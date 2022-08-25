Канада намерена вернуть Германии еще пять турбин для Северного потока

25 августа, 01:48
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Турбина для газопровода Северный поток (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Турбина для газопровода Северный поток (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о намерении вернуть в Германию еще пять турбин для газопровода Северный поток.

Об этом сообщает CBC.

«Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия», — заявила Жоли.

Министр также подчеркнула, что власти Кремля должны «как можно скорее пересмотреть свой отказ» забрать из Германии турбину Siemens, которая была передана ранее.

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Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для Северного потока, которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

Турбина 17 июля была перевезена логистической фирмой Challenge Logistics в немецкий Кельн, но Москва не предоставила необходимые для импорта турбины в Россию документы — в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

https://www.youtube.com/watch?v=dfC0XrW4LVI
Редактор: Сергей Чудновцев

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