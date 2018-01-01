Канадская компания намерена предложить Укрзализныце свои локомотивы Сегодня, 12:28 135 Цей матеріал також доступний українською Bombardier готов участвовать в конкурсе

Один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники - канадская компания Bombardier готова принять участие в конкурсе на поставку электровозов для Укрзализныци.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Все ждут тендера Укрзализныци, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов, дальше тянуть некуда", - написал он.

Ранее свои локомотивы Укрзализныце также предлагали Alstom и CRRC, Siemens и Skoda.

Напомним, что компания подписала соглашение с американской General Electric на сумму около $1 млрд. Договор предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.