманский телевизор Sony AF9: звук прямо из экрана
Геополитика

Сегодня, 12:57

Украина предложила два варианта обмена пленными – Марчук